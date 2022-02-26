Как скрыть фото на Xiaomi

Современные смартфоны дали нам много свободы, но одновременно с этим сделали нас уязвимыми. Файлы, контакты и другие данные — то, что необходимо защитить не только от взлома, но и от чужих глаз. Производители смартфонов знают об этом и создают дополнительные лазейки для безопасности данных. По личному опыту могу сказать, что остро стоит проблема защиты личных снимков в Галерее. Смартфоны Xiaomi — не исключение. Сегодня расскажем вам о том, как спрятать фотографии на Xiaomi — собрали сразу несколько крутых способов, о которых вы могли не знать.

Как создать скрытый альбом на Xiaomi

Пользователи ценят MIUI за то, что в оболочке достаточно стандартных функций для защиты фото. Скрытый альбом — наиболее эффективный способ. Рассказываем, как его создать.

Зайдите в Галерею и перейдите во вкладку «Фото».

Выберите один файл или сразу несколько, отметив их.

В нижней части экрана нажмите кнопку «В альбом».

Затем выберите «Приватный альбом» и нажмите «Добавить».

Стоит учесть, что если отключена синхронизация с облаком, система вам об этом сообщит. Можете отменить запрос, если выгрузка фото вам не нужна.

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Как скрыть альбом на Xiaomi

Чтобы скрыть уже существующую папку, необходимо проделать несколько простых шагов. Записывайте.

Зайдите во вкладку «Альбомы».

Долгим нажатием выберите нужные файлы.

Во всплывающем меню выберите «Скрыть».

Система предупредит, что происходит скрытие и где можно будет найти скрытые данные.

Как найти скрытый альбом на Xiaomi

После всех проделанных действий отмеченные снимки и видео отправляются в защищенную зону памяти смартфона. Данные отсюда не видны в проводниках и файловых менеджерах, а также при подключении смартфона к ПК. Удобно? Не то слово. Многие читатели нашего Telegram-чата задаются вопросом, как найти личный альбом в Галерее.

Откройте Галерею и перейдите в раздел «Альбомы».

Нажмите на пустое место и, не отпуская пальца, двигайте его вниз.

Появится уведомление о том, что защищенное хранилище отобразится на экране смартфона.

Введите пароль для того, чтобы получить доступ к данным.

Скрытой областью можно управлять абсолютно так же, как и видимой. Редактируйте фото, удаляйте, отправляйте или смотрите сведения о них.

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Как сделать видимыми скрытые папки

Если хотите снова сделать видимыми файлы и папки, то сделать это очень просто.

Зайдите в Настройки Галереи: нажмите три точки в правом верхнем углу.

Выберите пункт «Скрытые альбомы». После перехода в него отобразятся все папки, которые были скрыты.

Чтобы вернуть альбом в общую галерею, нажмите «Отмена скрытия» напротив папки.

Система сообщит о том, что после извлечения папки, она снова окажется в списке видимых.

Как сделать видимыми фото в папке

Кроме того, вы можете поочередно извлечь отдельные файлы, чтобы сделать их видимыми.

Нажмите на скрытый файл.

Выберите кнопку «Переместить».

Выберите папку, куда будет производиться извлечение.

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Как создать скрытую папку на Xiaomi

Скрытые папки — вполне простой и надежный способ спрятать то, что не предназначается для других. Это не только способ защитить себя, но и отличный вариант хранения файлов. Вы можете спрятать свои данные простым способом.

В приложении «Проводник» перейдите на вкладку «Устройство».

В открывшемся списке длинным тапом выберите необходимый каталог.

Выберите внизу пункт «Еще».

В открывшемся меню выберите «Скрыть» и дайте согласие на изъятие раздела из видимости объектов.

MIUI покажет процесс шифровки содержимого.

После завершения найти скрытую папку на телефоне сможете в специальном разделе внутренней памяти.

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Приложения для скрытия фото

С помощью стандартных инструментов Android можете скрыть любой альбом или папку. Как насчет сторонних приложений, которые обладают аналогичными функциями? Попробуйте Solid Explorer.

Загрузите Solid Explorer из магазина приложений и установите.

После установки запустите его.

Долгим нажатием на любую папку вызовите меню.

Выберите иконку карандаша (редактирование).

В меню редактирования перед названием папки просто поставьте точку и раздел пропадет из видимости.

Если хотите включить отображение скрытых данных, то нажмите три точки в правом верхнем углу и нажмите «Показывать скрытые файлы». После этого произойдет обновление видимой области, после чего все папки снова отобразятся в списке.

Важно отметить то, что этот раздел будет виден при подключении смартфона к ПК - Windows не имеет ограничений на имена файлов.

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