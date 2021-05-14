Что такое IMEI, и почему он так важен

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Артем Сутягин 0

Сейчас почти у любой мало-мальски ценной вещи есть какой-то свой уникальный идентификатор. Он позволяет не только отслеживать ее перемещения, начиная с завода, но и идентифицировать в случае кражи. У электроники — это серийные номера, у автомобиля — государственный номер и VIN, а у смартфонов — это IMEI. Многие недооценивают его важность, хотя на самом деле это по сути главное, что есть у смартфона, и он позволяет сделать многое не только нам, но и с нами. Это как ИНН или номер паспорта для человека, и поэтому к нему надо относиться внимательно и даже с некоторым трепетом. Хотя, и переусердствовать не стоит. Давайте разберемся, что это за набор цифр, зачем он нужен и что несет в себе.

imei

IMEI куда важнее, чем вам кажется.

Что такое IMEI

Если просто, то IMEI — это аббревиатура. Она расшифровывается, как International Mobile Equipment Identity (Международный идентификатор мобильного оборудования). Из определения понятно, что он не относится к какой-то одной стране и является именно международным номером.

Что означают цифры в IMEI

IMEI состоит из 15 цифр, но встречаются его аналоги с 17 знаками. Эти цифры защиты в мобильном оборудовании (в нашем случае это телефон) и используются для регистрации устройства в сотовой сети. То есть технически, даже если вы поменяете симку, сотовый оператор все равно сможет вас идентифицировать. Кстати, именно поэтому у смартфонов с двумя симками (и двумя модулями связи) сразу два IMEI.

imei

Некоторые телефоны имеют сразу два IMEI. Те, у которых 2 SIM-карты.

Из пятнадцати цифр две означают код производителя смартфона, еще в четырех зашифрована модель, а две показывают место производства. Из оставшихся семи цифр, шесть — это уникальный серийный номер конкретного смартфона и одна резервная на всякий случай. Может показаться, что шести цифр для серийного номера мало, но не забывайте о том, что это только устройства с полностью идентичными характеристиками. Устройства с разной памятью или размером экрана — это разный номер модели, даже если в продажу они идут под одним названием.

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Что показывает IMEI

Как вы поняли, если знаешь IMEI, можно узнать все о телефоне. Конечно, не вся информация доступна для открытого использования, но технически можно даже выйти на конкретного человека, который собрал корпус конкретного смартфона на заводе.

IMEI напечатан на коробке смартфона, на наклейке внутри него, если аккумулятор снимается, и есть в настройках аппарата. Посмотрев его, можно проверить аппарат перед покупкой, найти украденный смартфон и установить право собственности. Для этого часто достаточно предъявить оригинальную коробку. Конечно, ее можно подделать, но определение подлинности — это отдельная процедура.

imei

IMEI — важный элемент любого средства связи.

Можно ли показывать IMEI кому-то

Технически, по номеру IMEI можно даже превратить смартфон ”в тыкву”, обратившись в полицию с заявлением о краже. В этом случае оператор может заблокировать IMEI в своей базе. Кстати, именно поэтому лучше не светить этот номер где попало.

Телефон, который по IMEI заблокировал один сотовый оператор, сможет работать в сети другого. Это позволяет ворам перепродавать смартфоны в другие страны. Единой блокировки по миру не существует, и поэтому жертва никогда не сможет помешать пользоваться украденным у нее смартфоном, скажем, в Греции. Другое дело, если человек, у которого украли его смартфон, внес IMEI в специальную базу — Global black list. Тогда устройство не будет функционировать в сетях многих сотовых операторов, которые используют эту базу.

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Как узнать IMEI телефона

Самое простое — посмотреть его на коробке. Один или два кода, если смартфон двухсимочный, написаны на специальной наклейке. Есть IMEI и в документации, которая лежит в коробке. Так же можно снять крышку аккумулятора, если она снимается, извлечь аккумулятор и поискать там. Кроме этого, можно проверить IMEI в настройках, в разделе сведений о телефоне. Но все это можно подделать.

imei

IMEI можно найти под аккумулятором, если он снимается.

Самый действенный способ — ввести в приложении телефон номер *#06#. ”Набор” нажимать не нужно. Как только вы введете код, на экране появится вся нужная информация.

Как проверить IMEI при покупке телефона

Если вы покупаете смартфон с рук или в сомнительном магазине, не поленитесь найти IMEI всеми описанными способами. Игнорировать можно только снятие аккумулятора, если корпус не разборный. В идеале, сделать это после перезагрузки устройства, так как можно установить оболочку, которая покажет нужные мошенникам данные. После перезагрузки такая оболочка слетает и IMEI будет подлинным.

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Можно ли изменить IMEI телефона

Технически сделать это можно и об этом впервые заговорили представители британских операторов связи еще в 2002 году. Естественно, речь идет о замене IMEI на системном уровне, а не об установке ”ширмы”. Вот только сделать это не так просто и вам потребуются не только специальные навыки, но и оборудование.

А важнее всего то, что производя такую процедуру, есть существенные риски ”окирпичить” телефон. Это не говоря уже о том, что в подавляющем большинстве случаев такая процедура просто незаконна.

Возвращаясь на пару абзацев назад, скажу, что изменить видимость IMEI намного проще. Для этого запускается специальная программа, которая показывает информацию о телефоне в настройках немного иначе, чем есть на самом деле, но такая видимость ликвидируется перезагрузкой устройства.

imei

Нанесенные на корпусе и коробке данные можно подделать, но с тем, что находится внутри смартфона намного сложнее.

Единственный случай, когда IMEI можно и нужно поменять — возвращение после кражи. Если вы заблокировали номер у оператора, вам надо обратиться в авторизованный сервисный центр с документами и коробкой, подтверждающими факт владения устройством и описанием причины изменения номера. В этом случае вам дадут новый номер, который не будет в черном списке. Хотя, не факт, что вам не откажут.

Есть ли единая база IMEI

Есть несколько организаций, которые контролируют оборот IMEI-номеров. В первую очередь это GSM Association и BABT (British Approvals Board for Telecommunications).

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Единой базы для каждого с возможностью получения полной информации по сути нет, но в некоторых странах, включая Россию, ведут работу над созданием чего-то подобного. А пока общемировая практика позволяет идентифицировать положение любого смартфона по номеру его IMEI с точностью до нескольких сотен или даже десятков метров. Но это так, для сторонников теорий о ”большом брате”.

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