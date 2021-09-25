Новый Google Pixel 6 Pro получит крутую камеру

Для многих пользователей камера на смартфоне — самый важный элемент в гаджете. Часто она является решающей фишкой при покупке. Согласно недавним утечкам, главной причиной для приобретения нового аппарата от компании Google будет камера. Надо сказать, что до этого смартфоны линейки Pixel не отличались высоким качеством фотографий, но алгоритмы обработки и приложение Google Camera всегда поднимали Pixel в топ всех рейтингов лучших мобильных камер.

В новой линейке Pixel 6 Google улучшит аппаратную составляющую камеры так, как никогда этого не делал ранее. Плюс ко всему, в новом смартфоне будет стоять собственный чип, так что можно будет еще лучше контролировать процесс постобработки.

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Недавно наши зарубежные коллеги из XDA рассказали о новых фотовозможностях, которые получит Google Pixel 6. Их удалось раскрыть благодаря файлу в новой версии приложения Google Camera, который умельцы извлекли из прошивки следующего флагмана компании.

Как Pixel 6 снимает видео

Согласно утечкам новый Pixel 6 Pro получит поддержку съемки видео в формате 4К 60 fps, однако функция будет доступна только в основном модуле камеры. Все остальные будут ограничены 4К с частотой 30 кадров в секунду.

Я пробовал снимать 4К 60 fps на разных смартфонах. Да, качество картинки действительно впечатляет, но, на мой взгляд, абсолютно не стоит того. Такие видеоролики занимают слишком много пространства. Ни одного облака не хватит.

Что касается зума в камере, то здесь все более чем прилично. При частоте 60 кадров в секунду зум будет составлять 7x. Если же вы планируете записывать видео в 4K 30 fps или 1080p 30 fps, то можно будет увеличить изображение до 20х.

Еще одной интересной фичей будет возможность переключения между модулями камеры: основным, шириком и телеобъективом при ограничении в разрешении в 4К с 30-кадровой частотой.

При съемке фотографий уровень масштабирования будет также в рамках этих ограничений. Поскольку Pixel 6 Pro не поддерживает 4K 60 fps через телеобъектив или ультраширик, очевидно, что он не может плавно переключаться на эти объективы при записи с таким качеством.

Фронтальная камера Pixel 6 Pro

Ранее мы уже слышали, что новые Пиксели получат улучшенную фронтальную камеру, однако никаких подробностей по этому поводу не разглашалось. Сейчас появилась еще одна зацепка. Издание XDA серьезно покопалось в программном коде Google Камеры и обнаружило интересный факт: в коде содержатся отсылки к степени масштабирования.

Они предельно схожи с уже существующими Pixel 3 и 3 XL. Но, что отличает третью модель от всех остальных в плане фронталки? Те, кто следит за смартфонами от Google без проблем ответят на этот вопрос. Конечно, это ширик.

Да, согласно утечкам в новых Pixel появится фронтальная широкоугольная камера. Ожидается, что ее получит только топовая модель. Классическая линейка смартфона не сможет похвастаться его наличием. Источник считает, что камера Selfie на Pixel 6 Pro будет иметь два уровня зума: 0,7X и 1,0X.

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Что умеет Гугл камера

Ручная настройка баланса белого

Ожидается, что новые смартфоны компании получат возможность ручной настройки баланса белого. Здесь надо вспомнить про любителей яблочной продукции и тихонько похлопать ребят по плечу. Мой товарищ с iPhone 11 постоянно пользуется разными редакторами, чтобы получить более-менее сносную картинку.

Фишка, и правда, очень полезная. По моему опыту, особенно это актуально для съемки фото в ночное время, когда освещение только искусственное. Телефон в таких условиях снимает просто отвратительно.

Как убрать лишний объект с фото

Часто бывает так, что снимаешь красивый пейзаж, и все рушит какая-нибудь кошка перебегающая дорогу. Ее хорошо бы вообще убрать с фото, но сейчас для этого необходимо скачивать дополнительную программу. О ней мы писали в нашей подборке лучших приложений для Instagram, рекомендую к прочтению.

Ребята из XDA считают, что подобная функция нативно появится в новом приложении Google Camera. Называться она будет Волшебный ластик. Ну, если Google представит подобное, то постобработка фотографий буквально взлетит на новый уровень. Что ж, ждем.

Детский режим камеры

Предполагается, что в новом Pixel камера научится автоматически замечать детей в кадре и делать снимки при их распознавании. Совсем непонятно, зачем это нужно и как это будет реализовано в конечном счете, однако, думаю, фича придется многим по душе. Те, кто хоть раз фотографировал детей, меня точно поймут.

Смартфон с поддержкой внешних микрофонов

Эта функция точно понравится пользователям, которые только пробуют себя в блогинге. Действительно, YouTube в последнее время стал настолько повсеместным, что просто диву даешься.

Кто хоть раз пробовал снимать ролики на YouTube точно знает, что красивой картинки с камеры смартфона добиться не сложно, а вот получить хороший звук на записи — целое искусство. Теперь с помощью Pixel 6 можно снимать ролики прямо на смартфоне и не переживать, что звук будет плохого качества.

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Также были добавлены еще некоторые фишки, которые заслуживают нашего с вами внимания. Например, функция, при которой таймер отложенной съёмки будет дублироваться через вспышку. Теперь без проблем можно поставить камеру на штатив и не переживать, что не успеете среагировать на затвор.

Кстати со вспышкой поработали еще и на фронтальной камере. Ожидается, что здесь появится функция FRONT TORCH. По слухам, в новой версии смартфонов появится возможность активировать белый фон с максимальной яркостью на экране, что должно заменить пользователям вспышку.

А что вы думаете по поводу новых возможностей камеры Pixel 6 и 6 Pro? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате.