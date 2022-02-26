Как скрыть фото на Xiaomi

Современные смартфоны дали нам много свободы, но одновременно с этим сделали нас уязвимыми. Файлы, контакты и другие данные — то, что необходимо защитить не только от взлома, но и от чужих глаз. Производители смартфонов знают об этом и создают дополнительные лазейки для безопасности данных. По личному опыту могу сказать, что остро стоит проблема защиты личных снимков в Галерее. Смартфоны Xiaomi — не исключение. Сегодня расскажем вам о том, как спрятать фотографии на Xiaomi — собрали сразу несколько крутых способов, о которых вы могли не знать.
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Как создать скрытый альбом на Xiaomi
Пользователи ценят MIUI за то, что в оболочке достаточно стандартных функций для защиты фото. Скрытый альбом — наиболее эффективный способ. Рассказываем, как его создать.
- Зайдите в Галерею и перейдите во вкладку «Фото».
- Выберите один файл или сразу несколько, отметив их.
- В нижней части экрана нажмите кнопку «В альбом».
- Затем выберите «Приватный альбом» и нажмите «Добавить».
Стоит учесть, что если отключена синхронизация с облаком, система вам об этом сообщит. Можете отменить запрос, если выгрузка фото вам не нужна.
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Как скрыть альбом на Xiaomi
Чтобы скрыть уже существующую папку, необходимо проделать несколько простых шагов. Записывайте.
- Зайдите во вкладку «Альбомы».
- Долгим нажатием выберите нужные файлы.
- Во всплывающем меню выберите «Скрыть».
Система предупредит, что происходит скрытие и где можно будет найти скрытые данные.
Как найти скрытый альбом на Xiaomi
После всех проделанных действий отмеченные снимки и видео отправляются в защищенную зону памяти смартфона. Данные отсюда не видны в проводниках и файловых менеджерах, а также при подключении смартфона к ПК. Удобно? Не то слово. Многие читатели нашего Telegram-чата задаются вопросом, как найти личный альбом в Галерее.
- Откройте Галерею и перейдите в раздел «Альбомы».
- Нажмите на пустое место и, не отпуская пальца, двигайте его вниз.
- Появится уведомление о том, что защищенное хранилище отобразится на экране смартфона.
- Введите пароль для того, чтобы получить доступ к данным.
Скрытой областью можно управлять абсолютно так же, как и видимой. Редактируйте фото, удаляйте, отправляйте или смотрите сведения о них.
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Как сделать видимыми скрытые папки
Если хотите снова сделать видимыми файлы и папки, то сделать это очень просто.
- Зайдите в Настройки Галереи: нажмите три точки в правом верхнем углу.
- Выберите пункт «Скрытые альбомы». После перехода в него отобразятся все папки, которые были скрыты.
- Чтобы вернуть альбом в общую галерею, нажмите «Отмена скрытия» напротив папки.
- Система сообщит о том, что после извлечения папки, она снова окажется в списке видимых.
Как сделать видимыми фото в папке
Кроме того, вы можете поочередно извлечь отдельные файлы, чтобы сделать их видимыми.
- Нажмите на скрытый файл.
- Выберите кнопку «Переместить».
- Выберите папку, куда будет производиться извлечение.
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Как создать скрытую папку на Xiaomi
Скрытые папки — вполне простой и надежный способ спрятать то, что не предназначается для других. Это не только способ защитить себя, но и отличный вариант хранения файлов. Вы можете спрятать свои данные простым способом.
- В приложении «Проводник» перейдите на вкладку «Устройство».
- В открывшемся списке длинным тапом выберите необходимый каталог.
- Выберите внизу пункт «Еще».
- В открывшемся меню выберите «Скрыть» и дайте согласие на изъятие раздела из видимости объектов.
- MIUI покажет процесс шифровки содержимого.
После завершения найти скрытую папку на телефоне сможете в специальном разделе внутренней памяти.
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Приложения для скрытия фото
С помощью стандартных инструментов Android можете скрыть любой альбом или папку. Как насчет сторонних приложений, которые обладают аналогичными функциями? Попробуйте Solid Explorer.
- Загрузите Solid Explorer из магазина приложений и установите.
- После установки запустите его.
- Долгим нажатием на любую папку вызовите меню.
- Выберите иконку карандаша (редактирование).
- В меню редактирования перед названием папки просто поставьте точку и раздел пропадет из видимости.
Если хотите включить отображение скрытых данных, то нажмите три точки в правом верхнем углу и нажмите «Показывать скрытые файлы». После этого произойдет обновление видимой области, после чего все папки снова отобразятся в списке.
Важно отметить то, что этот раздел будет виден при подключении смартфона к ПК - Windows не имеет ограничений на имена файлов.
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