Как пользователи Android могут ездить на Московском метро и МЦК со скидкой

В России не очень широко распространены скидки за использование сервисов бесконтактной оплаты. По крайней мере, в сравнении с США и Европой, где за оплату тех или иных покупок при помощи Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay пользователи платёжных сервисов регулярно получают какие-нибудь привилегии вроде скидок, кэшбека или подарков. Поэтому, когда что-то подобное устраивают в России, это сразу становится одной из важнейших новостей. Так было, когда Яндекс и Google разрешили пользователям Google Pay ездить на Яндекс.Такси за один рубль, и так случилось, когда Дептранс Москвы пообещал скидку на поездки в метро пользователям Samsung Pay, которые привяжут карту платёжной системы Мир.

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Обещанная скидка будет неодинаковой для разных категорий пользователей. Если у вас просто есть карта Мир, но нет смартфона на Android, вы сможете оплачивать ей проезд в метро и на МЦК со скидкой 10 рублей. Акция длится с 1 марта до 30 июня 2021 года. Поэтому, если вы проживаете в Москве или области, то гарантированно успеете воспользоваться предложением и прокатиться на общественном транспорте за 36 рублей.

Как ездить на метро со скидкой

Но для пользователей смартфонов Android предусмотрена дополнительная скидка. Чтобы получить её, нужно оплатить проезд бесконтактным способом. Их доступно всего два: либо при помощи Samsung Pay, либо при помощи собственного приложения платёжной системы Мир – Mir Pay. В этом случае размер скидки будет уже 20 рублей, а итоговая стоимость проезда составит всего 26 рублей.

Важно: при оплате картой Мир или смартфонов с подключенным сервисом бесконтактной оплаты, поддерживающим карты Мир, стоимость поездки будет списана в полном размере. Однако по истечении небольшого промежутка времени разница в цене будет компенсирована и зачислена обратно на ваш банковский счёт.

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К сожалению, Samsung Pay – это единственный бесконтактный платёжный сервис, который предлагает поддержку карт Мир. Ни Google Pay, ни Кошелёк Pay, ни Apple Pay Мир не поддерживают. Несмотря на то что Apple пообещала, что в обозримом будущем их поддержка добавится, пока ничего подобного не произошло. Поэтому воспользоваться скидкой от Дептранса Москвы позволено только пользователям Android.

Как настроить Mir Pay

Если у вас есть Samsung Pay, скорее всего, смысла объяснять, как им пользоваться и как привязывать к нему карты, нет. Поэтому предлагаю остановиться на приложении Mir Pay. Оно является собственной разработкой Национальной системы платёжных карт и выступает заменителем Google Pay и Samsung Pay, ориентированным на собственные карты платёжной системы Мир.

Скачайте приложение Mir Pay из Google Play;

Запустите приложение и пройдите авторизацию;

Нажмите «Добавить карту» и введите её данные;

Выберите «Настройки» и включите «Основное платёжное приложение».

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Очень важно выполнить последний пункт, сделав Mir Pay платёжным средством по умолчанию. Только в этом случае сервис поймёт, что вы хотите оплатить покупку или проезд в метро с его помощью и предложит сделать это, подтвердив транзакцию биометрией. В противном случае, оплата пройдёт при помощи Google Pay или другого сервиса, который установлен у вас по умолчанию. Логично, что ни о какой скидке в таком случае не может быть и речи, а значит, оплата пройдёт в полном размере без шанса на возврат уплаченной разницы.