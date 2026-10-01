Минцифры признало: больше половины магистральных кабелей, по которым интернет идёт через всю страну, старше гарантированного срока службы. Новости уже пестрят заголовками «россияне останутся без интернета», и после летних перебоев в это легко поверить — о том, когда и почему в России отключают интернет, мы уже рассказывали. Но у этой истории есть важная деталь, которую в пересказах обычно опускают. Разбираю по порядку: что на самом деле случилось, грозит ли отключение лично вам и что стоит сделать на смартфоне уже сейчас.

Что случилось с интернетом в России

Новость появилась 1 октября 2026 года. «Известия» ознакомились с проектом обновлённой Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, которую подготовило Минцифры. В документе сказано, что больше 50% магистральных волоконно-оптических линий связи по протяжённости уже превысили гарантированный срок службы в 25 лет.

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Магистральные линии — это главные кабели, которые связывают города и регионы. По ним идёт трафик и домашнего, и мобильного интернета: вышки операторов, как правило, тоже подключены к таким магистралям. По оценке авторов документа, менять эти линии в ближайшие годы придётся в разы быстрее, чем раньше.

Почему старый кабель может оставить вас без интернета

Оптоволокно со временем мутнеет. Из-за этого снижается пропускная способность и сокращается расстояние, на которое линия может передать сигнал. Проще говоря, старый кабель хуже справляется с растущим потоком данных.

Есть и вторая опасность. Эксперт НТИ Олег Яблоков объяснил «Известиям», что при повреждении оболочки старого кабеля растёт риск отказа линии. Если у такой линии нет резервного маршрута, авария может привести к задержкам и перебоям с интернетом. Поэтому сильнее всего рискуют места, куда интернет приходит по одной линии без запасной.

Отключат ли интернет на самом деле

Короткий ответ: массового отключения из-за старых кабелей ждать не стоит. В Минцифры подчеркнули, что возраст кабеля больше 25 лет сам по себе не означает, что он не работает. Магистральные сети строились постепенно, и операторы так же постепенно меняют оборудование и волокно — тогда, когда диагностика показывает ухудшение характеристик.

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Операторы, чьи комментарии приводит E1.RU, говорят то же самое:

МегаФон : реальный ресурс волокна заметно больше формального срока, главное — техническое состояние кабеля;

: реальный ресурс волокна заметно больше формального срока, главное — техническое состояние кабеля; «Вымпелком» : оператор регулярно контролирует сеть и проводит профилактику;

: оператор регулярно контролирует сеть и проводит профилактику; «Ростелеком»: сильнее возраста на кабели влияют повреждения при работах сторонних организаций.

Реальный риск выглядит иначе, чем в громких заголовках: не отключение всей страны, а локальные перебои и падение скорости там, где старая линия повредится, а запасного пути у неё нет. И таких случаев со временем может стать больше. Не путайте это с ограничениями мобильного интернета, когда работают только сервисы из белых списков. Там интернет отключают намеренно, а здесь речь о физическом износе кабелей — это две разные истории.

Почему проблема будет только расти

Кабели стареют, а нагрузка на них растёт. По данным «Известий», за 10 лет интернет-трафик в России вырос в десять раз и в 2025 году достиг 218,8 экзабайта. Общая протяжённость магистральных линий превышает 1,46 миллиона километров.

По оценке аналитической компании J’son & Partners, которую приводит CNews, в 2020–2030 годах нужно заменить больше 400 тысяч километров кабеля старше 20 лет. При цене около миллиона рублей за километр это порядка 400 миллиардов рублей.

Как понять, что интернет пропал не только у вас

Когда интернет пропадает, первым делом стоит понять, виноват ваш смартфон или сеть. Проверить это можно за пару минут:

Включите и через 10 секунд выключите режим полёта. Переключитесь с мобильного интернета на Wi-Fi или наоборот. Если в смартфоне две SIM-карты, попробуйте интернет через вторую. Спросите у соседей или в домовом чате, работает ли интернет у них. Проверьте сайты мониторинга сбоев — если жалобы массовые, проблема на стороне сети.

Если интернет не работает ни через одну сеть и жалуются все вокруг, это авария или ограничения — остаётся ждать. Если же проблема только у вас, ищите её в настройках смартфона: самые частые причины мы разобрали в статье о том, почему не работает интернет на телефоне.

Что сделать на смартфоне заранее

Подготовиться к перебоям проще, чем кажется, и почти всё можно сделать за вечер. Я бы советовал вот что:

скачайте офлайн-карты своего города в Яндекс Картах или 2ГИС;

своего города в Яндекс Картах или 2ГИС; сохраните музыку и подкасты в память смартфона, а не только в стриминг;

в память смартфона, а не только в стриминг; сделайте скриншоты билетов, QR-кодов, полиса ОМС и других важных документов;

билетов, QR-кодов, полиса ОМС и других важных документов; запомните номера близких или запишите их на бумаге — звонки и SMS работают без интернета;

близких или запишите их на бумаге — звонки и SMS работают без интернета; пополните баланс заранее, чтобы не остаться без связи в неудобный момент.

Всё это пригодится при любом перебое — и при аварии на линии, и при ограничениях мобильного интернета. Смартфон, подготовленный заранее, не превратится в кирпич в самый неудобный момент.