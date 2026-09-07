Достаёте новый смартфон из коробки, снимаете плёнку с экрана, включаете, и система тут же предлагает подключиться к ближайшей сети Wi-Fi, чтобы завершить настройку. Большинство так и делает не задумываясь. Но пара минут, потраченных на безопасность до первого выхода в сеть, потом экономит куда больше нервов: чужая сеть способна подсматривать за трафиком, да и само подключение иногда ведёт себя непредсказуемо и ломается на ровном месте. Собрал восемь настроек, которые стоит включить, пока телефон ещё не увидел интернет.

Рассказываем, как защитить Wi-Fi на Android. Фото.

Рассказываем, как защитить Wi-Fi на Android

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Поставьте блокировку экрана и скройте вводимые пароли

Самый скучный, но и самый важный шаг. Без блокировки экрана все остальные меры бессмысленны: любой, кто возьмёт телефон в руки, получит доступ ко всему сразу. Поставьте PIN или пароль, а сверху добавьте отпечаток или разблокировку по лицу для удобства.

Как разблокировать телефон, если забыл графический ключ на Samsung

Заодно отключите показ вводимых символов в паролях. По умолчанию Андроид на секунду показывает каждую введённую букву, и в переполненном автобусе или в очереди этого хватает, чтобы сосед подсмотрел ваш пароль. Откройте «Настройки», зайдите в «Безопасность и конфиденциальность», найдите пункт про показ паролей и выключите его. После этого поле ввода сразу прячет символы за точками.

Скройте настоящий MAC-адрес от чужих сетей

У каждого телефона есть уникальный MAC-адрес, по которому сети могут отслеживать ваши перемещения от точки к точке. Андроид умеет подставлять вместо него случайный, и эту функцию стоит включить, особенно если вы часто цепляетесь к общественным сетям.

Настраиваем MAC-адрес обязательно. Так вы защитите себя и свое устройство. Фото.

Настраиваем MAC-адрес обязательно. Так вы защитите себя и свое устройство

Ещё полезнее непостоянная рандомизация: телефон меняет случайный адрес при каждом подключении, так что одна и та же кофейня не узнаёт вас дважды. Включается она в режиме разработчика:

  • откройте «Настройки», затем «О телефоне», и семь раз нажмите на номер сборки, чтобы активировать режим разработчика;
  • вернитесь в настройки, зайдите в раздел «Для разработчиков» и включите пункт про непостоянную рандомизацию MAC;
  • проверьте в свойствах сети, что рядом с адресом стоит отметка «Случайный».

Кстати, к чужим сетям вообще стоит относиться настороженно. Даже домашний Wi-Fi иногда тормозит не из-за роутера, а потому что к нему без спроса подключились соседи.

Включите приватный DNS

Каждый раз, когда вы открываете сайт, телефон спрашивает у DNS-сервера его адрес. По умолчанию эти запросы идут открытым текстом, и любой в той же сети может их прочитать. Приватный DNS шифрует их, причём работает и по Wi-Fi, и по мобильному интернету.

Настройки DNS также обязательно измените после запуска смартфона. Фото.

Настройки DNS также обязательно измените после запуска смартфона

В меню три варианта:

  1. «Выключено»: запросы идут без шифрования, как это работало годами;
  2. «Автоматически»: телефон сам пытается зашифровать соединение, а если не выходит, откатывается назад, чтобы вы не остались без сети;
  3. «Имя хоста провайдера»: вы вручную вписываете конкретный сервер.

Для большинства достаточно варианта «Автоматически»: откройте «Настройки», зайдите в «Сеть и интернет» и выберите «Приватный DNS». Только не ждите от него прибавки к скорости, потому что DNS отвечает за безопасность, а не за быстродействие. А если сеть в новой квартире реально еле тянет, причина часто не в роутере, а в стене между вами и точкой доступа.

Проверьте, что работает Google Play Защита

Активна ли защита Гугл Плей? Этот пункт обязателен к проверке. Фото.

