Как на Андроиде сделать смайлики как на айфоне

Наверное, большинство пользователей Android хочет иметь то же самое, что есть у владельцев iPhone. Функции, интерфейс, иконки, приложения и даже смайлики. Да-да, в это может быть сложно поверить, но по количеству прочтений статьи с инструкциями о том, как на Android сымитировать ту или иную особенность iOS, являются одними из самых популярных на нашем сайте. Из этого мы делаем вывод, что вам данная тема интересна, а потому продолжим её развивать и расскажем, где взять смайлики из iOS на Android.

Какое стекло лучше клеить на телефон

Начнём с того, что смайлики на iOS и Android разные. Это связано с тем, что они являются системным компонентом, который рисуют дизайнеры. А поскольку у Apple и Google они разные, то и результат очень часто получается разным. Да, на iOS смайлики почти всегда получаются лучше – чётче и красочнее, и вам не кажется, что это на самом деле так.

Клавиатура с эмодзи как на айфоне

Просто дизайнеры Apple более ответственно подходят к работе, и не сразу рисуют маленькую картинку эмоции, а сначала создают большую версию, прорисовывая все её элементы до мельчайших деталей, и только потом уменьшают. В результате и уменьшенная версия эмодзи у Apple, как их правильно нужно называть, получается лучше, чем у Google.

Однако у пользователей Android есть возможность перенести эмодзи из iOS себе. Правда, для этого придётся сменить штатную клавиатуру:

Скачайте приложение Kika Emoji Keyboard из Google Play;

Запустите приложение и назначьте его как клавиатуру по умолчанию;

Авторизуйтесь, чтобы открыть все темы и стили (можно пропустить);

На странице оформления подписки нажмите крестик в правом верхнем углу;

Перейдите в любой мессенджер и вызовите клавиатуру;

Нажмите на кнопку эмодзи и отправьте их собеседнику.

Как в Телеграме отправлять круглые видео

Важно понимать, что эмодзи – это лишь внешнее оформление набора символов юникода, которые iOS и Android хоть и интерпретируют одинаково, но визуализируют по-разному. Поэтому, если вы отправите те эмодзи, доступ к которым получили с помощью Kika Emoji Keyboard, пользователю с Android, он увидит их в том исполнении, в котором они вшиты в прошивку его смартфона. То есть высока вероятность, что он даже не узнает о том, что вы отправили ему смайлики из iOS.

Как изменить клавиатуру на телефоне

То же самое произойдёт и с пользователями iOS. Даже если вы отправите им эмодзи, характерные для Android, у них они отобразятся именно в стилистике их операционной системы. На скриншотах выше вы можете сравнить, как могут отличаться, например, эмодзи робота до отправки и после. Просто в каждую операционную систему изначально вложен собственный визуализатор, который сам отвечает за интерпретацию полученного смайлика.

При желании вы всегда можете отказаться от Kika Emoji Keyboard и вернуться на стандартную клавиатуру:

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Система и обновления»;

Пролистайте вниз и откройте подраздел «Язык и ввод»;

Во вкладке «Способ ввода» выберите «Клавиатура по умолчанию»;

В выпадающем меню выберите Gboard или другую клавиатуру, которая вам нужна.

Как в Яндексе включить определитель номера

Впредь вы сможете менять клавиатуры так, как хочется именно вам. Если вдруг вы поняли, что вам нужна клавиатура с эмодзи из iOS, повторите действия из инструкции выше и активируйте её в качестве клавиатуры по умолчанию. Никакие системные настройки от этого не собьются – не бойтесь. Android устроен таким образом, что меняя клавиатуру, вы не нарушите никаких параметров, потому что сама операционная система поделена на множество независимых компонентов, а защита от дурака работает на все 100%.