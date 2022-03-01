Как создать защищенную папку на Самсунге

В последнее время для многих пользователей все больше и больше встают вопросы конфиденциальности. Если раньше мы с вами не переживали за собственные данные, то сейчас в телефоне хранится столько информации, что потерять ее было бы совсем не прикольно. Данные банковских карт, пароли от разных сервисов и социальных сетей, ценные фотографии — все это попадет в руки к мошенникам сразу же после взлома вашего устройства. Многие владельцы смартфонов на Android хоть раз слышали про защищенную папку. В статье предлагаю поговорить о том, как работает папка Knox на смартфонах Samsung и обсудить все нюансы ее работы.

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Для чего нужна защищенная папка

Защищенная папка Samsung Knox — это удобная функция, которая позволяет хранить данные в изолированной области памяти устройства.

Скрытая папка Samsung является частью функции Samsung Knox, которая встраивается в смартфоны, планшеты, носимые устройства и даже бытовую технику еще на этапе производства. Сама компания заявляет, что такая защита сравнима с двумя смартфонами.

Благодаря этой системе, приложения получают только ту информацию, которая им необходима. Если вы сомневаетесь в безопасности той или иной программы, можете смело закидывать ее в защищенную папку и быть уверенным, что она никак не украдет ни данные с банковских карт, ни пароли от разных сервисов.

Также если ваше устройство будет украдено, злоумышеники не смогут им воспользоваться, так как данные из сервисов Samsung хранятся в исключительно зашифрованном виде. Любые виды атак отслеживаются системой и пользователь получает уведомление о попытке проникновения.

Как создать секретную папку на Samsung

Для начала важно сказать, что на Samsung под управлением Android 11 защищенная папка называется Папка Knox. Также на некоторых моделях смартфонов настройки могут отличаться, поэтому лучше искать интересующие вас настройки через Поиск.

Чтобы создать защищенную папку Samsung, вам понадобится:

На смартфоне Samsung перейти в Настройки.

Затем пролистать до пункта Биометрия и безопасность.

Далее найти раздел Защищенная папка, нажать кнопку Принять.

Затем выбрать необходимый вариант пароля (пароль, графический рисунок, биометрические данные).

После этого добавить в защищенную папку необходимые вам файлы.

Готово, теперь через настройки смартфона вы сможете получить все данные, которые хотели скрыть от посторонних глаз.

Переместить защищенные файлы обратно в память устройства можно следующим образом:

Откройте защищенную папку Samsung.

Далее откройте раздел Мои Файлы.

После этого откройте интересующий вас файл.

Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу.

Нажать Переместить.

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Не удалось создать защищенную папку

Нередко пользователи сталкиваются с разными трудностями с защищенной папкой. Главная из них — ограничение доступа к папке. Если вы столкнулись с уведомлением Защищенная папка заблокирована или Доступ в защищенную папку заблокирован, попробуйте следующие шаги:

Убедитесь, что на вашем смартфоне не установлены root-права.

Проверьте смартфон на наличие обновлений Android.

Обновите все приложения в Google Play.

Попробуйте загрузить смартфон в безопасном режиме.

Полностью удалите и создайте новую папку.

Сбросьте настройки Samsung до заводских.

Имейте в виду, что при удалении защищенной папки все данные с нее будут стерты. Учитывайте это и заранее создайте резервную копию всех данных. Плюс, при сбросе до заводских настроек данные также будут удалены. О том, как создать резервную копию на Android мы рассказывали ранее.

Как сбросить пароль на защищенной папке Самсунг

Если вы вдруг забыли пароль от защищенной папки на Samsung — это не проблема. С помощью простой инструкции вы всегда сможете восстановить данные:

Откройте защищенную папку на смартфоне.

Далее на экране с требованием пароля нажмите Забыл пароль.

После этого авторизуйтесь в аккаунте Samsung.

Нажмите кнопку Сбросить пароль.

Выберете и подтвердите новый пароль.

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Пользуетесь защищенной папкой Samsung? Возникали ли у вас какие-то проблемы с ней? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.