Как сделать ссылку на свой WhatsApp и отправить ее друзьям

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Поиск человека в WhatsApp — непростая задача. Разработчики мессенджера вставили в колеса пользователей несколько палок, из-за которых процесс сильно затрудняется. По сути, если человек не знает ваш номер, он не сможет начать с вами переписку, а если и знает — не факт, что догадается написать именно в WhatsApp. Все это значительно осложняет процесс общения. Если вы не хотите, чтобы ваши потенциальные собеседники мучились, пытаясь самостоятельно найти контакт или группу в мессенджере, прочитайте наш текст, где мы подробно расскажем, как отправить ссылку на Ватсап.

Как сделать ссылку на свой WhatsApp и отправить ее друзьям. Показываем, как отправить приглашение в WhatsApp. Фото.

Показываем, как отправить приглашение в WhatsApp

Как сделать ссылку на Ватсап

Ссылка на Ватсап, по которой можно открыть чат с нужным человеком, существует, но о таком приглашении к общению почти никто не знает. Ведь в настройках профиля нельзя скопировать линк, поскольку он там не представлен. В связи с этим создать ссылку на Ватсап придется самостоятельно:

  1. Запустите приложение «Заметки».
  2. Создайте документ.
  3. Введите без кавычек ссылку формата «api.whatsapp.com/send?phone=XXX» или «wa.me/XXX», где вместо «XXX» будет указан ваш номер без лишних знаков вроде «+» и пробелов. Должно получиться что-то вроде «api.whatsapp.com/send?phone=70000000000».
Как сделать ссылку на Ватсап. Увы, более удобного способа для создания ссылки не существует. Фото.

Увы, более удобного способа для создания ссылки не существует

Хорошо, линк готов. А как отправить ссылку на Ватсап? Скопируйте ее, нажмите на «три точки», а затем — «Поделиться». Далее выберите любой удобный способ отправки: хоть через SMS, хоть через электронную почту или другой мессенджер.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как сделать QR-код на Ватсап

Намного более удобным приглашением в WhatsApp является QR-код. Отсканировав его, человек сможет начать переписку с вами. Но главное — сделать QR в Ватсап можно при помощи встроенных инструментов мессенджера:

  1. Откройте настройки WhatsApp.
  2. Нажмите на значок в виде QR.
  3. Чтобы отправить QR на WhatsApp, нажмите кнопку «Поделиться» и выберите способ отправки.
Как сделать QR-код на Ватсап. QR имеет неограниченный срок действия, но его можно сбросить. Фото.

QR имеет неограниченный срок действия, но его можно сбросить

Адресат получит код в виде картинки, которую сможет отсканировать как через WhatsApp, так и через любое приложение для QR-кодов из нашей подборки. Только не забудьте ему рассказать об этом, иначе QR вызовет у него много вопросов.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Ссылка на звонок в Ватсап

Помимо приглашений, описанных выше, в мессенджере существует еще один интересный инструмент — ссылка на звонок в Ватсап. Это одноразовый линк, по которому человек может присоединиться к разговору в формате аудио или видео. Причем допускается как личная беседа, так и полноценная конференция. Ниже инструкция, как сделать ссылку на звонок:

  1. Запустите WhatsApp.
  2. Откройте вкладку «Звонки».
  3. Нажмите кнопку «Создать ссылку на звонок».
  4. Выберите тип звонка и способ отправки линка.
Ссылка на звонок в Ватсап. Ссылка на звонок сбрасывается по окончании вызова. Фото.

Ссылка на звонок сбрасывается по окончании вызова

Перейдя по ссылке на звонок, получатель автоматически позвонит вам в одном из выбранных форматов. Чтобы начать разговор, ему останется нажать кнопку «Присоединиться». Удалять ссылку на звонок в Ватсапе не нужно, поскольку она является одноразовой, а срок ее действия заканчивается, как только все участники покидают конференцию.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как сделать ссылку на группу в Ватсап

В конце несколько слов о том, как отправить ссылку на группу в Ватсапе. Сделать это может только администратор, от которого требуется:

  1. Открыть чат группы.
  2. Через «три точки» перейти в раздел «Данные группы».
  3. Нажать кнопку «Пригласить по ссылке».
Как сделать ссылку на группу в Ватсап. Создать ссылку может только администратор группы. Фото.

Создать ссылку может только администратор группы

Отправить ссылку можно как через WhatsApp, так и через любой другой мессенджер или сервис. Кроме того, допускается создание приглашения в группу при помощи QR-кода.

Теги
Лонгриды для вас
Как обойти Гугл Аккаунт на Самсунг без компьютера

Принято считать, что на рынке мобильных устройств лишь смартфоны от Apple обладают должным уровнем защиты. Это не так: на самом деле, Андроид-смартфоны практически не уступают Айфонам благодаря встроенной защите Гугл Аккаунта. Войдя в него на своем новом устройстве, при необходимости вы сможете найти его, если потеряете. При этом ваши данные будут в безопасности и не попадут к третьим лицам, но есть один нюанс - можно с легкостью забыть пароль от аккаунт Google и даже этого не заметить.

Читать далее
Эти приложения тайком пожирают память вашего смартфона. Как их очистить

Купив смартфон с большим объемом памяти, я перестал следить, сколько места занимают программы, так как пропала необходимость постоянно чистить накопитель. Но после случайного посещения раздела с приложениями я с удивлением заметил, что больше всего пространства требуют не какие-то 3D-игры с огромным количеством контента, а довольно простые утилиты для повседневного использования. Теперь делюсь своими наблюдениями, чем занята память телефона, и за какими программами нужно держать глаз да глаз.

Читать далее
Huawei
Как перенести пароли с iPhone на Huawei и включить синхронизацию в Google Chrome

Санкции, вот уже четыре года действующие в отношении Huawei, хоть и подкосили компанию, всё-таки не сломили её. Китайцы не только сделали собственный - и притом довольно неплохой - магазин приложений, но и разработали собственный способ установки сервисов Google в обход правил. В результате ими стало вполне себе комфортно пользоваться даже в отсутствие Гугл Плей. Ну, по крайней мере, такой образ фирменным смартфонам рисует сам производитель, однако никто почему-то не говорит о том, что перенести пароли с iPhone на Huawei без костылей практически невозможно. Впрочем, выход есть.

Читать далее