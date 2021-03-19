Как разогнать Android-смартфон через меню разработчиков

Медлительность Android по сравнению с iOS всегда была мифом, в который почему-то верили миллионы человек. Просто дизайнеры Apple скрыли задержку от запуска приложения до его фактического открытия анимацией, а в Google до этого не додумались. Таким же мифом является склонность Android к засорению и замедлению через какое-то время после начала использования. Дескать, системные кластеры забиваются и уже не могут обеспечивать былой уровень быстродействия. Вот только никто не говорит, что обычно «замедляются» именно старые устройства и только в сравнении с новыми. Но это не значит, что разогнать Android нельзя совсем. Можно.

Как пользователи Android могут ездить на Московском метро и МЦК со скидкой

В Android есть так называемое меню разработчиков. Несмотря на то что оно действительно предназначается для создателей программного обеспечения, рядовые пользователи очень любят включать его, а потом что-то там настраивать и менять, якобы улучшая работу своего устройства. Зачастую это, само собой, совершенно не так. Однако есть несколько надстроек, которые могут позволить хоть немного, но ускорить Android, сделав его чуть отзывчивее, быстрее и податливее. Главное – не переборщить.

Настройки разработчика Android

Для начала нам потребуется активировать меню разработчиков. Если оно у вас уже есть, переходите сразу к третьему пункту инструкции, а если нет – начинайте с первого. Но помните, что активация этих параметров может привести к повышенному ресурсопотреблению и сокращению времени автономной работы.

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Об устройстве»;

Найдите вкладку «Номер сборки» и 10 раз быстро на неё нажмите;

Вернитесь назад, а затем перейдите в меню «Для разработчиков»;

Пролистайте вниз и включите параметр «Ускорить работу GPU»;

Пролистайте далее и включите пункт «Включить 4x MSAA»;

Затем включите пункт «Отключить аппаратное наложение»;

В разделе «Скорость анимации» выберите значение x0,5 или x0.

Как ускорить Android

Эти три параметра действительно способны разогнать интерфейс вашего смартфона. Вот как это происходит:

Ускорение работы GPU активирует графический ускоритель при отрисовке двумерных элементов. Казалось бы, зачем вообще это нужно? А, между тем, весь интерфейс вашего смартфона и большинство сайтов целиком состоят из 2D-элементов. Активировав ускорение, вы заставите смартфон задействовать графический сопроцессор при обработке всех этих компонентов, а поскольку их в повседневной жизни встречается довольно много, то и прирост быстродействия будет заметен в большинстве задач.

Apple будет обновлять iOS так же, как Google обновляет Android

Включение параметра 4x MSAA способно напрямую повлиять на ваше восприятие игр. Независимо от того, двумерная или трёхмерная игра запущена на вашем устройстве, этот пункт повышает контурную детализацию, минимизируя рябь и подёргивания на краях рисованных объектов. В результате создаётся ощущение более плавной обработки видимых графических компонентов. Если хотите, это совсем дешёвый аналог режима 120 Гц, повышающего частоту обновления и делающего картинку более плавной.

Повысить быстродействие смартфона

Отключение аппаратного наложения позволяет задействовать графический сопроцессор при отрисовке компонентов экрана, за счёт чего высвобождается ресурс центрального процессора, и он больше не нагружается в базовых задачах. Может показаться, что этот параметр полностью противоречит первому, но это не совсем так. Вернее, совсем не так. Просто они отвечают за разные процессы.

Смените раскрытые пароли. Что это значит и как реагировать

Изменение скорости анимации – это чисто визуальный, или, если хотите, косметический показатель. В действительности он не повышает скорость запуска приложений, просто он удаляет анимацию, которая по умолчанию заполняет «пустоту» от момента запуска приложения до момента его активации. Но если раньше такая пустота действительно была, и её требовалось чем-то заполнять, то современные смартфоны её практически не допускают. В результате кажется, что приложения из-за анимации запускаются чуть дольше.