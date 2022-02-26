Как скрыть фото на Xiaomi

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов 0

Современные смартфоны дали нам много свободы, но одновременно с этим сделали нас уязвимыми. Файлы, контакты и другие данные — то, что необходимо защитить не только от взлома, но и от чужих глаз. Производители смартфонов знают об этом и создают дополнительные лазейки для безопасности данных. По личному опыту могу сказать, что остро стоит проблема защиты личных снимков в Галерее. Смартфоны Xiaomi — не исключение. Сегодня расскажем вам о том, как спрятать фотографии на Xiaomi — собрали сразу несколько крутых способов, о которых вы могли не знать.

Очередной лайфхак про Xiaomi: разбираемся со скрытыми папками

Как создать скрытый альбом на Xiaomi

Пользователи ценят MIUI за то, что в оболочке достаточно стандартных функций для защиты фото. Скрытый альбом — наиболее эффективный способ. Рассказываем, как его создать.

Добавить фото в скрытую папку не составит труда

  • Зайдите в Галерею и перейдите во вкладку «Фото».
  • Выберите один файл или сразу несколько, отметив их.
  • В нижней части экрана нажмите кнопку «В альбом».
  • Затем выберите «Приватный альбом» и нажмите «Добавить».

Стоит учесть, что если отключена синхронизация с облаком, система вам об этом сообщит. Можете отменить запрос, если выгрузка фото вам не нужна.

Как поставить лайк в Инстаграм. Все, что нужно знать

Как скрыть альбом на Xiaomi

Чтобы скрыть уже существующую папку, необходимо проделать несколько простых шагов. Записывайте.

Нет ничего проще, чем создать скрытый альбом

  • Зайдите во вкладку «Альбомы».
  • Долгим нажатием выберите нужные файлы.
  • Во всплывающем меню выберите «Скрыть».

Система предупредит, что происходит скрытие и где можно будет найти скрытые данные.

Как найти скрытый альбом на Xiaomi

После всех проделанных действий отмеченные снимки и видео отправляются в защищенную зону памяти смартфона. Данные отсюда не видны в проводниках и файловых менеджерах, а также при подключении смартфона к ПК. Удобно? Не то слово. Многие читатели нашего Telegram-чата задаются вопросом, как найти личный альбом в Галерее.

Разбираемся, как найти скрытый альбом

  • Откройте Галерею и перейдите в раздел «Альбомы».
  • Нажмите на пустое место и, не отпуская пальца, двигайте его вниз.
  • Появится уведомление о том, что защищенное хранилище отобразится на экране смартфона.
  • Введите пароль для того, чтобы получить доступ к данным.

Скрытой областью можно управлять абсолютно так же, как и видимой. Редактируйте фото, удаляйте, отправляйте или смотрите сведения о них.

Подпишитесь на наш Яндекс.Дзен, чтобы узнать последние новости из мира смартфонов!

Как сделать видимыми скрытые папки

Если хотите снова сделать видимыми файлы и папки, то сделать это очень просто.

Хотите сделать папки снова видимыми? Это очень просто

  • Зайдите в Настройки Галереи: нажмите три точки в правом верхнем углу.
  • Выберите пункт «Скрытые альбомы». После перехода в него отобразятся все папки, которые были скрыты.
  • Чтобы вернуть альбом в общую галерею, нажмите «Отмена скрытия» напротив папки.
  • Система сообщит о том, что после извлечения папки, она снова окажется в списке видимых.

Как сделать видимыми фото в папке

Кроме того, вы можете поочередно извлечь отдельные файлы, чтобы сделать их видимыми.

Просто верните папки с помощью настроек

  • Нажмите на скрытый файл.
  • Выберите кнопку «Переместить».
  • Выберите папку, куда будет производиться извлечение.

Лайфхак: Что делать, если Xiaomi завис на заставке

Как создать скрытую папку на Xiaomi

Скрытые папки — вполне простой и надежный способ спрятать то, что не предназначается для других. Это не только способ защитить себя, но и отличный вариант хранения файлов. Вы можете спрятать свои данные простым способом.

Скрытые папки — топчик! Попробуйте!

  • В приложении «Проводник» перейдите на вкладку «Устройство».
  • В открывшемся списке длинным тапом выберите необходимый каталог.
  • Выберите внизу пункт «Еще».
  • В открывшемся меню выберите «Скрыть» и дайте согласие на изъятие раздела из видимости объектов.
  • MIUI покажет процесс шифровки содержимого.

После завершения найти скрытую папку на телефоне сможете в специальном разделе внутренней памяти.

Читайте по теме: Как производители дурят нас с зарядкой своих смартфонов

Приложения для скрытия фото

С помощью стандартных инструментов Android можете скрыть любой альбом или папку. Как насчет сторонних приложений, которые обладают аналогичными функциями? Попробуйте Solid Explorer.

Скрывать папки можно и с помощью сторонних приложений

  • Загрузите Solid Explorer из магазина приложений и установите.
  • После установки запустите его.
  • Долгим нажатием на любую папку вызовите меню.
  • Выберите иконку карандаша (редактирование).
  • В меню редактирования перед названием папки просто поставьте точку и раздел пропадет из видимости.

Если хотите включить отображение скрытых данных, то нажмите три точки в правом верхнем углу и нажмите «Показывать скрытые файлы». После этого произойдет обновление видимой области, после чего все папки снова отобразятся в списке.

Важно отметить то, что этот раздел будет виден при подключении смартфона к ПК - Windows не имеет ограничений на имена файлов.

Кстати, вы когда-нибудь задумывались, почему приложения для Android хуже, чем для iOS? Разобрались в извечной проблеме и рассказали в нашем материале.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Взлом смартфона через Bluetooth. Реально ли это

Bluetooth-устройства окружают нас повсюду: колонки, умные часы и фитнес-браслеты, наушники. Из-за этого мы совсем не отключаем функцию на смартфоне, оставляя ее постоянно активной. Устройства делятся данными между собой, загружая какую-то часть в приложения. В то же время Bluetooth-соединение очень уязвимо и может стать причиной взлома. Что делать и как обезопасить себя и свои устройства от потери данных?

Читать далее
Что делать, если плохо работает интернет на телефоне

Несмотря на то, что операторы всячески пытаются улучшить качество связи, скорость интернета - своеобразная лотерея. Никогда не знаешь, где будет нормальный приём, а где придется мучаться с Е. В такие моменты начинаешь во всём винить сотовые компании, которые не могут разобраться с этим. Самое обидное, когда идешь с приятелем, сам попадаешь в "мертвую зону", где связь начисто пропадает, а у товарища все прекрасно работает. Разобрались и готовы рассказать вам, почему плохо работает мобильный интернет на телефоне.

Читать далее
password
Забыли пароль на Samsung? Рассказываем, что делать

Сегодня у нас почти нет нужды пользоваться паролями. При регистрации на сайтах или онлайн-сервисах их генерируют менеджеры паролей. При входе они же их автоматически подставляют, сверив URL-адрес с сохранённым в памяти. А для разблокировки смартфона абсолютное большинство из нас использует биометрию. Неважно, что это будет - лицо, радужная оболочка глаза или отпечаток пальца. Главное, что благодаря им мы можем не вводить пароли. Ну, почти. Потому что время от времени биометрические токены протухают, и единственным вариантом входа остаётся ввод защитной комбинации вручную. А что делать, если ты - хоть убей - не можешь её вспомнить? Разберёмся.

Читать далее
Новый комментарий