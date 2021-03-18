Смените раскрытые пароли. Что это значит и как реагировать

Как вы обеспечиваете безопасность своих аккаунтов на разных сервисах? Логично, что паролями. А откуда вы их берёте, где храните и как часто меняете? Большинство из нас, как ни странно, просто лепят один и тот же пароль на все свои аккаунты, облегчая злоумышленникам задачу по взлому. Ведь им достаточно получить доступ к одному сочетанию логин-пароль, чтобы потом вводить их везде подряд и завладевать вашими данными, а, может быть, и деньгами. Хорошо, что Google почти всегда стоит на страже нашей с вами безопасности и время от времени подсказывает, что нужно сделать, чтобы не навлечь на себя беду.

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Недавно мне на почту пришло письмо от Google, где было крупным текстом написано: «Смените раскрытые пароли». Надпись сопровождал логотип поискового гиганта, значок открытого замка с красным восклицательным знаком и адрес моей электронной почты.

Там говорилось следующее:

Поисковые роботы Google обнаружили несколько ваших паролей в интернете. Любой, кто найдёт эти пароли, сможет получить доступ к вашим аккаунтам. Ваш аккаунт Google по-прежнему под защитой, утечка произошла из какого-то другого источника в интернете. Вы можете защитить свои сохранённые пароли прямо сейчас, используя Диспетчер паролей.

Проигнорировать письмо было бы не совсем честно по отношению к самому себе, тем более что в обращении фигурировал мой адрес электронной почты. Поэтому, убедившись, что письмо действительно пришло от Google путём проверки отправителя, я кликнул по кнопке «Проверить безопасность аккаунта».

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Как оказалось, Google насчитала целых 27 украденных паролей от моих аккаунтов. Это было сделано путём анализа открытых баз данных с утёкшими паролями. Благо, среди них не было ни одного из тех, которые были бы привязаны к моей текущей учётке. Все они относились к одному из старых почтовых ящиков, который я уже давно не использовал. Там были пароли, которые утекли в сеть по вине LiveJournal, ICQ и других сервисов. Возможно, и у вас произошло то же самое, поэтому проверьте.

Как проверить взломанные пароли

Перейдите на страницу проверки паролей Google;

Пройдите авторизацию в своей учётной записи;

Откройте вкладку «Пароли были похищены»;

Выберите взломанный аккаунт и нажмите «Сменить пароль»;

Пройдите авторизацию на сайте, перейдите в раздел с паролями и измените защитную комбинацию.

Последний пункт инструкции дан так скомкано по одной простой причине: на каждом сайте раздел с паролями находится в разных местах, а смена учётных данных устроена по-своему. Поэтому для сайтов Спортмастера и Яндекса должны быть написаны разные инструкции. При этом зайти в настройки браузера и просто изменить там пароль на новый не получится. Дело в том, что изменение должно произойти на сайте, а, если сделать это в браузере, то он будет просто пытаться входить под новыми логином и паролем, которые не знакомы самому сайту.

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Безопаснее всего не использовать пароли, которые вы придумываете сами. Куда надёжнее воспользоваться комбинациями, которые генерирует менеджер паролей, который встроен в большинство современных браузеров, будь то Safari, Chrome, Яндекс.Браузер или Opera. В большинстве случаев для этого достаточно просто установить курсор на строке ввода нового пароля, как браузер сам предложит новую защитную комбинацию. Её преимущество заключается в том, что она, во-первых, не повторяется с другими, а, во-вторых, состоит из множества букв и символов.