Как управлять смартфоном на Android только при помощи голоса

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Иван Кузнецов 0

Говорят, что Apple больше других заботится о своих пользователях и делает для них по-настоящему удобные устройства. Разработчики компании продумывают всё настолько педантично, что пользоваться айфоном сможет даже незрячий. Сказывается удобный интерфейс под названием VoiceOver. С его помощью управляться со смартфоном можно при помощи голоса. Но немногие знают, что на Android есть точно такая же система, которая, впрочем, может пригодиться не только людям с нарушениями зрения, но и всем остальным, упростив управление.

Голосовые управление

Смартфоном можно с удобством управлять голосом, даже не прикасаясь к нему

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В отличие от iOS, где VoiceOver встроен прямо в систему, на Android всё устроено несколько иначе. Для голосового управления смартфоном была разработана специальная программа под названием Voice Access. Она основана на базе Google Ассистента, поэтому проблем с распознаванием быть не должно. Разве что работает она почему-то только с английским языком, а русский не распознаёт ни в каком виде. Правда, исключения тоже бывают, но о них – расскажу далее, потому что хочется обговорить это отдельно, а не подавать скомкано.

Голосовое управление Android

Активация Voice Access

Voice Access требуется довольно много привилегий

  • Пройдите небольшую тренировку по управлению голосом и выйдите на рабочий стол;
  • Скажите Hey, Google и произнесите команду из тех, которой научились при первоначальной настройке.

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Разработчики Google специально спроектировали Voice Access как инструмент полностью голосового управления. Поэтому вы сможете выполнять голосом практически любые манипуляции. Это может быть запуск приложений, пролистывание вниз и вверх, возврат на рабочий стол, управление настройками, набор и отправка сообщений, совершение голосовых звонков, запускать меню с фоновыми приложениями. В общем, вариантов действительно много. Единственное, как вы помните, управление голосом выстраивается только на английском.

Как открывать приложения голосом

Управление голосом

Управлять смартфоном при помощи голоса можно только на английском

Исключение, о котором я говорил выше, заключается в том, что запускать приложения и вообще совершать с ними практически любые манипуляции можно на русском или по крайней мере на полу-русском языке. Что я имею в виду: из-за того, что часть приложений называется на английском (WhatsApp, Viber, Telegram), открыть их можно командой «Открой WhatsApp» и т.д. То есть Voice Access выцепляет именно название приложения, игнорируя слово «Открой», которое он не понимает.

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Но зато русскоязычные названия приложений алгоритмы понимают без труда. Например, «Настройки» он наотрез отказывается распознавать как Settings, реагируя только в том случае, если вы произнесёте название нужного приложения по-русски. Если у вас и это не получается, обратите внимание на цифры на экране. Они сопровождают все интерактивные элементы интерфейса: приложения, кнопки, скроллер, пункты меню, настроек и т.д. При необходимости выполнить какую-то команду скажите по-английски просто «Tap *номер*». Это действие сымитирует прикосновение к функциональному элементу под нужным вам номером. Вполне удобно.

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Управление звонками

Управлять голосом можно даже входящими звонками

Но особенно крутой мне показалась функция управления вызовами при помощи голоса. Она состоит в том, что каждый раз, когда вам будет поступать входящий звонок, Voice Access активируется автоматически. Это удобно тем, что вы сможете управлять звонком так, как вам нужно, не прикасаясь к смартфону. Чтобы активировать эту функцию, нужно открыть шторку уведомлений, а оттуда перейти в настройки Voice Access. Здесь в списке доступных параметров найдите пункт Activate for incoming calls. Дождитесь звонка и проверьте.

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Вообще Voice Access – это очень удобная и универсальная штука, особенно, если к ней приноровиться. Например, я, чтобы алгоритмы лучше распознавали мою речь, отключил в Google Ассистенте работу на русском языке, оставив только английский. В результате кое-что стало получаться очень неплохо. Но готовьтесь к тому, что если ваше произношение оставляет желать лучшего, некоторые команды так и не будут восприняты смартфоном. От этого никуда не деться, но удобство от использования, по-моему, всё равно превосходит недостатки.

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