Активна ли защита Гугл Плей? Этот пункт обязателен к проверке

Play Защита сканирует приложения на телефоне и предупреждает, если что-то ведёт себя подозрительно или просит лишние разрешения. Обычно она включена, но на новом устройстве стоит убедиться в этом лично, особенно если планируете ставить программы из сторонних источников. Откройте Google Play, нажмите на значок профиля, выберите Play Защиту и проверьте, что сканирование включено. Это первый барьер против вредоносных приложений, и отключать его без веской причины не нужно.

Настройте защиту от кражи и удалённую блокировку

Смартфоны дорожают быстрее зарплат, поэтому потерять новый аппарат обидно вдвойне, и дело даже не в деньгах, а в данных внутри.

Защиту от кражи включаем сразу после активации смартфона. Фото.

Защиту от кражи включаем сразу после активации смартфона

Андроид предлагает сразу несколько инструментов, которые по умолчанию выключены:

  • Защита от кражи блокирует экран автоматически, как только телефон уходит в офлайн, и разблокировать его получится только PIN-кодом, а не отпечатком;
  • Удалённая блокировка позволяет закрыть телефон с любого чужого устройства, введя свой номер, даже если вы забыли пароль от аккаунта Google.

Проверка настроек занимает меньше пяти минут, а телефон после них куда спокойнее живёт в чужих сетях. И раз уж вы всё равно копаетесь в настройках нового аппарата, загляните заодно и в остальные мелочи, например разберитесь, почему смартфон стал заряжаться медленнее, пока батарея ещё новая.

Проверьте обновления и залатайте дыры до входа в аккаунты

Самый базовый и самый недооценённый шаг. Прежде чем ставить приложения и открывать сайты, я лезу в настройки и проверяю свежие патчи. Обычно при первом включении телефон сам предлагает обновиться, но если вы пропустили этот шаг, проверьте вручную. Откройте «Настройки», зайдите в «Систему», выберите «Обновление ПО» и запустите проверку в двух местах:

Обновить систему нужно обязательно при запуске нового телефона. Фото.

Обновить систему нужно обязательно при запуске нового телефона

  • системное обновление Андроида;
  • обновление системных компонентов Google Play.

Новый пакет безопасности и обновление системных компонентов Google Play закрывают уже известные уязвимости до того, как вы залогинитесь в важные аккаунты.

Отключите слежку в Gboard, чтобы не кормить Google своими сообщениями

Gboard — отличная клавиатура, но прямо из коробки она делится набранным с Google. По сути каждое слово, включая личную переписку, уходит на серверы для обучения сервисов и рекламы.

Настроить Gboard нужно обязательно. Фото.

Настроить Gboard нужно обязательно

  1. Зайдите через «Настройки», «Система», «Клавиатура».
  2. Выберите Gboard.
  3. Найдите раздел «Конфиденциальность» и выключите все тумблеры, включая отправку статистики и персонализацию.

Заодно это лишний фон и трафик, что особенно неприятно на бюджетном аппарате или при скромном пакете гигабайтов.

Включите оповещения о чужих трекерах, чтобы за вами не следили через AirTag

Ну и напоследок ещё одна полезная фича. Bluetooth-метки вроде AirTag удобны, чтобы не терять ключи или сумку, но той же меткой можно следить и за человеком. Андроид умеет ловить чужие трекеры, причём даже эпловские: если кто-то подкинет метку вам в сумку или машину, телефон сообщит, что рядом едет чужой трекер.

Проверяем пространство вокруг на наличие слежки. Фото.

Проверяем пространство вокруг на наличие слежки

На части устройств функция включена сразу, но лучше проверить.

  1. Откройте «Безопасность и конфиденциальность».
  2. Зайдите в «Дополнительные настройки».
  3. Выберите «Оповещения о неизвестных трекерах».

Оттуда же можно вручную просканировать пространство вокруг. Делитесь в нашем чате в МАКС, какие настройки ещё полезно включить на телефоне перед подключением к Wi-Fi.