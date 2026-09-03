2 сентября 2026 года исследователи безопасности обнаружили неприятную лазейку в WhatsApp* для Android. Суть простая и пугающая: любой человек может посмотреть ваши личные фотографии на заблокированном смартфоне, не зная пароля и не обходя экран блокировки, даже если вы установили надёжный пароль по нашей инструкции. Объясняю, как это работает и что сделать прямо сейчас.

Как работает уязвимость — объясняю на пальцах

Представьте ситуацию: вы дали телефон другому человеку или оставили его на столе. Экран заблокирован — казалось бы, всё защищено. Но тут на телефон приходит звонок через WhatsApp*. Входящий появляется на экране даже без разблокировки — это нормально, так работают все звонки, в том числе через государственный мессенджер MAX. Собеседник принимает звонок прямо с заблокированного экрана. Дальше начинается проблема.

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В WhatsApp* есть кнопка для включения фильтров и эффектов на видео во время звонка — там можно менять фон, накладывать маски, использовать ИИ-редактирование фото. И вот здесь лазейка: когда человек нажимает на эту кнопку и пробует выбрать фото для эффекта, приложение показывает галерею с вашими фотографиями — без запроса пароля.

Смартфон остаётся заблокированным. Войти в другие приложения нельзя. Но фотографии — уже видны. Злоумышленник может сфотографировать экран вторым телефоном или просто просмотреть снимки. Следить за новостями о безопасности Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Кому это угрожает — и кому нет

Уязвимость работает не на всех Android-смартфонах. Исследователи NotebookCheck проверили несколько устройств и выяснили следующее:

Pixel и смартфоны OPPO — уязвимы, лазейка работает в полную силу;

— уязвимы, лазейка работает в полную силу; Samsung Galaxy — перед открытием галереи система требует разблокировки, то есть защита срабатывает;

— перед открытием галереи система требует разблокировки, то есть защита срабатывает; iPhone — уязвимость отсутствует, WhatsApp* на iOS использует системный интерфейс звонков Apple, который не позволяет такого обхода.

Если у вас Samsung — риск ниже. Если Pixel, OPPO, или другой Android-смартфон — читайте дальше и закрывайте лазейку прямо сейчас.

Как закрыть лазейку прямо сейчас

Патча от WhatsApp* пока нет — разработчики получили информацию об уязвимости и передали данные Google, но обновления с исправлением на момент публикации не выходило. Временное решение есть — ограничить доступ WhatsApp* к фотографиям, как мы это делаем с другими разрешениями на Android:

Откройте «Настройки» на Android-смартфоне. Перейдите в раздел «Приложения» или «Управление приложениями». Найдите в списке WhatsApp* и нажмите на него. Выберите «Разрешения» или «Права доступа». Найдите пункт «Фото и видео» или «Хранилище». Измените уровень доступа с «Полный доступ» на «Ограниченный доступ» или «Только выбранные фото». Подтвердите изменение.

После этого WhatsApp* не сможет показывать всю галерею — лазейка закрывается. Обратная сторона: при отправке фото через мессенджер придётся каждый раз вручную выбирать нужные снимки, а не листать всю галерею. Небольшое неудобство против реального риска — выбор очевиден. Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Будет ли исправление от WhatsApp*

Уязвимость передана в WhatsApp* и Google. Технически это не сложная проблема для исправления — достаточно добавить проверку блокировки экрана перед открытием галереи при звонке. Обновление должно выйти, но когда именно — неизвестно.

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До выхода патча — пользуйтесь ограниченным доступом к фото по инструкции выше. И главный вывод, который никуда не денется даже после исправления: не оставляйте разблокированный смартфон без присмотра и не давайте его незнакомым людям. Это правило работает против любых уязвимостей — не только этой. Актуальные новости о безопасности Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.