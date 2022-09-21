Как проверить скорость интернета на телефоне, и при чем здесь версия Wi-Fi

Скорость интернета влияет на комфорт при взаимодействии со смартфоном. Чем она выше, тем быстрее открываются веб-страницы и скачиваются файлы. Если с мобильным интернетом и стандартами сотовой связи все ясно, то о версиях Wi-Fi многие люди ничего не знают. А ведь от того, какой вид беспроводного соединения используется на вашем телефоне, зависит итоговая скорость, и даже самый продвинутый тариф провайдера не может исправить ситуацию при наличии слабого вайфая. Рассказываем, какие бывают версии Wi-Fi, как ее проверить на своем устройстве и узнать скорость интернета.

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Версии Wi-Fi — какие бывают

Технология беспроводной передачи данных по Wi-Fi появилась в далеком 1997 году, однако долгое время она не была распространенной. Вместе с тем этот стандарт связи активно развивался и сегодня пришел к тому, что теперь нет необходимости использовать дома проводной интернет для подключения нескольких устройств от компьютера и телевизора до смартфона. Взгляните, какие версии Wi-Fi существуют:

Wi-Fi 1 (802.11). Самый первый стандарт, который предлагал скорость передачи данных до 2 Мбит/с и работал на частоте 2,4 ГГц.

Самый первый стандарт, который предлагал скорость передачи данных до 2 Мбит/с и работал на частоте 2,4 ГГц. Wi-Fi 2 (802.11b). Усовершенствованная версия, появившаяся в 1999 году. Главное достоинство — увеличенная до 11 Мбит/с скорость соединения.

Усовершенствованная версия, появившаяся в 1999 году. Главное достоинство — увеличенная до 11 Мбит/с скорость соединения. Wi-Fi 3 (802.11a и 802.11g). Стандарты 1999 и 2003 года, работающие на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно. Они предлагают еще более высокую скорость вплоть до 54 Мбит/с, что можно сравнить с показателями бюджетных тарифов интернет-провайдеров в труднодоступных уголках нашей страны.

Стандарты 1999 и 2003 года, работающие на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно. Они предлагают еще более высокую скорость вплоть до 54 Мбит/с, что можно сравнить с показателями бюджетных тарифов интернет-провайдеров в труднодоступных уголках нашей страны. Wi-Fi 4 (802.11n). Пожалуй, самый распространенный формат, который используется и по сей день. Wi-Fi 4 появился в 2009 году и предложил пиковую скорость до 217 Мбит/с, однако на практике она редко поднимается выше 144 Мбит/с. В качестве частотного диапазона использовались все те же 2,4 ГГц, а радиус действия вырос с 50 до 100 метров при идеальных условиях (без стен).

Пожалуй, самый распространенный формат, который используется и по сей день. Wi-Fi 4 появился в 2009 году и предложил пиковую скорость до 217 Мбит/с, однако на практике она редко поднимается выше 144 Мбит/с. В качестве частотного диапазона использовались все те же 2,4 ГГц, а радиус действия вырос с 50 до 100 метров при идеальных условиях (без стен). Wi-Fi 5 (802.11ac). Стандарт 2013 года, работающий на частоте 5 ГГц и предлагающий среднюю скорость в районе 450 Мбит/с. Также характеризуется более широким радиусом действия.

Стандарт 2013 года, работающий на частоте 5 ГГц и предлагающий среднюю скорость в районе 450 Мбит/с. Также характеризуется более широким радиусом действия. Wi-Fi 6 (802.11ax). Поколение 2019 года, хоть и предлагающее все ту же максимальную скорость 450 Мбит/с в одноканальном режиме, но при идеальных условиях позволяющее достичь результата в 11 Гбит/с.

Поколение 2019 года, хоть и предлагающее все ту же максимальную скорость 450 Мбит/с в одноканальном режиме, но при идеальных условиях позволяющее достичь результата в 11 Гбит/с. Wi-Fi 7 (802.11be). Проектируемый стандарт, появление которого ожидается в 2023 году. Предполагается, что Wi-Fi 7 откроет новый частотный диапазон 6 ГГц и сможет развить пиковую скорость до 30 Гбит/с в многоканальном режиме при одновременном использовании 16 антенн.

Таким образом, версия Wi-Fi не только влияет на скорость соединения, но и на радиус приема сигнала. Если вы живете в маленькой квартире, а ваша семья состоит из не более чем 2-х человек, то вам хватит возможностей Wi-Fi 4. Но сегодня он уже считается устаревшим, поскольку плохо пробивает 2 стены и не позволяет развить скорость, заявленную провайдерами (до 500 Мбит/с). В этой связи рекомендуется выбирать оборудование, поддерживающее Wi-Fi 5 и выше.

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Как узнать версию Wi-Fi

Поскольку от стандарта связи зависит скорость и стабильность соединения, важно знать, как проверить версию Wi-Fi на телефоне. В данном случае можно пойти 2-мя путями. Во-первых, вы можете уточнить информацию на сайте производителя. Откройте его, найдите модель своего смартфона и перейдите во вкладку «Характеристики».

Если узнать, какая версия Wi-Fi на смартфоне, не получится, обратитесь к помощи вспомогательного софта. В частности, предлагаю воспользоваться приложением AIDA 64. Оно, как и многие другие программы, не показывает точную версию вайфай, но зато дает представление о поддержке диапазона 5 ГГц. Если он есть — ваш смартфон совместим с Wi-Fi 5.

Наконец, необходимо проверить версию Wi-Fi на маршрутизаторе. С этой целью вы тоже можете обратиться к сайту производителя, однако узнать модель роутера намного сложнее, чем модель смартфона. Поэтому есть смысл рассмотреть альтернативный вариант:

Подключите телефон к домашней своей сети Wi-Fi. Откройте настройки сети. Изучите информацию, представленную в пункте «Технология».

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Если настройки вашего телефона не показывают необходимые сведения, уточните версию беспроводного интерфейса на компьютере. Откройте свойства подключения и обратите внимание на пункт «Протокол».

Даже если окажется, что ваше оборудование поддерживает последнюю версию Wi-Fi, не спешите радоваться. Чтобы раскрыть весь ее потенциал, нужно подключить продвинутый тарифный план своего провайдера, так как стандартной на данный момент является скорость 100 Мбит/с, для реализации которой достаточно и Wi-Fi 4.

Как проверить скорость Wi-Fi

По аналогии с версией беспроводного соединения узнать скорость интернета можно через настройки телефона. Но в таком случае вы будете видеть максимально заявленные параметры, а не реальные цифры. Поэтому для проверки скорости установите приложение Speedtest или воспользуйтесь одноименным веб-сервисом.

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Как видите, реальная скорость заметно отличается от заявленных показателей. Поэтому не стоит слепо верить обещаниям провайдера. Фактическая скорость складывается от нескольких параметров, включая версию Wi-Fi на телефоне и маршрутизаторе, особенности тарифного плана и количество активных устройств внутри одной сети.