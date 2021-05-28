Что такое Camera2 API, зачем это нужно и как узнать, поддерживает ли её ваш смартфон

Обилие камер, которыми пестрят современные смартфоны, — это ещё не гарантия хороших фото. Большое значение имеет программное обеспечение, которому зачастую удаётся наделить невероятными возможностями даже проходной и не самый новый модуль. Именно по этой причине стали так популярны порты Google Camera, которая снабжала даже бюджетные смартфоны полноценными ночным и портретным режимами съёмки, а также повышала общее качество снимков, делая их более насыщенными, детализированными и контрастными. Но Google Camera – это только половина успеха. Другая половина – поддержка Camera2 API.

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Думаю, вам не раз приходилось слышать про Camera2 API. Это низкоуровневое ПО, которое является связующим звеном между аппаратным модулем камеры и приложением для фото- или видеосъёмки. Проще говоря, это тот же самый драйвер, который вы устанавливаете на свой Windows-компьютер, чтобы принтер или монитор могли правильно работать.

Что такое Camera2 API

Но ведь чем-то же Camera2 API уникальна, иначе бы о ней не говорили с таким придыханием. Не так ли? Да, отчасти это действительно так. Camera2 API – это собственная разработка Google, которая открывает приложениям обширный доступ к настройкам камеры вроде ISO, скорости срабатывания затвора, съёмки RAW и т.д. Несмотря на то, что она такая крутая, эта утилита встречается не на всех смартфонах.

Вообще, существует четыре уровня поддержки Camera2 API. Проще всего объяснять их особенности на примере Google Camera, под которую этот драйвер во многом и разрабатывался.

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Legacy – присутствует поддержка только устаревшего драйвера Camera API, который использовался до выхода Android 5.0 Lollipop. Она обеспечивает возможность установки Google Camera, но с минимумом доступных функций, то есть, без портретного режима, без Night Shift и т.д.

– присутствует поддержка только устаревшего драйвера Camera API, который использовался до выхода Android 5.0 Lollipop. Она обеспечивает возможность установки Google Camera, но с минимумом доступных функций, то есть, без портретного режима, без Night Shift и т.д. Limited – частичная поддержка Camera2 API, которая позволяет установить Google Camera, но не даёт ей реализовать весь свой потенциал. Функциональность Google Camera при условии ограниченной поддержки может варьироваться от устройства к устройству.

– частичная поддержка Camera2 API, которая позволяет установить Google Camera, но не даёт ей реализовать весь свой потенциал. Функциональность Google Camera при условии ограниченной поддержки может варьироваться от устройства к устройству. Full – полная поддержка драйвера без каких-либо оговорок и ограничений с возможность установки полноценной версии Google Camera.

– полная поддержка драйвера без каких-либо оговорок и ограничений с возможность установки полноценной версии Google Camera. Level_3 – полная поддержка Camera2 API с рядом продвинутых фишек полупрофессиональной направленности. Как правило, они касаются съёмки в RAW и направлены на глубокую подстройку кадра.

Как узнать, есть ли поддержка Camera2 API

Если вы собираетесь установить себе Google Camera, но не знаете, будет ли она поддерживаться на вашем смартфоне или уже это сделали, но не понимаете, почему те или иные фишки не работают, лучше всего вам проверить совместимость с Camera2 API. А сделать это можно при помощи специального приложения.

Скачайте приложение Camera2 API Probe из Google Play;

Дождитесь окончания загрузки и запустите приложение;

Откройте вкладку Camera2 API на самом верху экрана;

Посмотрите на строку Hardware Support Level;

Поддерживаемый уровень Camera2 API будет окрашен в зелёный;

Чтобы посмотреть ограничения, пролистайте список доступных параметров вниз и посмотрите на красные — это они и есть.

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В моём случае это уровень поддержки Limited. То есть большая часть функций Google Camera на моём смартфоне работать не будут. Однако дело тут не в том, что производитель не захотел адаптировать драйвер Google для моего смартфона, а в его аппаратном обеспечении. Всё дело в том, что смартфоны Huawei и Honor – а у меня как раз такой – оснащаются процессорами Kirin, которые сильно отличаются от Snapdragon. А именно под них Google и разрабатывала свой Camera2 API. В результате установить Google Camera на мой аппарат не получится.