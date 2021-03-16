Телефоны каких брендов подделывают чаще остальных. Вы удивитесь

Подделывают все! Не надо разбираться в технике, чтобы это понимать. Когда дело доходит до каких-то мелочей, вроде ювелирных изделий, косметики, наушников и тому подобного, это мало кого удивляет. Тут все относительно просто. Вот только индустрия обмана пошла дальше и мошенники умеют подделывать почти все, включая смартфоны. Несмотря на то, что это технически сложное устройство, доступность компонентов позволяет собрать любого ”Франкенштейна” и продать его доверчивому покупателю. Хотя многих не сильно заботит, что это подделка — главное, что выглядит аппарат совсем как настоящий. Есть даже рейтинг смартфонов, которые подделывают чаще остальных. О нем и поговорим.

День борьбы с подделками

А вы знали, что в Китае, который силами своего рода мастеров на все руки за последние несколько десятилетий стал неофициальной столицей контрафакта, есть день борьбы с этим явлением? Он так и называется — день борьбы с подделками. Он отмечается 15 марта. Пусть он и не является ”красным днем календаря”, но наличие такого дня говорит о многом. Особенно в современном Китае, который начинал с подделок западных брендов, а теперь сам диктует свои правила в мире технологий.

Новый баг Android позволяет поддельным приложениям запускаться вместо настоящих

Хотя сегодняшние подделки намного лучше, чем десять лет назад, они никогда не смогут стать тем, чему они подражают. Если раньше надо было просто скопировать внешний вид и все, то теперь все изменилось.

Сколько в мире поддельных телефонов

В честь этого знаменательного дня CNBeta представила отчет на основе данных AnTuTu о поддельных смартфонах. Из него мы можем узнать много всего интересного. В первую очередь это касается количества подделок, число которых может и не впечатлять на фоне общего количества проданных смартфонов, но все равно кажется огромным.

С марта 2020 года по февраль 2021 года AnTuTu выявила поддельные устройства 572 303 раза, что составляет примерно 4,24% от общего числа проверок. Не стоит путать данные с количеством проданных устройстов, но в целом статистика может оказаться очень схожей. Напомню, в мире продается около полутора миллиардов смартфонов каждый год. Выводы делайте сами. Выявляются на все случаи подделок, а значит, реальные цифры назвать нельзя.

Поддельные 5G смартфоны

С тех пор, как смартфоны официально вступили в коммерческую эру 5G, поддельные смартфоны также пошли в ногу со временем и стали маркироваться отметкой 5G. Естественно, они просто помечаются этим знаком, но в реальности никакого 5G там нет и в помине. В первую очередь из-за того, что внутри часто стоит один из самых дешевых старых процессоров, вроде Helio P23, MT6735, MT6737. Иногда можно встретить даже модели, которые могут себе позволить максимум 3G.

В интернете появились поддельные обновления для Google Chrome

Если вы хотите знать, у какого производителя смартфонов больше всего подделок, просто взгляните на реальный рынок смартфонов. Правило простое — какой бренд смартфонов самый популярный (имеет наибольшую долю), у него будет больше всего поддельных телефонов.

Какие телефоны подделывают чаще остальных

Данные показывают, что рынок поддельных смартфонов в 2021 году похож на 2020 год. Таким образом, такие бренды, как Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor и OPPO по-прежнему входят в первую шестерку.

Модель номер один с наибольшим количеством подражателей в этом году такая же, как и в прошлом году. Это все еще Huawei P10. Количество подделок достигло 66 085 единиц, что намного превышает 16 495 единиц iPhone X, занявшего второе место. Многие могли подумать, что чаще всего подделывают именно iPhone, но это не так. Подделывают то, на чем можно заработать, а сделать это можно на моделях, которые больше всего востребованы на рынке.

А вы говорите Google Play: топ загрузок App Store возглавила поддельная версия игры Among Us

Однако в список также входят такие модели, как Samsung W2019 и Huawei P40. Есть и другие модели, которые подделывают относительно часто, но их число все равно существенно меньше.

Объяснить такую популярность этих моделей не сложно. В первую очередь, она связана с тем, что они были очень популярными и до сих пор могут отлично работать, несмотря на свой почтенный возраст. При этом их часто можно найти на вторичном рынке в самом разном состоянии, включая сломанные.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Откуда берут детали для поддельных смартфонов

Если у пользователя сломался его смартфон и выбор стоит между отплатой 50-80% стоимости смартфона за ремонт или покупкой нового устройства, многие выбирают второе. Старый телефон можно легко продать на вторичном рынке. Его купят или на запчасти, или для того, чтобы использовать корпус и продать такую подделку. Впрочем, намного проще подделать и корпус.

Как бы там не было, но количество подделок существенно превышает количество, показанное в статистике выше. Кого-то обманывают, кто-то осознанно покупает фейк, но происходит это в основном в азиатских странах или на вторичном рынке. Купить подделку в серьезном магазине почти невозможно, но все равно стоит быть осторожным. Особенно, когда вам предлагают купить iPhone 12 за 15 000 рублей или колонку JBL, Bose или Beats за 1 000 рублей. Чаще всего такое встречается в подземных переходах или в рассылке по электронной почте. Это уже повод задуматься о многом.