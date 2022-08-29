Как проверить Яндекс Станцию при покупке с рук и не потерять деньги

Яндекс Станция уже давно перестала быть просто блажью для гиков, которые не знают, куда деть деньги, а по праву считается полезным устройством для дома. За 4 года присутствия на рынке вышло два поколения колонок, каждое из которых включает в себя по несколько моделей с разной ценой. Это привело к их широкому распространению и появлению вторичного рынка Яндекс Станций. Благодаря ему у тех, кто не готов платить за колонку полную стоимость, появилась возможность сэкономить, купив её с рук. Но мало просто найти на Авито выгодное предложение. Нужно ещё и проверить Яндекс Станцию.

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Стоит ли покупать Яндекс Станцию с рук

Начнём с того, что покупать Яндекс Станцию с рук — дело довольно рисковое, вне зависимости от того, пользовались ей до вас или нет. Поломки таких устройств встречаются довольно редко. В худшем случае, с чем вы можете столкнуться с точки зрения функциональности, — это плохая реакция на команды.

Если Станция стояла, например, на кухне, на маникюрном столике у владелицы или, того хуже, в ванной, не исключено, что микрофоны просто забьются жиром, маслами парфюмерной воды или другими веществами аэрозольного типа. Но такое случается нечасто. Да и проверить работу микрофонов очень просто — достаточно позвать Алису с разной громкостью.

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А вот без коробки Станцию покупать можно не бояться. Я понимаю, что это выглядит так, как будто прежний владелец не то украл её, не то добыл другим противозаконным способом. Но по факту всё не так. Если это маленькая Станция, то знайте, что у неё очень тонкая и ненадёжная упаковка, которая может порваться при первой распаковке. Особенно, если её вскрывает ребёнок.

А коробка от больших Станций независимо от поколения очень объёмная и громоздкая. Такую банально проблематично где-то сохранить. Тем более, если вы живёте в современном жилье, где, как правило, не очень много места для хранения. Поэтому выбросить коробку от Станции или на худой конец сдать её куда-нибудь на переработку — верное решение.

Яндекс Станция по подписке

Куда хуже, если вам подсунут Яндекс Станцию по подписке. С виду это такая же колонка, но с поправкой на то, что за её использование нужно платить каждый месяц в течение 3 лет. Сумма отличается в зависимости от модели, но, если вы не заплатите, то устройство просто отключится.

Его фишка состоит в том, что Станции по подписке дают условно бесплатно. То есть за факт приобретения покупатель не платит ровным счётом ничего. Однако для того, чтобы она заработала, нужно оплатить ежемесячный платёж с включённым тарифом Яндекс Плюс. Этим нередко пользуются злоумышленники, которые продают на Авито Станции, купленные по подписке, под видом обычных.

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Дошло до того, что у мошенников родилась совершенно новая и непостижимая схема обмана: они продают вам Яндекс Станцию, которая исправно подключается к вашему аккаунту и первое время работает как обычно. Однако по истечении суток колонка отключается и начинает требовать оплатить подписку.

Чтобы такого не было, Яндекс Станцию всегда нужно проверять. Вне зависимости от того, была ли колонка запакована или вы приобретаете её в открытом виде, попросите у продавца фото идентификатора (UUID) или серийного номера (SN). Они указываются на наклейке с нижней стороны колонки, а также в приложении Яндекс (если колонка активирована и сопряжена с аккаунтом продавца).

Яндекс Станция — как проверить подписку

Теперь от вас потребуется сделать следующее:

Перейдите на сайт проверки Яндекс Станций;

Введите в строку проверки UUID или SN колонки;

Нажмите жёлтую кнопку “Проверить” и дождитесь результата;

Если колонка куплена не по подписке, вы увидите надпись “Это устройство будет работать у любого пользователя”.

В противном случае вы получите другую надпись, указывающую на то, что колонка приобретена по подписке и с аккаунтом другого пользователя работать не будет. Это связано с тем, что подписка привязывается к конкретной учётной записи и возлагает на её владельца обязанность по оплате Станции. Если пропустить хотя бы один платёж, она отключится.

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Впрочем, мало просто проверить Станцию на этапе оплаты. Если вы приобретаете колонку удалённо — например, через Авито Доставку — необходимо сохранить UUID или SN, который вам пришлёт продавец, а потом сверить их на фактически полученном устройстве. Некоторые мошенники надеются, что покупатели не проверят это и заберут фактически подписную колонку.

Если вы не готовы платить всю сумму за Станцию — например, если покупаете большую — лучше купить её в рассрочку. Допустим, в М.Видео второе поколение сегодня продают всего за 17 тысяч рублей. То есть, если взять рассрочку на 18 месяцев, платёж выйдет даже меньше чем по 1000 рублей.