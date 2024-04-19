Как улучшить звук наушников на Андроиде

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Герман Вологжанин

Качество звука в наушниках на Андроид напрямую зависит от особенностей обоих устройств. Поэтому может показаться, что мы никак не можем повлиять на звучание. Но в действительности смартфоны на Андроид имеют ряд полезных настроек, помогающих улучшить качество звука в наушниках. Кроме того, существуют и другие факторы, способные повлиять на детализацию и громкость воспроизводимого аудио.

Как улучшить звук наушников на Андроиде. Расскажем, что действительно влияет на качество звука. Фото.

Расскажем, что действительно влияет на качество звука

Настройка звука на телефоне

В первую очередь стоит обратиться к настройке звука на телефоне. Как правило, они скрываются в приложении для воспроизведения аудио, где можно настроить аудио или применить дополнительный эффект, заточенный под конкретный музыкальный жанр. Также эти и другие опции могут располагаться в настройках телефона, а еще в программе для подключения наушников, если вы используете Bluetooth-модель.

Настройка звука на телефоне. Поиграйте с настройками, чтобы добиться оптимального звучания. Фото.

Поиграйте с настройками, чтобы добиться оптимального звучания

Если вы увидите в настройках Dolby Atmos, то обязательно включите эту функцию. Она поможет сделать звучание более объемным, в то время как эквалайзер позволит сделать акцент на бас, инструментальную партию или голос вокалиста.

Как значительно увеличить громкость на телефоне

Кроме того, не забывайте об увеличении звука на Андроид. Его можно добиться путем изменения региона в настройках или при помощи специальных приложений, о которых мы рассказывали в отдельном материале.

Как поменять кодек наушников

При использовании беспроводных наушников нужно обратить внимание на кодек Bluetooth. Это алгоритм, выполняющий сжатие аудио при передаче звука. По умолчанию смартфон и наушники выбирают оптимальный кодек, но иногда есть смысл попробовать альтернативный вариант:

  1. Подключите наушники к телефону.
  2. Откройте настройки Андроид.
  3. Включите отображение настроек для разработчиков, если не сделали это ранее.
  4. Перейдите в раздел настроек для разработчика.
  5. Во вкладке «Аудиокодек для передачи через Bluetooth» смените стандартный вариант на свой.
Как поменять кодек наушников. Кодек можно поменять только через настройки для разработчиков. Фото.

Кодек можно поменять только через настройки для разработчиков

Проверьте, как меняется качество звука в наушниках при использовании разных кодеков, после чего оставьте предпочтительный вариант. Обычно лучше всех себя показывает aptX, однако из-за отсутствия его поддержки со стороны смартфона или гарнитуры звучание может даже не измениться.

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Портативный ЦАП для смартфона

При использовании проводных наушников значительно увеличивает качество звука портативный ЦАП для телефона. Это переходник со встроенной микросхемой, которая преобразовывает звук из цифрового в аналоговый, пытаясь сохранить как можно больше деталей.

Портативный ЦАП для смартфона. Маленький ЦАП значительно улучшает звук. Фото.

Маленький ЦАП значительно улучшает звук

Купить ЦАП для смартфона

Подобный аксессуар становится настоящим спасением не только, когда смартфон лишен разъема для наушников, но и в случае, если вас не устраивает качество звука через 3.5-мм jack.

Формат аудио с хорошим качеством звука

Вне зависимости от того, на каких наушниках вы слушаете музыку, помните, что важнейшую роль также играет формат аудио. Как правило, мы используем MP3-файлы с максимальным битрейтом 320 Кбит/с, который не может передать все детали трека. Это же касается большинства стриминговых платформ.

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Чтобы ощутить всю полноту картины, попробуйте включить песню, представленную в формате FLAC с битрейтом до 1200 Кбит/с. Где ее найти? Либо скачать файл из интернета, либо воспользоваться стриминговыми сервисами, предлагающими звук Hi-Fi.

Формат аудио с хорошим качеством звука. FLAC гарантирует максимально точную передачу звука, какой ее задумал автор. Фото.

FLAC гарантирует максимально точную передачу звука, какой ее задумал автор

Учтите, что разница между MP3 и FLAC будет ощутима только при наличии хорошего ЦАП для проводных наушников или Bluetooth-гарнитуры с кодеком LDAC, способным передавать повышенный битрейт.

Как выбрать смартфон и наушники с хорошим звуком

Если существенно улучшить звук в наушниках не получится, сделайте так, чтобы ваши следующие гарнитура и смартфон полностью соответствовали вашему музыкальному слуху. С этой целью выбирайте устройства, имеющие сертификацию Hi-Res Audio (касается и смартфона, и наушников).

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При выборе беспроводных моделей всегда обращайте внимание на кодеки Bluetooth, оценивая преимущества разных вариантов. Также будет хорошо, если смартфон поддерживает Dolby Atmos. Тогда звук окажется не только детализированным, но и объемным.

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