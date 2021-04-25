5 причин НЕ покупать OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro высоко оценен теми, кто им пользовался или хотя бы тестировал. Вот только он не смог найти полного понимания у аудитории. У него есть свои минусы, а многие специалисты даже поставили его ниже 8 Pro в рейтинге предпочтений. Несмотря на это, серьезных недостатков у телефона не так много, но они есть, и они не позволяют рекомендовать его к покупке. В этой статье мы попробуем разобрать причины того, почему лучше обойти этот смартфон стороной. Вы можете подумать, что причина всего одна — цена, но это не так. И без этого у новинки хватает поводов оттолкнуть своего покупателя. Если приведенные причины вас не оттолкнут, то вы преданный фанат компании и готовы принимать все, что она сделает. Обычно так бывает у фанатов Apple и Sony.

Камера OnePlus 9 Pro

Именно камера является тем, чего больше всего ждали от OnePlus 9 и 9 Pro. Hasselblad стала хорошим партнером в этом деле. Именно с помощью ее специалистов создатели OnePlus смогли сделать то, чего не хватало ее продуктам — нормальную цветопередачу камеры.

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Вот только идеальными снимки все равно не стали, а камера во многом уступает куда более дешевым моделям. Например, многие специалисты согласны с тем, что OnePlus 9 Pro в смешанном режиме снимает даже хуже, чем гораздо более дешевый Pixel 4a. Как такое возможно? Все просто — Google гораздо более умно подошла к использованию свой камеры, в которой даже стоит далеко на самый новый сенсор.

Отмечу, что назвать камеру OnePlus 9 провальной нельзя. Она в целом снимает довольно неплохо, но при такой цене можно найти телефон, который справится с этим еще лучше. Например, при цене более 1000 долларов 9 Pro должен представлять собой что-то на уровне лидирующих на рынке телефонов (например, S21 Ultra), но ему просто нечего противопоставить этим моделям.

Телефон сильно греется

Хотя OnePlus 9 Pro все еще новичок на рынке, уже появилось значительное количество пользовательских отзывов, в которых утверждается, что телефон очень сильно греется даже при обычном использовании, например, при фотосъемке.

Впрочем, проблема затрагивает не всех. Но от этого становится только хуже. Если бы грелись все телефоны, можно было бы сказать, что так и надо, но тут это больше похоже на какой-то конструктивный просчет.

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Эта проблема с нагревом может быть связана со Snapdragon 888, но пока нет достаточных доказательств, чтобы свалить вину на Qualcomm. На данный момент более вероятно, что проблема вызвана программным обеспечением телефона, и это будет означать, что обновление прошивки может в конечном итоге исправить ее.

Хорошая новость заключается в том, что OnePlus знает об этих проблемах и пытается что-то с этим сделать. А если вы читаете статью через несколько недель или месяцев после его выхода, то проблему, возможно, уже исправили.

Проблемы с обновлением

Время от времени OxygenOS дает поводы похвалить себя за ее относительно чистый интерфейс и удобные функции, которые она может предложить. Однако политика обновления Android в OnePlus становится все более вялой. По мере появления новых телефонов старые флагманы обычно теряют свои позиции в списке приоритетов и часто уходят в небытие без каких-либо обновлений безопасности в течение нескольких месяцев.

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Даже когда компания вспоминает о своих устройствах и выпускает обновления для старых моделей, они часто выходят с большим количеством ошибок.

Samsung заявила, что будет выпускать некоторые обновления для своих смартфонов в течение 4 лет. Это касается моделей, которые вышли в последние пару лет. Подобное обещала и Nokia, которая вообще славится своими обновлениями и скоростью их выхода. Многие относят OnePlus к этой компании, но входит она в нее очень условно. Ей есть в чем прибавить, чтобы обновления стали еще лучше. А пока тратить большие деньги на дорогой телефон, который не прослужит вам долго, едва ли стоит. Тем более, что есть более доступные OnePlus Nord N100 и OnePlus Nord N10, про которые мы писали ранее.

Плохо работает аккумулятор

Хотя размер батареи 4500 мАч кажется достаточно приличным для современного телефона, большой дисплей с высоким разрешением и высокой частотой обновления не оставит от такой емкости и следа. Конечно, тут может помочь быстрая зарядка, но не все так гладко.

В отсутствии розетки важна именно автономность. Но даже это не такая большая проблема, как невозможность прогнозировать, когда смартфон окончательно сядет. Это и есть большая проблема OnePlus 9 Pro. Иногда ему ее хватает на целый день, а иногда не хватает даже до вечера.

Хотя это тоже можно исправить с помощью программного обновления, но все равно говорит о том, что смартфон вышел слишком ”сырым” и надо было его лучше дорабатывать перед тем, как выпускать на рынок.

Сканер отпечатков в экране

Опустим обсуждение того, хорошо ли иметь сканер отпечатков пальцев в экране. Многим это не нравится, особенно, если у них смартфон Samsung. Даже если это Galaxy S21 или Galaxy A52.

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Это может показаться придиркой, но такие мелочи часто влияют на общее впечатление от смартфона. Особенно, если вы привыкли к более высокому положению сканера отпечатков пальцев. Датчик на 9 Pro расположен намного ближе к нижнему краю, чем на предыдущих моделях OnePlus. Это заставляет слишком сильно выгибать палец и рисковать уронить дорогой аппарат. Скользкая задняя крышка из стекла только усиливает эту проблему и приводит к еще большему риску.

Еще несколько лет назад отличное соотношение цены и качества было самым большим преимуществом телефонов OnePlus. На данный момент кажется, что платим мы за удобный переключатель беззвучного режима. Даже сотрудничество с Hasselblad не помогло новинке оправдать свою цену. Многие даже говорят, что китайский бренд унизил такое громкое имя. Пусть у OnePlus 9 Pro все еще хватает плюсов, но и минусов у него достаточно. Судя по всему, компания просто поторопилась его выпустить.