Как установить клавиатуру с Apple iPhone на Android

Операционная система Андроид открывает перед нами практически безграничные возможности кастомизации, позволяя изменить внешний вид интерфейса до неузнаваемости. В частности, можно сделать из любого смартфона Айфон, установив несколько дополнительных программ. Этому был посвящен отдельный текст на нашем сайте. Однако в нем не затрагивалась установка клавиатуры Айфона на Андроид, о которой мы поговорим сегодня.

Особенности клавиатуры iOS

Сложность установки клавиатуры iOS на Android заключается в том, что на просторах Google Play очень мало качественных приложений, помогающих сделать средство ввода как на iPhone. Ведь разработчик помимо дизайна инструмента должен учесть еще два момента:

эмодзи Айфона на Андроид ;

; звук клавиатуры Айфона на Андроид.

Как правило, с первым они более-менее справляются, но почти никто из них не может реализовать характерный звук с щелчком при наборе текста. И мне удалось найти только одно приложение, которое в полной мере позволяет сделать клавиатуру Айфона на Андроид.

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Какую клавиатуру Айфона скачать на Андроид

Чтобы сделать клавиатуру как на Айфоне, необходимо скачать приложение Keyboard iOS 16. Оно доступно для бесплатной загрузки через Google Play.

Скачать Keyboard iOS 16

Запустив программу, вы можете заметить, что она просит скачать дополнительный софт в лице Cute Emoji Keyboard. Однако приложение недоступно в России, чем объясняется низкий рейтинг Keyboard iOS 16 в Google Play.

Выход есть. Во-первых, вам понадобится вспомнить, как установить APK на Android. Во-вторых, необходимо скачать недоступное в Google Play приложение Cute Emoji Keyboard через APKPure.

Скачать Cute Emoji Keyboard

Скачали и установили? Значит, теперь вы готовы к тому, чтобы узнать, как сделать клавиатуру как на Айфоне. Это довольно легко, но требует времени на предварительную настройку.

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Как установить клавиатуру Айфона на Андроид

Низкая оценка приложения в Google Play также обусловлена необходимостью дополнительной настройки. Прежде всего вам нужно запустить Cute Emoji Keyboard и сделать эту программу основным средством ввода, нажав на каждом этапе кнопку «Включить».

Далее запустите Keyboard iOS 16. Здесь выберите клавиатуру как на Айфоне, после чего она сразу заработает.

По умолчанию клавиатура лишена виброотклика, не издает звук и работает только на английском языке. Но это можно исправить:

Откройте настройки средства ввода, нажав на шестеренку. По желанию активируйте звук и виброотклик. Перейдите в раздел «Языки». Отключите опцию «Использовать системный язык», если по умолчанию работает только английский. Нажмите кнопку «Добавить язык» и самостоятельно выберите все необходимые языки.

Сложно? Да, но оно того стоит. Взамен вы получите клавиатуру как на Айфоне, в точности повторяющую дизайн и звук, а также предлагающую полный набор эмодзи iOS.

Если у вас нет желания заниматься столь сложной настройкой, скачайте другое приложение с клавиатурой Айфона на Андроид. Далее рассмотрим несколько программ.

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Другие приложения с клавиатурой Айфона на Андроид

Другие приложения с клавиатурой iOS не нуждаются в столь сложной настройке. Вам понадобится лишь установить одну из предложенных программ, а затем — изменить средство ввода на Android. А вот, кстати, и они:

Учтите, что простота установки нивелируется недостатками этих приложений. В них много рекламы, нет звука клавиатуры Айфона и фирменных эмодзи. Поэтому решайте сами, стоит ли экономить 10 минут времени ради установки посредственного клона, делающего средство ввода Android похожим на iOS лишь визуально.