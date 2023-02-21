Как увеличить скорость интернета на телефоне

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Герман Вологжанин 0

Важность скорости интернета на телефоне сложно переоценить, поскольку работа большинства мобильных приложений возможна только через подключение к сети. Поэтому даже владельцы флагманов на мощном процессоре могут испытывать определенные неудобства при выполнении, казалось бы, простых действий вроде веб-серфинга или пролистывания ленты социальной сети. Чтобы нивелировать дискомфорт, необходимо ускорить интернет на Андроид. И сегодня я подскажу, как это сделать.

Как увеличить скорость интернета на телефоне. Скорость работы интернета можно увеличить, выполнив несколько простых действий. Фото.

Скорость работы интернета можно увеличить, выполнив несколько простых действий

Подключить тариф с быстрым интернетом

Начнем с банальных, но очень важных вещей, которые многие люди не берут в расчет. Рекомендации, изложенные в тексте о том, почему плохо работает интернет, не помогут увеличить скорость, если ваш провайдер ограничивает скорость. Самый простой способ снять их — поменять тариф:

  1. Войдите в свой личный кабинет на сайте провайдера или в мобильном приложении.
  2. Нажмите кнопку «Поменять тариф».
  3. Выберите понравившееся предложение.
  4. Нажмите «Подключить».
Подключить тариф с быстрым интернетом. Чем выше скорость интернета, тем комфортнее пользоваться смартфоном. Фото.

Чем выше скорость интернета, тем комфортнее пользоваться смартфоном

Разумеется, этот вариант актуален только при использовании Wi-Fi. В случае с мобильным подключением ограничение скорости интернета активируется после исчерпания пакета трафика, а снимается покупкой дополнительных гигабайтов или мегабайтов.

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Хотя в материале, где я рассказывал, какая скорость интернета нужна для телефона, отмечалось, что для комфортного просмотра видео в 4K достаточно 35-80 Мбит/с, а в FullHD — всего 8-15 Мбит/с, важно принять во внимание несколько моментов. Одновременно на мобильном устройстве работает далеко не одно приложение, а к роутеру мы подключаем 2, 3 и больше гаджетов. Поэтому важен индивидуальный подход. Плюс ко всему тариф с быстрым интернетом будет абсолютно бесполезен при использовании старого маршрутизатора.

Купить роутер для быстрого интернета

Купить роутер для быстрого интернета. Хорошему интернету нужен хороший роутер. Фото.

Хорошему интернету нужен хороший роутер

Высокоскоростной интернет в наших домах и квартирах появился более 10 лет назад, когда были совершенно иные требования к оборудованию. И даже тогда провайдеры предоставляли далеко не самые мощные маршрутизаторы. Поэтому есть смысл купить хороший роутер, выбрав одну из следующих моделей:

При выборе подходящего оборудования обращайте внимание на версию Wi-Fi на телефоне и маршрутизаторе. А после покупки размещайте роутер в оптимальном месте, чтобы минимизировать препятствия на пути от вашей интернет-станции до смартфона и других устройств.

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Приложения для увеличения скорости интернета

Будем честны, переключение на дорогой тариф и покупка нового роутера — неоднозначные способы увеличения скорости интернета. Вы ведь наверняка не хотите тратить лишние деньги, правильно? Тогда хочу напомнить об одной важной фишке, которой уделялось внимание в другом тексте о том, как ускорить интернет на телефоне.

Суть сводится к тому, что для улучшения загрузки страниц необходимо изменить DNS-сервер. Делать это самостоятельно — довольно нудное занятие, требующее помимо прочего времени на знакомство с понятием Domain Name Service. Поэтому в качестве альтернативного варианта я предлагаю установить приложение для увеличения скорости интернета, которое сделает все за вас:

Приложения для увеличения скорости интернета. Специальное приложение выберет оптимальный DNS-сервер для быстрого доступа к интернету. Фото.

Специальное приложение выберет оптимальный DNS-сервер для быстрого доступа к интернету

Эти программы работают по принципу приложений VPN, однако они не меняют ваше местоположение. Утилита просто выбирает самый быстрый сервер с минимальной задержкой, позволяя выжать максимум даже из самого дешевого тарифа на интернет.

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Режим экономии трафика в браузере

Еще один способ, как увеличить скорость интернета на Андроид хотя бы визуально, заключается в изменении настроек браузера. В частности, вы можете включить экономию трафика или активировать блокировщик рекламы. Все это положительным образом скажется на загрузке страниц:

  1. Запустите браузер.
  2. Откройте настройки веб-обозревателя.
  3. Активируйте блокировщик рекламы и режим экономии трафика.
Режим экономии трафика в браузере. Функция экономии трафика есть во многих браузерах. Фото.

Функция экономии трафика есть во многих браузерах

Фактически скорость интернета не увеличится, но страницы по понятным причинам будут загружаться быстрее. Плюс вы сэкономите свой пакет гигабайтов, если пользуетесь 4G.

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Настройки приложений на телефоне

Ранее я уже говорил, что высокие требования к скорости интернета на Андроид обусловлены в том числе одновременной работой нескольких процессов, требующих подключения к сети. Но их можно сократить, снизив тем самым нагрузку. Для этого воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Настройки приложений на телефоне. Оптимизация работы приложений тоже помогает ускорить интернет. Фото.

Оптимизация работы приложений тоже помогает ускорить интернет

Все советы сопровождаются подробной инструкцией, которую вы найдете в тематических материалах, нажав на гиперссылку. Потратьте немного времени, и тогда вы удивитесь, как увеличится скорость интернета, а старый смартфон заиграет новыми красками.

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