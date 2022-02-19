Смартфоны Xiaomi уже давно не такие, какими их считают многие пользователи. Это отличные устройства, работающие на современном железе и удобной оболочке. К сожалению, любые современные телефон не лишены каких-либо недостатков: например, смартфон зависает при включении. Многих такая ситуация пугает, но это не значит, что устройство сломалось или его придется нести в ремонт. Даже полностью зависший смартфон можно починить собственными силами. Рассказываем, что делать, если Xiaomi завис на заставке и как это исправить самому.

Почему зависает телефон Xiaomi

Есть несколько причин, почему Xiaomi зависает на логотипе. Необходимо понять, почему это происходит, и не паниковать. Все решаемо.

Механическое повреждение . Любой смартфон может зависнуть, если его уронить на пол или в воду. Вы можете сами понять, что со смартфоном что-то не так, например, у него разбит экран или поврежден другой элемент. Кстати, если после падения нет никаких следов, возможно, пострадали внутренние компоненты.

. Любой смартфон может зависнуть, если его уронить на пол или в воду. Вы можете сами понять, что со смартфоном что-то не так, например, у него разбит экран или поврежден другой элемент. Кстати, если после падения нет никаких следов, возможно, пострадали внутренние компоненты. В смартфон занесен вирус . Android-смартфоны стали устойчивее к вредоносным программам. К сожалению, установить такое приложение по-прежнему не состави труда.

. Android-смартфоны стали устойчивее к вредоносным программам. К сожалению, установить такое приложение по-прежнему не состави труда. Удален системный файл . Владельцы смартфоном не имеют доступа к системным файлам, но root-права дают эту возможность. Часто это приводит к проблемам и сбоям.

. Владельцы смартфоном не имеют доступа к системным файлам, но root-права дают эту возможность. Часто это приводит к проблемам и сбоям. Неправильная перепрошивка. Любой пользователь может самостоятельно перепрошить устройство, но в процессе что-то может пойти не так. Например, выбрана не та версия оболочки или смартфон разрядился во время перепрошивки.

Рассказываем, что можно сделать в этой ситуации.

Настройки Xiaomi, которые надо отключить прямо сейчас

Восстановление системы Xiaomi

Для начала стоит попробовать сделать сброс до заводских настроек.

Выключите телефон примерно на минуту.

Зажмите кнопку питания и увеличения громкости.

После появления логотипа смартфона отпустите кнопку громкости.

Выберите «Wipe Data», затем «Wipe All Data» с помощью физических кнопок.

Затем нажмите «Reboot».

После этого смартфон перезагрузится, а операционная система должна прийти в себя.

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Сброс до заводских настроек Xiaomi

Сбросить смартфон Xiaomi до заводских настроек можно и другим способом.

Удерживайте кнопку питания и клавишу прибавления громкости.

В меню нажмите «Очистка» (Wipe).

Затем выберите внизу «Выборочная очистка». Поставьте галочки возле «Data», «ART Cache», «Память устройства», и «Cache».

Сделайте свайп вправо для подтверждения.

Вернитесь в предыдущее меню и нажмите «Reboot».

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Как прошить Xiaomi через Fastboot

Если что-то пошло не так, всегда можно попробовать перепрошить телефон через режим Fastboot. Это достаточно рискованно, но можно попробовать.

Убедитесь, что загрузчик устройства имеет необходимые разрешения. Скачайте необходимую прошивку и программу MiFlash.

Выберите путь к файлу прошивки и нажмите Refresh.

Выберите пункт Save user data, чтобы прошивка прошла без потери данных.

Переведите смартфон в режим Fastboot: зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения на 5-7 секунд.

Подключите смартфон к компьютеру и в программе MiFlash нажмите «Flash».

Прошивка продолжится несколько минут. В это время старайтесь не трогать телефон и ни в коем случае не отключайте его от компьютера. После появления «Success» в строке Result отсоедините смартфон и включите его.

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Как восстановить резервную копию Xiaomi

Еще один способ, который поможет вернуть ваш смартфон Xiaomi к жизни. Работает в том случае, если вы создавали резервную копию системы перед зависанием.

Сделайте сброс до заводских настроек по способу, указанному выше.

Затем нажмите «Restore».

Укажите путь к файлу с резервной копией.

Ждите, пока завершится процедура.

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Как удалить вирус с Xiaomi

Иногда телефон не загружается дальше логотипа из-за вредоносного файла или ПО. Если перед зависанием вы скачивали какие-то подозрительные файлы, телефон нужно перевести в безопасный режим и проверить его работоспособность.

Выключите телефон длительным нажатием на кнопку питания.

Включите его заново: перед самым запуском устройства зажмите клавишу уменьшения громкости примерно на 20-30 секунд. Операционная система загрузится и появится надпись «Безопасный режим».

Зайдите в «Проводник» и удалите все файлы, которые загружали недавно.

Откройте приложение «Безопасность» и просканируйте телефон на вирусы.

Перезагрузите устройство. Теперь ваш смартфон должен начать нормально работать.

Надеемся, ваш смартфон оживет и будет хорошо работать. На случай, если в вашем Android-смартфоне пропал звук, мы собрали несколько полезных советов.