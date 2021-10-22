Как установить Google Camera от новых Pixel

Совсем недавно нам представили новые смартфоны Google Pixel. Не сказать, что до презентации ходила какая-то интрига. Большинство из характеристик были слиты самой компанией еще за несколько месяцев. Однако что точно заслуживает внимания — так это камера. Google уже давно дали понять, что двигаются по иному пути и делают большой упор на программные алгоритмы. Недавно появилась информация, что сторонние разработчики уже портировали приложение Google Camera из серии Pixel 6 для других смартфонов.

С недавнего времени стабильная версия приложения Google Camera стала доступна для большинства устройств на базе Android. Умельцы портировали программу с Android 12 Beta 4, а затем адаптировали для других смартфонов. Понятно, что работать Camera будет не на всех гаджетах, но большинство из нас все же смогут опробовать новые фишки.

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Что такое Google Camera

Google Camera — приложение, которое позволяет сделать качественные фотографии за счет множества алгоритмов и различных функций, разработанных Google. Изначально в компании планировали сделать программу только для устройств Google Nexus и Pixel, однако благодаря неравнодушным пользователям, мы можем пользоваться ей и на других смартфонах.

Мы рассказывали вам о новых фишках Google Camera еще до анонса новых «пикселей». Еще тогда очумелые ручки XDA забрались глубоко в код программного обеспечения и вырезали оттуда все, что заслуживает вашего внимания. На деле же нововведения чуть-чуть разнятся. Ниже мы перечислили только те, которые доступны для портирования.

Например, в Google Camera можно убрать лишний объект с фото, не прибегая к сторонним приложениям. Фича получила название Magic Eraser, что в дословном переводе означает «Волшебный ластик». Сейчас удаление ненужных предметов на фотографии пользователям кажется крайне трудной задачей. Круто, что Google сделали ее нативной.

Face Deblur — еще одна полезная функция в новых Pixel. С ее помощью алгоритмы камеры смогут автоматически исправить неудачное размытие вашего лица на фотографиях. Фишка особенно пригодится на случай, когда надо что-то быстро сфотографировать. Знали бы вы, сколько фотографий со здвездами было смазано только потому, что важно было сделать это быстро.

В Google также отметили, что некоторые технологии машинного обучения в камерах работали неодинаково четко с людьми разных рас. Нюансов было много: камера крайне неестественным образом передавала тон кожи, у афроамериканцев на фотографиях неправильно размывало границы при портретной съемке и многое другое. Теперь от проблемы избавились.

Motion Mode — это специальная настройка камеры, ориентированная на объекты в движении. По факту, она сочетает в себе полное размытие фона с длинной выдержкой, что должно обеспечить очень качественные кадры.

Из нововведений также следует отметить изменившийся интерфейс приложения. Google Camera теперь использует дизайн Material You во всем приложении, включая параметры масштабирования, меню настроек и многое другое.

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Как скачать новую Google Camera

Новые фишки Google Camera можно посмотреть уже сейчас. Сделать это достаточно просто, следуя нашей инструкции:

Убедитесь, что ваш смартфон работает под управлением Android 8 или новее и поддерживает Camera2 API (узнать можно здесь).

Установите файл APK по этой ссылке.

Разрешите установку приложений из неизвестных источников в Настройках смартфона.

Откройте раздел «Скачанные файлы» в браузере и установите приложение.

Запустите приложение Google Camera и предоставьте разрешения.

Не работает Google Camera

Как я уже говорил выше, файл работает далеко не на всех устройствах, однако на сайте загрузки указано, что мод совместим с актуальными моделями Snapdragon. Некоторые версии также работают на смартфонах от Exynos, Kirin и Mediatek, но с ограничениями. В любом случае, по ссылке вы сможете найти моды от разных разработчиков, вариантов масса.

Здесь постараемся разобрать самые популярные проблемы, которые могут возникнуть в процессе установки:

Старая версия Gcam. Моды на то и называются так, что делаются исключительно на энтузиазме. Если разработчик прекратил поддержку, попробуйте скачать другую версию.

Моды на то и называются так, что делаются исключительно на энтузиазме. Если разработчик прекратил поддержку, попробуйте скачать другую версию. Смартфон не поддерживает сервисы Google. Да, для Google Camera необходимо иметь GMS на борту. Можете попытаться установить их вручную.

Да, для Google Camera необходимо иметь GMS на борту. Можете попытаться установить их вручную. Конфликт файлов конфигурации. Иногда приложение может спутать одну модель с другой, для этого нужно очистить кэш в настройках.

Иногда приложение может спутать одну модель с другой, для этого нужно очистить кэш в настройках. Устройство не поддерживается. Несмотря на заявление разработчиков, мод может не поддерживаться на многих устройствах. С этим ничего сделать не выйдет.

Важно понимать, что многие фичи Google Camera задействуют уникальные аппаратные возможности процессоров Tensor на новых Pixel, поэтому портировать их на другие устройства просто не выйдет. Это же и касается нюансов работы с Snapdragon, MediaTek и Kirin.

Учтите, что все моды вы устанавливаете на свой страх и риск. Ни один разработчик не гарантирует полной совместимости для всех устройств. Если же вы хотите сделать все наверняка, в сети существуют версии приложения Google Camera 8.1 (вместо последней 8.3). Скачать ее можно по этой ссылке.

А вы установили портированную Google Camera? Успешно? Обязательно поделитесь своим опытом в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.