Как проверить телефон на подлинность перед покупкой

Покупка поддельного телефона — ситуация, в которую может попасть каждый из нас. Особенно, если речь идет о б/у технике. Причем наибольшей популярностью пользуется отнюдь не контрафактная продукция Apple, а поддельные телефоны Samsung, о чем свидетельствуют результаты прошлогоднего исследования. Также довольно часто встречаются подделки Xiaomi, HUAWEI и устройств других китайских брендов. В этой связи каждому нужно знать, как проверить телефон на подлинность, чтобы не попасться на крючок мошенников, которые жаждут продать фальшивый аппарат.

Как проверить телефон на оригинальность

Чтобы отличить подделку от оригинала, в идеале вы должны пощупать продукцию и лично проверить телефон на подлинность. Сделать это можно несколькими способами. И, хотя ни один вариант не является стопроцентной панацеей от контрафакта, именно комплекс мер позволяет своевременно определить подделку телефона и в конечном итоге отказаться от покупки, сэкономив тем самым свои деньги.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Как выглядит поддельный телефон

Возможно, вы удивитесь, но наиболее надежным способом отличить подделку телефона является визуальный осмотр устройства. Перед этим нужно собрать максимальное количество сведений о модели, которую вы планируете приобрести. Изучите характеристики на официальном сайте производителя, а также посмотрите обзоры, чтобы иметь представление о визуальном облике смартфона.

Только после тщательной подготовки приступайте к осмотру гаджета, в оригинальности которого сомневаетесь. Чаще всего мошенники подделывают камеры. Если у оригинала установлено 4 глазка, то контрафакт будет иметь в лучшем случае одно реальное отверстие и несколько муляжей, что порой не так уж и сложно отличить. Также посмотрите на гравировку, нанесенную на корпус. С высокой долей вероятности на поддельном смартфоне будут отсутствовать знаки сертификации и IMEI.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

После включения в первую очередь нужно обратить внимание на дисплей. У поддельного Samsung, Xiaomi и любого другого смартфона он будет обладать большими рамками и низким разрешением. Иногда даже доходит до того, что для имитации выреза мошенники в прямом смысле рисуют фронтальную камеру. Так, например, постарались создатели подделки Galaxy S10.

Но лучше всего подтверждает фальшь опыт взаимодействия с устройством. Запустите приложение «Камера» и проверьте, как смартфон фотографирует. Если у него заявлено несколько камер, то нужно убедиться, что аппарат переключается на сверхширокоугольный модуль или макро-объектив. Наконец, если речь идет о флагманском устройстве, выпущенном 2-3 года назад, то он не должен тормозить при выполнении базовых задач, а его виброотдача не должна быть дребезжащей.

Как узнать характеристики телефона

Многие полагают, что отличить подделку смартфона от оригинала можно путем ознакомления с характеристиками. Но за последние годы мошенники хорошенько прокачали свои скиллы, и теперь они могут даже подделать показания сторонних программ. В любом случае установите на смартфон AIDA64 и проверьте соответствие заявленных характеристик с параметрами, указанными в приложении. Лишним это не будет.

Помимо программ для ознакомления с характеристиками существуют приложения проверки подлинности. Таковым, в частности, является AnTuTu Officer. Увы, с 2017 года оно не работает, так что для нашей проверки прога не подойдет. А вот что подойдет, так это сервисный код. Уточните его на сайте производителя, а затем — введите через номеронабиратель предполагаемой подделки. Если на экране появится инженерное меню, то с высокой долей вероятности в ваших руках оригинал.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Проверка телефона по IMEI

Также может помочь проверка по IMEI (здесь мы рассказывали, как его узнать). Однако нужно вновь оговориться, что качество подделки порой доходит до такой степени, что мошенники добавляют оригинальный номер в прошивку. Но проверить подлинность телефона по IMEI все равно стоит:

Вне зависимости от того, проверяете вы подлинности Xiaomi или устройства другой фирмы, нужно ввести IMEI смартфона в соответствующем поле и нажать кнопку «OK». В случае подтверждения оригинальности вы увидите на экране галочку, а при обнаружении подделки — крестик.

Сколько стоит телефон

Иногда у человека нет возможности лично проверить телефон на оригинальность. Например, когда он покупает новое устройство, а не бывшее в использовании. В интернете то и дело появляются одностраничные сайты, на которых предлагают купить смартфон с невероятной скидкой, объясняя это, как правило, утилизацией товара в связи с закрытием склада. Чего уж там, поддельные телефоны встречаются даже в известном магазине OZON.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Чтобы не напороться на контрафакт, вы должны сопоставить указанную цену с рыночной стоимостью устройства. Конечно, все смартфоны рано или поздно дешевеют, но за крайне редким исключением скидка не может составлять более 50% от стандартной цены на момент выхода. Если же прайс выглядит чрезвычайно вкусным, а магазин вызывает доверие, вы должны уточнить все детали получения и проверки товара, чтобы хотя бы иметь возможность доказать подделку смартфона.