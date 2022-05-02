Как сделать скриншот на Самсунге. Собрали все возможные способы

Снимок экрана — одна из главных фич любого современного смартфона. Если раньше такую возможность имели только флагманские устройства, то сейчас мы в буквальном смысле не можем себе представить телефон без этой функции. С их помощью мы делимся увиденным с друзьями и коллегами, сохраняем себе какие-то заметки и так далее. Проблема со снимками экрана возникает обычно тогда, когда покупаешь новый телефон и не знаешь, как здесь реализована та или иная функция. А с учетом того, что телефоны Samsung в России сейчас стали как никогда актуальными, мы попросту не можем обойти их стороной.

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Как сделать снимок экрана на Самсунге

В принципе, скриншот на Самсунге делается так же, как и на большинстве других Android-смартфонов. Ничего сверхудивительного здесь нет. Вот вам 3 способа сделать снимок экрана на Samsung:

Без механической кнопки Домой — одновременно нажмите кнопки Громкость вниз и Питание, дождитесь пока скриншот не будет сделан.

— одновременно нажмите кнопки Громкость вниз и Питание, дождитесь пока скриншот не будет сделан. С механической кнопкой Домой — нажмите и удерживайте кнопку Домой и кнопку Питания.

— нажмите и удерживайте кнопку Домой и кнопку Питания. Снимок экрана ладонью — проведите ребром ладони с одного конца экрана до другого.

После того как вы сделали снимок экрана, в верхнем левом углу появится специальный значок с изображением. Так вы сможете убедиться, что скриншот сделан. Если смахнете шторку уведомлений сверху вниз, то сможете сразу поделиться снимком экрана с другими пользователями.

Снимок экрана ладонью Samsung

Отдельного внимания заслуживает функция Снимок экрана ладонью. Такую фичу имеют только флагманские устройства Samsung, в частности линейки Galaxy S и Galaxy Note. По идее, если ваш телефон поддерживает эту фишку, она должна работать по умолчанию. Если вдруг сделать скриншот таким образом у вас не получается, посмотрите включена ли эта функция в Настройках смартфона:

Откройте Настройки на вашем Samsung.

Далее откройте Дополнительные функции, Движения и жесты.

Включите тумблер напротив пункта Снимок экрана ладонью.

В зависимости от модели Samsung настройки могут немного разниться. Если раздела Движения и жесты нет, то Снимок экрана ладонью, вероятно, находится непосредственно в разделе Движения и жесты. Лучше всего, конечно, воспользоваться поиском по настройкам и прямо в меню забить Снимок экрана ладонью.

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Как сделать скриншот если приложение запрещает

Ни для кого не секрет, что на любом смартфоне есть приложения, которые по умолчанию запрещают делать скриншоты. Обусловлено это разными причинами, главная из которых — Конфиденциальность. Ну, согласитесь, делать скриншот в режиме Инкогнито в Гугл Хром — странная идея. Другое дело, что некоторые пользователи используют этот режим по умолчанию и не выходят из него буквально никогда. Для них и предлагаем эту инструкцию.

Чтобы сделать скриншот в приложении, которое это запрещает, вам необходимо:

Вызвать голосового помощника на вашем смартфоне (если не знаете как, откройте Настройки, в поиске забейте Голосовой помощник и настройте кнопку).

Нажмите на иконку Компаса в правом нижнем углу.

Далее тапните на иконку вашего профиля, затем Настройки.

Смахните вправо, чтобы перейти на вкладку «Помощник».

В списке устройств выберите свой смартфон.

Откройте вкладку «Общие» и включите 2 тумблера: экранный контекст и отправка скриншота.

Разрешите помощнику доступ к экрану в разделе «Помощник и головой ввод».

Несмотря на тот факт, что способ достаточно старый, знают о нем только продвинутые пользователи. Если сталкиваетесь с необходимостью сделать скриншот постоянно, рекомендую прочесть статью автора AndroidInsider.ru Владимира Кузнецова. Ранее он подробно описывал эту фичу, ознакомьтесь.

Где находится скриншот на Самсунге

После того как вы сделали скриншот на своем Самсунге, его надо еще найти. Все снимки экрана находятся в приложении Галерея или Мои Файлы в одноименной папке. Вот как можно найти скриншоты на Samsung:

Откройте приложение Мои Файлы (Проводник) на Samsung.

Далее перейдите в папку Storage (Хранилище, Память).

Откройте папку Pictures, затем папку ScreenShots или ScreenCapture.

Если вы вдруг не можете найти скриншот на своем Samsung, вероятно снимки хранятся в разделе Knox или в папке Скрытые. Мы подробно касались этой темы в отдельной статье, так что тут повторяться не будем.

Не получается сделать скриншот на Samsung

Причин, по которым на Самсунге не получается сделать скриншот, достаточно много. Вот некоторые из них:

Вы не дождались скриншота и быстро отпустили кнопки.

Если пользуетесь скриншотом ладонью, то надо проводить ребром от начала и до конца дисплея. Иначе ничего не получится.

На смартфоне установлена кастомная (неоригинальная) прошивка.

Вы используете смартфон другого производителя (или копию Samsung).

Сломалась кнопка регулировки громкости или кнопка Домой.

Еще раз обращаю ваше внимание на первый пункт, после нажатия кнопок скриншота необходимо подождать пару секунд до появления уведомления о снимке экрана. Что касается кастомной прошивки, если устанавливали ее самостоятельно, лучше откатиться, если приобрели б/у смартфон — несите его в сервисный центр, там вам обязательно помогут.

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При возникновении каких-то сложностей с настройкой скриншотов или любыми другими неурядицами со своим Samsung, рекомендую сразу же обращаться в наш Телеграм-чат. Вместе с командой читателей мы обязательно вам поможем в самые короткие сроки. Велкоме!