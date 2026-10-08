Открываете WhatsApp*, хотите войти в свой аккаунт, а вместо кода подтверждения видите экран с красным щитом и текстом. Пропустить его нельзя, а кнопка внизу ведёт только в справку. Ещё в сентябре мессенджер отключил часть старых смартфонов, а теперь пошёл дальше: некоторых пользователей он не пускает в аккаунт вовсе. Рассказываю, что это за ошибка, почему она появляется, на каких смартфонах её можно увидеть и что сделать, чтобы снова войти.
Что за экран «Обновите ПО вашего телефона»
Новое предупреждение первыми заметили в WABetaInfo 5 октября. Заголовок экрана — «Update your phone’s software to log back in», то есть «Обновите ПО телефона, чтобы снова войти». В русской версии приложения формулировка может немного отличаться, но смысл тот же.
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Под заголовком WhatsApp* объясняет, что для получения кода и входа в аккаунт нужно обновить систему телефона. Ниже есть подсказка, где посмотреть текущую версию Android, и предупреждение: устаревшее ПО телефона подвергает устройство риску заражения вредоносными программами.
Почему мессенджер считает старый телефон опасным
Сам WhatsApp* при этом никто не взламывал. Дело в том, что в старых версиях Android остаются известные уязвимости, и злоумышленники специально ищут такие телефоны, чтобы установить на них вредоносную программу.
Сквозное шифрование защищает сообщения только по пути от вас к собеседнику. Если на смартфоне уже сидит вирус, он может прочитать переписку прямо на экране, до шифрования. Поэтому мессенджер решил, что безопаснее не пускать в аккаунт с такого устройства, чем делать вид, что всё в порядке.
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Это не первая подобная мера. WhatsApp* уже предупреждает тех, кто подключает аккаунт через неофициальные веб-клиенты, а недавно предупредил около 200 человек в Италии, чьи телефоны заразили через поддельную версию приложения. Так что ограничения при входе становятся всё жёстче.
Когда появляется блокировка и почему не стоит выходить из аккаунта
Важная деталь в тексте самого экрана: он появляется, когда нужно получить код и войти заново. Обычно это происходит в таких случаях:
- вы переустановили приложение или стёрли его данные;
- перенесли аккаунт на другой телефон;
- вышли из аккаунта или сбросили смартфон до заводских настроек;
- мессенджер сам попросил подтвердить номер.
Будет ли WhatsApp* блокировать тех, кто уже вошёл и спокойно переписывается, в источнике не сказано. Поэтому мой совет владельцам старых телефонов простой: пока мессенджер открывается, не выходите из аккаунта и не переустанавливайте приложение «на всякий случай». Обратно можно уже не попасть. И заранее сделайте резервную копию чатов — где она теперь хранится на Android, мы разбирали в статье про июньское обновление Google. Ограничение включается на стороне сервера, поэтому откат приложения на старую версию тоже не поможет. Пока экран видят отдельные пользователи на Android и iPhone, остальные могут столкнуться с ним позже.
На каких смартфонах может появиться экран
Точные версии систем, при которых срабатывает блокировка, WhatsApp* не назвал. В WABetaInfo уточняют только, что экран увидят те, чья система ниже минимальных требований мессенджера. А они сейчас такие:
- Android 6.0 и новее — требование действует с 8 сентября 2026 года;
- iOS 15.1 и новее — на iPhone.
На Android в зону риска попадают смартфоны, которые остались на Android 5.0 или 5.1, а это в основном модели 2012–2015 годов: Samsung Galaxy S4, Galaxy Note 3, Galaxy Grand Prime, Sony Xperia Z1, LG G2, Moto E (2014), Nexus 4 и похожие. Финальная прошивка у них зависела от региона, поэтому лучше проверить версию системы на своём телефоне.
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Пока неизвестно, коснётся ли блокировка смартфонов на поддерживаемой версии Android, но без свежих обновлений безопасности. WhatsApp* об этом ничего не говорил, но и не исключал. Поэтому установить все доступные обновления стоит даже владельцам относительно новых телефонов.
Пошаговое обновление системы
Сначала проверьте, какая версия Android стоит на смартфоне:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в раздел «О телефоне». На Samsung дальше откройте «Сведения о ПО».
- Посмотрите строку «Версия Android».
Если обновление для телефона ещё выходит, установить его можно так:
- Подключитесь к Wi-Fi и зарядите смартфон хотя бы до 50%.
- Откройте «Настройки».
- Найдите раздел «Обновление ПО», «Обновление системы» или «О телефоне — Версия ОС».
- Нажмите «Проверить обновления», затем «Загрузить и установить».
- После перезагрузки откройте WhatsApp* и снова попробуйте войти.
Названия пунктов зависят от производителя и могут отличаться: у Samsung это «Обновление ПО», у Xiaomi, REDMI и POCO — «О телефоне» с версией HyperOS или MIUI, у realme, OPPO и OnePlus — «Об устройстве», у HONOR, vivo, TECNO, Infinix и Pixel — «Система» или «Обновление системы». Если телефон пишет, что у вас последняя версия, а экран в мессенджере не пропадает, значит, обновлений для этой модели больше не будет.
Что делать, если обновлений больше нет
Если смартфон застрял на старой системе, обойти экран внутри мессенджера не получится. Веб-версия тоже не выход: привязать компьютер можно только с телефона, на котором вы уже вошли в аккаунт. Остаётся сменить телефон, и здесь важно не потерять переписку.
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Пока на старом смартфоне WhatsApp* ещё работает, обновите резервную копию чатов, а потом перенесите аккаунт на новый телефон со старым номером.
Не забывайте и о том, что в России мессенджер давно работает с ограничениями, причём независимо от версии системы. Почему так происходит, мы подробно объясняли в отдельном тексте. Поэтому, если вы всё равно собираетесь менять старый телефон, стоит заранее перевести близких в MAX или другой мессенджер, который работает без ограничений.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.