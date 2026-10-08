Открываете WhatsApp*, хотите войти в свой аккаунт, а вместо кода подтверждения видите экран с красным щитом и текстом. Пропустить его нельзя, а кнопка внизу ведёт только в справку. Ещё в сентябре мессенджер отключил часть старых смартфонов, а теперь пошёл дальше: некоторых пользователей он не пускает в аккаунт вовсе. Рассказываю, что это за ошибка, почему она появляется, на каких смартфонах её можно увидеть и что сделать, чтобы снова войти.

Что за экран «Обновите ПО вашего телефона»

Новое предупреждение первыми заметили в WABetaInfo 5 октября. Заголовок экрана — «Update your phone’s software to log back in», то есть «Обновите ПО телефона, чтобы снова войти». В русской версии приложения формулировка может немного отличаться, но смысл тот же.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Под заголовком WhatsApp* объясняет, что для получения кода и входа в аккаунт нужно обновить систему телефона. Ниже есть подсказка, где посмотреть текущую версию Android, и предупреждение: устаревшее ПО телефона подвергает устройство риску заражения вредоносными программами.

Почему мессенджер считает старый телефон опасным

Сам WhatsApp* при этом никто не взламывал. Дело в том, что в старых версиях Android остаются известные уязвимости, и злоумышленники специально ищут такие телефоны, чтобы установить на них вредоносную программу.

Сквозное шифрование защищает сообщения только по пути от вас к собеседнику. Если на смартфоне уже сидит вирус, он может прочитать переписку прямо на экране, до шифрования. Поэтому мессенджер решил, что безопаснее не пускать в аккаунт с такого устройства, чем делать вид, что всё в порядке.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Это не первая подобная мера. WhatsApp* уже предупреждает тех, кто подключает аккаунт через неофициальные веб-клиенты, а недавно предупредил около 200 человек в Италии, чьи телефоны заразили через поддельную версию приложения. Так что ограничения при входе становятся всё жёстче.

Когда появляется блокировка и почему не стоит выходить из аккаунта

Важная деталь в тексте самого экрана: он появляется, когда нужно получить код и войти заново. Обычно это происходит в таких случаях:

вы переустановили приложение или стёрли его данные;

перенесли аккаунт на другой телефон;

вышли из аккаунта или сбросили смартфон до заводских настроек;

мессенджер сам попросил подтвердить номер.

Будет ли WhatsApp* блокировать тех, кто уже вошёл и спокойно переписывается, в источнике не сказано. Поэтому мой совет владельцам старых телефонов простой: пока мессенджер открывается, не выходите из аккаунта и не переустанавливайте приложение «на всякий случай». Обратно можно уже не попасть. И заранее сделайте резервную копию чатов — где она теперь хранится на Android, мы разбирали в статье про июньское обновление Google. Ограничение включается на стороне сервера, поэтому откат приложения на старую версию тоже не поможет. Пока экран видят отдельные пользователи на Android и iPhone, остальные могут столкнуться с ним позже.

На каких смартфонах может появиться экран

Точные версии систем, при которых срабатывает блокировка, WhatsApp* не назвал. В WABetaInfo уточняют только, что экран увидят те, чья система ниже минимальных требований мессенджера. А они сейчас такие:

Android 6.0 и новее — требование действует с 8 сентября 2026 года;

и новее — требование действует с 8 сентября 2026 года; iOS 15.1 и новее — на iPhone.

На Android в зону риска попадают смартфоны, которые остались на Android 5.0 или 5.1, а это в основном модели 2012–2015 годов: Samsung Galaxy S4, Galaxy Note 3, Galaxy Grand Prime, Sony Xperia Z1, LG G2, Moto E (2014), Nexus 4 и похожие. Финальная прошивка у них зависела от региона, поэтому лучше проверить версию системы на своём телефоне.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Пока неизвестно, коснётся ли блокировка смартфонов на поддерживаемой версии Android, но без свежих обновлений безопасности. WhatsApp* об этом ничего не говорил, но и не исключал. Поэтому установить все доступные обновления стоит даже владельцам относительно новых телефонов.

Пошаговое обновление системы

Сначала проверьте, какая версия Android стоит на смартфоне:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «О телефоне». На Samsung дальше откройте «Сведения о ПО». Посмотрите строку «Версия Android».

Если обновление для телефона ещё выходит, установить его можно так:

Подключитесь к Wi-Fi и зарядите смартфон хотя бы до 50%. Откройте «Настройки». Найдите раздел «Обновление ПО», «Обновление системы» или «О телефоне — Версия ОС». Нажмите «Проверить обновления», затем «Загрузить и установить». После перезагрузки откройте WhatsApp* и снова попробуйте войти.

Названия пунктов зависят от производителя и могут отличаться: у Samsung это «Обновление ПО», у Xiaomi, REDMI и POCO — «О телефоне» с версией HyperOS или MIUI, у realme, OPPO и OnePlus — «Об устройстве», у HONOR, vivo, TECNO, Infinix и Pixel — «Система» или «Обновление системы». Если телефон пишет, что у вас последняя версия, а экран в мессенджере не пропадает, значит, обновлений для этой модели больше не будет.

Что делать, если обновлений больше нет

Если смартфон застрял на старой системе, обойти экран внутри мессенджера не получится. Веб-версия тоже не выход: привязать компьютер можно только с телефона, на котором вы уже вошли в аккаунт. Остаётся сменить телефон, и здесь важно не потерять переписку.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Пока на старом смартфоне WhatsApp* ещё работает, обновите резервную копию чатов, а потом перенесите аккаунт на новый телефон со старым номером.

Не забывайте и о том, что в России мессенджер давно работает с ограничениями, причём независимо от версии системы. Почему так происходит, мы подробно объясняли в отдельном тексте. Поэтому, если вы всё равно собираетесь менять старый телефон, стоит заранее перевести близких в MAX или другой мессенджер, который работает без ограничений.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.