В июне этого года WhatsApp* добавил возможность использовать юзернеймы, и вы можете зарегистрировать свой по нашей инструкции. Но в августе американский мессенджер пошёл ещё дальше. WhatsApp* серьёзно прокачал групповые чаты: появились опросы с ограничением по времени и скрытыми голосами, упоминание всех участников через @all и быстрое создание новой группы из старой. Разбираемся, что из этого действительно упростит вам жизнь, а на что можно не обращать внимания.
Что нового появилось в опросах WhatsApp*
Опросы в мессенджере, о которых мы уже рассказывали в тексте про 10 самых крутых функций WhatsApp*, получили три улучшения для быстрых решений. Теперь ими реально проще пользоваться, когда группе нужно на чём-то договориться.
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Вот что изменилось:
- Таймер завершения опроса — можно задать время, после которого голосование закроется автоматически. Удобно, когда нужно собрать ответы к дедлайну и не ждать вечно.
- Скрытые имена голосующих — участники видят результат, но не видят, кто за что проголосовал. По задумке WhatsApp*, так людям комфортнее делиться мнением, не боясь осуждения.
- Редактирование вопроса в течение 15 минут — если заметили опечатку или хотите уточнить формулировку, есть окно, чтобы поправить текст опроса.
По сути, все три мелочи бьют в одну цель — быстрее пройти путь от вопроса к решению. Особенно полезно, когда группа выбирает, где и когда встретиться, а обсуждение растягивается на весь день.
Как работает упоминание @all в групповом чате
Второе крупное нововведение — упоминание @все. Оно одним действием уведомляет всех участников группы, вместо того чтобы тегать людей по одному или надеяться, что сообщение заметят в общей ленте. Функция рассчитана на действительно важные и срочные сообщения: отмена занятий, закрытие офиса, перенос встречи или изменение планов в последний момент. То есть на те случаи, когда нужно, чтобы информацию точно увидели все.
Есть важный нюанс с большими группами. Если в чате больше 32 человек, @все доступно только администраторам — так мессенджер защищает участников от того, чтобы кто угодно мог поднять на уши всю группу. Ещё один момент про уведомления: @все пробивается даже через отключённые уведомления группы. Но контроль остаётся за вами — упоминание @все можно отдельно отключить в настройках уведомлений, если такие оповещения раздражают.
Быстрое создание новой группы из существующей
Третья функция экономит время при создании чатов. Теперь можно одним касанием собрать новую группу из участников уже существующей — не нужно добавлять людей по одному вручную.
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Сценарии понятные: отделиться в отдельный чат, чтобы спланировать сюрприз, обсудить детали мероприятия или углубиться в тему, не засоряя основной чат. Мелочь, но тем, кто ведёт несколько пересекающихся групп, она заметно упростит жизнь.
Как обновить WhatsApp* на Android
Чтобы новые функции появились быстрее, установите свежую версию приложения. Сделать это можно за минуту:
- Откройте Google Play и коснитесь значка своего профиля в правом верхнем углу.
- Выберите пункт «Управление приложениями и устройством».
- Найдите WhatsApp* в списке доступных обновлений и нажмите «Обновить». Либо введите WhatsApp* в поиске Google Play и нажмите «Обновить» на странице приложения.
- Дождитесь загрузки и перезапустите мессенджер.
Если кнопки обновления нет, значит у вас уже стоит последняя версия — тогда остаётся только ждать, пока новые функции доедут до вашего аккаунта. Даже после обновления часть возможностей может появиться с задержкой, и это нормально для поэтапного запуска.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.