Как увеличить скорость интернета на телефоне

Важность скорости интернета на телефоне сложно переоценить, поскольку работа большинства мобильных приложений возможна только через подключение к сети. Поэтому даже владельцы флагманов на мощном процессоре могут испытывать определенные неудобства при выполнении, казалось бы, простых действий вроде веб-серфинга или пролистывания ленты социальной сети. Чтобы нивелировать дискомфорт, необходимо ускорить интернет на Андроид. И сегодня я подскажу, как это сделать.

Подключить тариф с быстрым интернетом

Начнем с банальных, но очень важных вещей, которые многие люди не берут в расчет. Рекомендации, изложенные в тексте о том, почему плохо работает интернет, не помогут увеличить скорость, если ваш провайдер ограничивает скорость. Самый простой способ снять их — поменять тариф:

Войдите в свой личный кабинет на сайте провайдера или в мобильном приложении. Нажмите кнопку «Поменять тариф». Выберите понравившееся предложение. Нажмите «Подключить».

Разумеется, этот вариант актуален только при использовании Wi-Fi. В случае с мобильным подключением ограничение скорости интернета активируется после исчерпания пакета трафика, а снимается покупкой дополнительных гигабайтов или мегабайтов.

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Хотя в материале, где я рассказывал, какая скорость интернета нужна для телефона, отмечалось, что для комфортного просмотра видео в 4K достаточно 35-80 Мбит/с, а в FullHD — всего 8-15 Мбит/с, важно принять во внимание несколько моментов. Одновременно на мобильном устройстве работает далеко не одно приложение, а к роутеру мы подключаем 2, 3 и больше гаджетов. Поэтому важен индивидуальный подход. Плюс ко всему тариф с быстрым интернетом будет абсолютно бесполезен при использовании старого маршрутизатора.

Купить роутер для быстрого интернета

Высокоскоростной интернет в наших домах и квартирах появился более 10 лет назад, когда были совершенно иные требования к оборудованию. И даже тогда провайдеры предоставляли далеко не самые мощные маршрутизаторы. Поэтому есть смысл купить хороший роутер, выбрав одну из следующих моделей:

При выборе подходящего оборудования обращайте внимание на версию Wi-Fi на телефоне и маршрутизаторе. А после покупки размещайте роутер в оптимальном месте, чтобы минимизировать препятствия на пути от вашей интернет-станции до смартфона и других устройств.

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Приложения для увеличения скорости интернета

Будем честны, переключение на дорогой тариф и покупка нового роутера — неоднозначные способы увеличения скорости интернета. Вы ведь наверняка не хотите тратить лишние деньги, правильно? Тогда хочу напомнить об одной важной фишке, которой уделялось внимание в другом тексте о том, как ускорить интернет на телефоне.

Суть сводится к тому, что для улучшения загрузки страниц необходимо изменить DNS-сервер. Делать это самостоятельно — довольно нудное занятие, требующее помимо прочего времени на знакомство с понятием Domain Name Service. Поэтому в качестве альтернативного варианта я предлагаю установить приложение для увеличения скорости интернета, которое сделает все за вас:

Эти программы работают по принципу приложений VPN, однако они не меняют ваше местоположение. Утилита просто выбирает самый быстрый сервер с минимальной задержкой, позволяя выжать максимум даже из самого дешевого тарифа на интернет.

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Режим экономии трафика в браузере

Еще один способ, как увеличить скорость интернета на Андроид хотя бы визуально, заключается в изменении настроек браузера. В частности, вы можете включить экономию трафика или активировать блокировщик рекламы. Все это положительным образом скажется на загрузке страниц:

Запустите браузер. Откройте настройки веб-обозревателя. Активируйте блокировщик рекламы и режим экономии трафика.

Фактически скорость интернета не увеличится, но страницы по понятным причинам будут загружаться быстрее. Плюс вы сэкономите свой пакет гигабайтов, если пользуетесь 4G.

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Настройки приложений на телефоне

Ранее я уже говорил, что высокие требования к скорости интернета на Андроид обусловлены в том числе одновременной работой нескольких процессов, требующих подключения к сети. Но их можно сократить, снизив тем самым нагрузку. Для этого воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Все советы сопровождаются подробной инструкцией, которую вы найдете в тематических материалах, нажав на гиперссылку. Потратьте немного времени, и тогда вы удивитесь, как увеличится скорость интернета, а старый смартфон заиграет новыми красками.