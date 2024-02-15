Как улучшить связь и мобильный интернет на Android-смартфоне

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Герман Вологжанин

Качество связи на телефоне играет принципиальную роль в процессе эксплуатации устройства, ведь именно от нее зависит уровень комфорта при выполнении повседневных задач, будь то звонки или выход в интернет. Если вы испытываете проблемы с приемом сигнала на Андроид или недовольны скоростью загрузки, обязательно познакомьтесь с этой инструкцией. Мы расскажем, как улучшить связь на телефоне и сделать мобильный интернет быстрее.

Как улучшить связь и мобильный интернет на Android-смартфоне. Порой для улучшения связи достаточно заменить старую SIM-карту на новую. Фото.

Порой для улучшения связи достаточно заменить старую SIM-карту на новую

Но прежде важно заметить, что проблему плохой связи на телефоне не всегда удается решить через манипуляции с настройками, о которых сегодня идет речь. Неполадки могут быть связаны с повреждением или износом SIM-карты, отсутствием поддержки нужных частот на устройстве, а также недостаточным покрытием сотовой связи в вашем регионе.

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Как проверить уровень сигнала на телефоне

Для начала нужно проверить уровень сигнала на Андроид, чтобы понять, насколько плохо телефон ловит сеть. Для этого понадобится:

  1. Открыть номеронабиратель через приложение «Телефон».
  2. Ввести команду «*#*#4636#*#*», после чего должно открыться меню проверки.
  3. Перейти в раздел «Информация о телефоне» или «Информация о SIM».
  4. Присмотреться к пункту «Уровень сигнала».
Как проверить уровень сигнала на телефоне. Уровень сигнала можно проверить через отдельное меню. Фото.

Уровень сигнала можно проверить через отдельное меню

Если у вас не получится попасть в меню проверки при помощи специальной команды, воспользуйтесь настройками Андроид:

  1. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Подробная информация и характеристики».
  2. Сделайте несколько кликов по пункту «Внутренняя память».
  3. Если меню не открывается, найдите в настройках телефона раздел «Статус SIM-карты», где будет представлена аналогичная информация.
Как проверить уровень сигнала на телефоне. Также информация доступна в настройках смартфона. Фото.

Также информация доступна в настройках смартфона

Уровень сигнала телефона выражается в dBm. Чем значение ближе к нулю, тем лучше прием связи. Плохими считаются показатели более -100 dBm. Это значит, что есть смысл поковыряться в настройках сети.

Перезагрузка сети на телефоне

Возможно, проблема плохой связи на Андроид связана с ошибкой системы, и тогда с высокой долей вероятности ее удастся решить через перезагрузку сети. Для этого достаточно включить и выключить авиарежим на телефоне.

Перезагрузка сети на телефоне. Авиарежим помогает быстро перезагрузить сеть. Фото.

Авиарежим помогает быстро перезагрузить сеть

Также можно перезагрузить сам смартфон. Но на это уйдет чуть больше времени, поэтому манипуляции с авиарежимом кажутся более удобными. После отключения режима полета еще раз проверьте уровень сигнала и оцените собственные впечатления относительно разницы в приеме связи.

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Настройка предпочтительного типа сети

Если перезагрузка не помогла, попробуйте изменить предпочтительный тип сети, воспользовавшись следующей инструкцией:

  1. Откройте настройки Андроид.
  2. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети».
  3. Выберите свою симку.
  4. Откройте вкладку «Предпочтительный тип сети».
Настройка предпочтительного типа сети. Порой в сетях 3G сигнал стабильнее. Фото.

Порой в сетях 3G сигнал стабильнее

И какой предпочтительный тип сети выбрать? Если в настройках по умолчанию ничего не выбрано или стоит значение «Только», переключитесь на «Предпочтительно 4G». Если 4G был установлен изначально, выберите 3G. Тогда взамен высокой скорости интернета вы получите более стабильный прием сигнала для звонков.

Программа для увеличения скорости интернета

Если вы заинтересованы в увеличении скорости мобильного интернета, а телефонная связь волнует вас в меньшей степени, выберите предпочтительный тип сети 4G и установите одну из этих программ:

Программа для увеличения скорости интернета. Программы помогают оптимизировать интернет одним нажатием. Фото.

Программы помогают оптимизировать интернет одним нажатием

Запустите скачанное приложение и нажмите кнопку оптимизации, чтобы программа выбрала наилучший DNS-сервер. Это поможет быстрее загружать сайты. Также не забудьте познакомиться с другими способами ускорения интернета на Андроид.

Как ускорить интернет на телефоне

Как улучшить качество звука при звонке

Улучшить качество звука при звонке помогает функция VoLTE, о которой мы рассказывали в отдельном материале. Активируйте ее, если плохо слышите собеседника:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети».
  3. Выберите свою симку.
  4. Активируйте опцию VoLTE.
Как улучшить качество звука при звонке. VoLTE улучшает качество передачи голоса во время телефонных разговоров. Фото.

VoLTE улучшает качество передачи голоса во время телефонных разговоров

Обратите внимание, что функция улучшения качества звука работает только в том случае, если она доступна в вашем регионе, а также активирована на устройстве собеседника.

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Как сбросить настройки сети на Андроиде

Если ни одна из предложенных манипуляций не помогла достигнуть желаемого результата, выполните сброс настроек сети:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Подключение и общий доступ», а затем — «Сброс Wi-Fi, мобильной сети и Bluetooth».
  3. Нажмите кнопку «Сбросить настройки».
Как сбросить настройки сети на Андроиде. Иногда помогает решить проблему только полный сброс настроек сети. Фото.

Иногда помогает решить проблему только полный сброс настроек сети

Учтите, что после сброса настроек сети вам придется заново подключаться к Wi-Fi и добавленным ранее Bluetooth-устройствам. Зато в большинстве случаев именно эта манипуляция помогает устранить проблемы, связанные с качеством связи на смартфоне.

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