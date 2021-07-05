Почему Beats Studio Buds лучше Airpods Pro?

На днях я наткнулся на комментарии под новостью о Beats Studio Buds: мол, наличие чипа MediaTek отправляет наушники Beats в категорию второсортных. Ведь MediaTek использует свой чип 22 нм вместо 16 нм чипа от Apple. Честно говоря, узнав новость про чип MediaTek, я и сам расстроился — я очень люблю экосистему Apple и их собственные чипы, обеспечивающие прекрасное взаимопонимание между устройствами. Спустя пару дней самокопания и сопоставления фактов я всё же нашел ответы на вопросы, разобравшись, есть ли в этом намек от Apple, почему Beats Studio Buds и стоит ли отказываться от их покупки?

Совершенно не стоит впадать в отчаяние и отказываться от их покупки. Ведь наушники от Apple априори не могут быть плохими, а сейчас они стали еще удобнее для работы с Android.

Подключение Airpods к Windows 10

Вы пробовали хоть раз подключать Airpods Pro к ноутбуку на Windows? Если нет, то я расскажу коротко: после открытия кейса с наушниками нужно обязательно зайти в настройки Bluetooth и нажать «подключить». Не получается с первого раза? Пробуйте еще раз. А просмотр фильмов? Звук частенько прерывается без видимой причины, есть заметная задержка при воспроизведении музыки или видео. Спасибо, что работает пауза при нажатии на наушник.

Допустим, вы терпите это, пользуетесь Airpods в паре с ноутбуком на Windows и хотите узнать заряд аккумулятора. Не получится. Отключайте и подключайте заново к iPhone. Напомню, что еще в июле 2020-го эти наушники стоили почти 18 тысяч рублей, за год успев подорожать. Покупая их, вы покупаете еще и головную боль в плане совместимости разных экосистем.

А как вы решаете проблемы при использовании Bluetooth-наушников в паре с Windows 10? Поделитесь опытом в нашем Telegram-чате

Ориентировав новые Beats Studio Buds на пользователей Android, Apple сделала большой шаг на пути к тому, чтобы сделать свою экосистему более открытой для всех — сейчас мы видим как Microsoft работает над совместимостью Windows 11 и Android-приложений. Не исключаю, что однажды Apple и Microsoft встретятся. Глобальной экосистемы из iOS, Android и Windows ждать, конечно же, не стоит. Но то, что устройства с разными ОС будут работать адекватнее — это лишь вопрос времени.

Аналог Airpods для Android

У Beats огромная аудитория пользователей смартфонов на Android. К сожалению, они вынуждены сталкиваться с костылями в виде проблемной работы наушников и своих смартфонов на Android. Теперь они смогут получить все те удобства, которые есть у обладателей Airpods. Здесь сторонний чип играет важную роль. Не стоит переживать по поводу MediaTek в новых Beats — они не такие уж плохие как о них думают. У MediaTek все решает оптимизация устройства, которой, к сожалению, производители недорогих смартфонов не хотят и не могут заниматься по причине низких бюджетов. Для Apple работа со сторонним чипом и его оптимизация — любимое занятие, благо опыт уже есть (iPhone, Macbook).

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По сути, Apple выпустила Beats Studio Buds, толсто намекнув нам, что следующим поколением фирменных наушников Airpods будет удобно пользоваться на всех операционных системах. Не удивлюсь, если Airpods 3 будут именно такими.

Apple могла договориться с Qualcomm, но у компаний своеобразные отношения и многочисленные споры. К тому же, Qualcomm Snapdragon — основной конкурент фирменных чипов серии «А» и ее продукция заметно дороже, что отразилось бы на цене Beats Studio Buds. Компания правильно делает, что использует более дешевые комплектующие в своих устройствах — так она привлекает новых пользователей. Это вполне рабочая схема, у компании уже есть бюджетные устройства: iPhone SE, iPad 10,2. Выпуск Beats Studio Buds — это идеальный способ привлечь армию пользователей Android в ряды своей экосистемы.

Если вы запланировали покупку новых Beats — не отказывайтесь. Наушники определенно стоят своих денег. Это полноценные Airpods в удобном корпусе и с шумоподавлением. Не обращайте внимания на то, что в них установлен MediaTek — добротный процессор, который Apple оптимизирует, и вы не заметите разницы с работой Airpods Pro. Если что-то пойдет не так, Apple выпустит обновление как поступает с Airpods — оно установится настолько бесследно, что вы о нем и не узнаете. В конце концов Beats Studio Buds не канут в лету как рядовые наушники для Android, производитель о них не позабудет. Лучший пример — первое поколение Airpods, вышедшее 5 лет назад, для которого обновления выпускают до сих пор.