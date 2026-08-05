В июне этого года WhatsApp* добавил возможность использовать юзернеймы, и вы можете зарегистрировать свой по нашей инструкции. Но в августе американский мессенджер пошёл ещё дальше. WhatsApp* серьёзно прокачал групповые чаты: появились опросы с ограничением по времени и скрытыми голосами, упоминание всех участников через @all и быстрое создание новой группы из старой. Разбираемся, что из этого действительно упростит вам жизнь, а на что можно не обращать внимания.

Что нового появилось в опросах WhatsApp*

Опросы в мессенджере, о которых мы уже рассказывали в тексте про 10 самых крутых функций WhatsApp*, получили три улучшения для быстрых решений. Теперь ими реально проще пользоваться, когда группе нужно на чём-то договориться.

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Вот что изменилось:

Таймер завершения опроса — можно задать время, после которого голосование закроется автоматически. Удобно, когда нужно собрать ответы к дедлайну и не ждать вечно.

— можно задать время, после которого голосование закроется автоматически. Удобно, когда нужно собрать ответы к дедлайну и не ждать вечно. Скрытые имена голосующих — участники видят результат, но не видят, кто за что проголосовал. По задумке WhatsApp*, так людям комфортнее делиться мнением , не боясь осуждения.

— участники видят результат, но не видят, кто за что проголосовал. По задумке WhatsApp*, , не боясь осуждения. Редактирование вопроса в течение 15 минут — если заметили опечатку или хотите уточнить формулировку, есть окно, чтобы поправить текст опроса.

По сути, все три мелочи бьют в одну цель — быстрее пройти путь от вопроса к решению. Особенно полезно, когда группа выбирает, где и когда встретиться, а обсуждение растягивается на весь день.

Как работает упоминание @all в групповом чате

Второе крупное нововведение — упоминание @все. Оно одним действием уведомляет всех участников группы, вместо того чтобы тегать людей по одному или надеяться, что сообщение заметят в общей ленте. Функция рассчитана на действительно важные и срочные сообщения: отмена занятий, закрытие офиса, перенос встречи или изменение планов в последний момент. То есть на те случаи, когда нужно, чтобы информацию точно увидели все.

Есть важный нюанс с большими группами. Если в чате больше 32 человек, @все доступно только администраторам — так мессенджер защищает участников от того, чтобы кто угодно мог поднять на уши всю группу. Ещё один момент про уведомления: @все пробивается даже через отключённые уведомления группы. Но контроль остаётся за вами — упоминание @все можно отдельно отключить в настройках уведомлений, если такие оповещения раздражают.

Быстрое создание новой группы из существующей

Третья функция экономит время при создании чатов. Теперь можно одним касанием собрать новую группу из участников уже существующей — не нужно добавлять людей по одному вручную.

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Сценарии понятные: отделиться в отдельный чат, чтобы спланировать сюрприз, обсудить детали мероприятия или углубиться в тему, не засоряя основной чат. Мелочь, но тем, кто ведёт несколько пересекающихся групп, она заметно упростит жизнь.

Как обновить WhatsApp* на Android

Чтобы новые функции появились быстрее, установите свежую версию приложения. Сделать это можно за минуту:

Откройте Google Play и коснитесь значка своего профиля в правом верхнем углу. Выберите пункт «Управление приложениями и устройством». Найдите WhatsApp* в списке доступных обновлений и нажмите «Обновить». Либо введите WhatsApp* в поиске Google Play и нажмите «Обновить» на странице приложения. Дождитесь загрузки и перезапустите мессенджер.

Если кнопки обновления нет, значит у вас уже стоит последняя версия — тогда остаётся только ждать, пока новые функции доедут до вашего аккаунта. Даже после обновления часть возможностей может появиться с задержкой, и это нормально для поэтапного запуска.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.