Как сделать ссылку на свой WhatsApp и отправить ее друзьям

Поиск человека в WhatsApp — непростая задача. Разработчики мессенджера вставили в колеса пользователей несколько палок, из-за которых процесс сильно затрудняется. По сути, если человек не знает ваш номер, он не сможет начать с вами переписку, а если и знает — не факт, что догадается написать именно в WhatsApp. Все это значительно осложняет процесс общения. Если вы не хотите, чтобы ваши потенциальные собеседники мучились, пытаясь самостоятельно найти контакт или группу в мессенджере, прочитайте наш текст, где мы подробно расскажем, как отправить ссылку на Ватсап.

Как сделать ссылку на Ватсап

Ссылка на Ватсап, по которой можно открыть чат с нужным человеком, существует, но о таком приглашении к общению почти никто не знает. Ведь в настройках профиля нельзя скопировать линк, поскольку он там не представлен. В связи с этим создать ссылку на Ватсап придется самостоятельно:

Запустите приложение «Заметки». Создайте документ. Введите без кавычек ссылку формата «api.whatsapp.com/send?phone=XXX» или «wa.me/XXX», где вместо «XXX» будет указан ваш номер без лишних знаков вроде «+» и пробелов. Должно получиться что-то вроде «api.whatsapp.com/send?phone=70000000000».

Хорошо, линк готов. А как отправить ссылку на Ватсап? Скопируйте ее, нажмите на «три точки», а затем — «Поделиться». Далее выберите любой удобный способ отправки: хоть через SMS, хоть через электронную почту или другой мессенджер.

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Как сделать QR-код на Ватсап

Намного более удобным приглашением в WhatsApp является QR-код. Отсканировав его, человек сможет начать переписку с вами. Но главное — сделать QR в Ватсап можно при помощи встроенных инструментов мессенджера:

Откройте настройки WhatsApp. Нажмите на значок в виде QR. Чтобы отправить QR на WhatsApp, нажмите кнопку «Поделиться» и выберите способ отправки.

Адресат получит код в виде картинки, которую сможет отсканировать как через WhatsApp, так и через любое приложение для QR-кодов из нашей подборки. Только не забудьте ему рассказать об этом, иначе QR вызовет у него много вопросов.

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Ссылка на звонок в Ватсап

Помимо приглашений, описанных выше, в мессенджере существует еще один интересный инструмент — ссылка на звонок в Ватсап. Это одноразовый линк, по которому человек может присоединиться к разговору в формате аудио или видео. Причем допускается как личная беседа, так и полноценная конференция. Ниже инструкция, как сделать ссылку на звонок:

Запустите WhatsApp. Откройте вкладку «Звонки». Нажмите кнопку «Создать ссылку на звонок». Выберите тип звонка и способ отправки линка.

Перейдя по ссылке на звонок, получатель автоматически позвонит вам в одном из выбранных форматов. Чтобы начать разговор, ему останется нажать кнопку «Присоединиться». Удалять ссылку на звонок в Ватсапе не нужно, поскольку она является одноразовой, а срок ее действия заканчивается, как только все участники покидают конференцию.

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Как сделать ссылку на группу в Ватсап

В конце несколько слов о том, как отправить ссылку на группу в Ватсапе. Сделать это может только администратор, от которого требуется:

Открыть чат группы. Через «три точки» перейти в раздел «Данные группы». Нажать кнопку «Пригласить по ссылке».

Отправить ссылку можно как через WhatsApp, так и через любой другой мессенджер или сервис. Кроме того, допускается создание приглашения в группу при помощи QR-кода.