Почему все так любят вибрацию в телефоне, а я нет

Вспомните, сколько раз у вас было такое, что вы видели смартфон на картинке и он вам очень нравился, а потом при личной встрече наступало ощущение ”ах, вот ты какой”. Все из-за того, что для нас очень важна тактильная отдача устройства. Для производства флагманов компании тратят миллионы и десятки миллионов долларов на разработки в области дизайна и материалов. Так же важен вес и развесовка. Все это сильно отличает недорогие смартфоны от дорогих. Когда устройство стоит 5 000 рублей, к нему существенно меньше требований, а когда он стоит 90 000 и выполняет примерно те же функции, пусть и лучше, хочется уже, чтобы все было приятно. Иногда производители идут на ухищрения и предлагают другие варианты для усиления тактильных ощущений.

Какие типы вибромоторов бывают в телефоне?

Есть даже термин для обозначения обратной связи с устройством — Haptic. Обычно мы о нем не говорим, кроме тех случаев, когда производитель смартфона сделал свою работу очень хорошо или, наоборот, очень плохо. Правда, это относится в первую очередь ко встроенному вибромотору, который пару недель назад очень горячо обсуждали в нашем Telegram-чате.

Лично я не люблю, когда мотор вторит моим движениям и сопровождает все мои действия со смартфоном. Если я коснулся клавиатуры и смартфон завибрировал, у меня все равно нет ощущения тактильной отдачи. В моем случае это вызывает только отторжение и ощущение, когда что-то случилось, но не вовремя. Я всегда первым делом стараюсь отключить эту функцию и вчера уже рассказывал, как это сделать.

Иногда я могу сделать поблажку для Taptic Engine, который встречается в iPhone и Apple Watch. Он действительно крут и передает тактильный отклик, а не просто вибрацию по принципу ”чем богаты, тем и рады”. То есть просто включает то, что у него есть, хоть это и нужно совершенно для другого.

Разница между этими двумя типами вибрации заключается в том, что в обычном вибромоторе установлен вал с эксцентриком (смещенный от оси вращения груз). Этот груз и дает вибрацию. В Taptic Engine используется груз, который перемещается вперед-назад, тем самым создавая не просто ”бзззз”, а реальный волновой удар. На деле разница ощущается более чем серьезно. Я действую по принципу, что если нет нормального отклика, то не нужен никакой. Но огромная часть пользователей рада и обычному вибромотору. Вопрос только в том, почему?

Почему важна обратная связь с телефоном

Дисплей современного телефона представляет собой кусок твердого стекла или пластика. Он не изгибается и не проминается, когда вы нажимаете на значок или печатаете сообщение, поэтому сам по себе тактильный отклик нулевой. Ваш палец ударяет по кусочку стекла и это все, что вы почувствуете. У вас не будет ощущения, что вы на что-то нажали.

Многие, как и я, ищут способ отключить тактильную отдачу, особенно к клавиатуре, так как не все смартфоны могут синхронизировать отклик с касаниями.

Почему же тогда есть огромное количество тех пользователей, которые не то, что не хотят отключать отдачу, но даже наоборот, включают ее, когда она отключена по умолчанию. Ответ прост — они кинестетики.

Кинестетик — это человек, который воспринимает мир на ощупь, тактильно.

Для них важно не только смотреть или слушать, но, в первую очередь, ощущать. Для них важны и материал корпуса, и та самая отдача.

Им кажется, что если есть кнопка, то она должна щелкнуть при нажатии. По большей части поэтому они и включают отклик клавиатуры.

Как работает виброотклик

Все просто. Для того, чтобы виброотклик сработал, надо подать на мотор напряжение и он завибрирует. Вот только надо понимать все сложности. Когда вибрация идет во время звонка или входящего сообщения, все относительно просто и задержки во времени даже в секунду ничего не значат и никакой проблемы из себя не представляют. Другое дело, когда вибрация сопровождает касания экрана или игровой процесс.

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Сам мотор не понимает, что пользователь коснулся экрана или что ударил по мячу в игре. Для этого есть программное обеспечение, которое должно настолько быстро обработать информацию и отправить сигнал на вибромотор, чтобы пользователь не ощутил задержку. Сложность еще в том, чтобы мотор мог быстро раскрутиться. Хотя, они сейчас мощные и проблем с этим нет.

Это важно из-за того, что мозг человека понимает, когда он коснулся экрана, и ровно в эту долю секунды должен произойти отклик. Иначе получится что-то типо того, когда слышишь свой голос в наушниках с задержкой и возникают очень неприятные ощущения.

В итоге, за работу моторов отвечает именно процессор. Иногда эту функцию выносят на дополнительный чип, чтобы скорость отклика была еще выше. Проблема в том, что заранее спрогнозировать нажатие нельзя, поэтому и надо работать очень оперативно.

Вибромотор в дорогих смартфонах лучше чем в дешевых. Это логично.

Другое дело с играми. Чуть большие задержки там допустимы, но все равно они должны исчисляться миллисекундами. С другой стороны, там проще спрогнозировать необходимость вибрации. Например, перед ударом по мячу или перед касанием стены в гоночном симуляторе. Правда, далеко не все производители так глубоко заморачиваются.

Должен ли телефон вибрировать

Я считаю, что все должно быть вовремя. Вибрация телефона важна в тот момент, когда он должен обратить на себя внимание. В остальных случаях это лишнее. Все равно сделать настоящую тактильную отдачу очень сложно. Особенно из-за того, что мотор должен быть расположен в правильном месте, но обычно ему достается место в уголке, так как середина занята аккумулятором.

Если вам нравится, когда смартфон вибрирует во время нажатия, в этом нет ничего плохого. Это как любить или не любить зеленый цвет — все индивидуально. Именно поэтому и хочется услышать ваше мнение. Давайте проведем свое исследование на тему любви или не любви к тактильной отдаче. Напишите об этом в комментариях и ответьте на вопрос ниже.