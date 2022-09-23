Как увеличить громкость микрофона на телефоне, если вас плохо слышит собеседник

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Герман Вологжанин 0

Хотя смартфон является мультимедийным устройством, его основная функция — голосовая связь посредством стандартной телефонии или мессенджеров. С этой целью гаджет оснащается микрофоном и разговорным динамиком. Если вы часто сталкиваетесь с ситуацией, когда вас плохо слышит собеседник, или вовсе не работает микрофон на телефоне, можно забыть о комфортном использовании устройства и организации мобильной связи. Поэтому важно разобраться, как решить проблему и устранить прочие неполадки, связанные с передачей звука.

Неполадки могут быть связаны с засором или низким уровнем чувствительности микрофона

Почему не работает микрофон на телефоне

Сначала проанализируем ситуацию, когда совсем не работает микрофон на телефоне. В таком случае первым делом вы должны убедиться, что в меню разговора активирован электроакустический прибор. Бывает, что микрофон выключается случайно, когда вы касаетесь щекой экрана смартфона. Эта проблема вызвана плохой работой датчика приближения.

Зачастую микрофон выключается случайно

Впрочем, бывает и такое, что микрофон не работает даже в том случае, если не выполнялась его принудительная деактивация. Чаще всего это связано с поломкой прибора, но перед обращением в сервисный центр нужно сделать следующее:

  1. Проверьте исправность микрофона и других датчиков через приложение Phone Doctor Plus.
  2. Проверьте наличие обновлений и операционной системы. Установите все необходимые апдейты.
  3. Сбросьте настройки приложения «Телефон».
  4. Отключите функцию VoLTE.

После выполнения каждого из шагов 2-4 рекомендую еще раз перепроверить работу электроакустического прибора через приложение Phone Doctor Plus или путем совершения звонка. В крайнем случае вы можете выполнить сброс настроек телефона. Если и это не поможет, то единственным выходом станет обращение в сервисный центр.

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Почему плохо слышит собеседник

Помимо ситуации, когда совсем не работает микрофон, часто возникают случаи плохой слышимости. То есть собеседник слышит вас, но очень плохо. Появляется такая проблема по следующим причинам:

  • низкая громкость динамика у собеседника;
  • засорен или неисправен динамик собеседника;
  • ваш смартфон обладает посредственным микрофоном для шумоподавления;
  • засорен микрофон;
  • установлен низкий уровень чувствительности.

Таким образом, неполадка вновь может иметь как аппаратный, так и программный характер. Далее подробно рассмотрим все варианты устранения неполадок.

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Плохо работает микрофон — что делать

При плохой работе микрофона первым делом вновь рекомендую воспользоваться приложением Phone Doctor Plus. Оно поможет обнаружить дефект электроакустического прибора. Просто запустите проверку и дождитесь результатов исследования. Если после тестирования не будет обнаружено никаких неполадок, связанных с микрофоном, приступайте к следующему шагу.

Используйте Phone Doctor Plus для полноценной диагностики смартфона

Самой частой причиной плохой слышимости является засор микрофона. Именно поэтому корпус смартфона нужно регулярно протирать. Если это все равно не помогло избежать засора, попробуйте прочистить отверстие тонкой иглой, предварительно выключив телефон.

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Как увеличить громкость микрофона

Проблема может дать о себе знать даже в том случае, если визуально аппаратный компонент смартфона абсолютно исправен, а засор не наблюдается. Тогда с целью решения проблемы вам понадобится увеличить чувствительность микрофона. Для этого воспользуйтесь инженерным меню, введя соответствующую команду через номеронабиратель. Далее действуйте по инструкции:

  1. Откройте вкладку «Hardware Testing».
  2. Перейдите в раздел «Audio», а затем — «Normal Mode».
  3. Во вкладке «Type» установите значение «Sip», а во вкладке «Level» — 6-й уровень.
  4. Во вкладке «Value» установите максимальное значение. Оно зависит от особенностей вашего инженерного меню. Чаще всего значение варьируется в промежутке 0-255.
  5. Нажмите кнопку «Set» для сохранения настроек.

Дизайн инженерного меню на вашем смартфоне может отличаться

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Названия пунктов меню отличаются в зависимости от производителя смартфона, а некоторые из них могут отсутствовать. Не исключено, что в вашем Engineering Mode отсутствует пункт калибровки чувствительности микрофона. Тогда придется прибегнуть к помощи дополнительного программного обеспечения, рассмотренного в этом материале. А еще вы можете обратиться к приложению Microphone Amplifier, предназначенному специально для настройки микрофона:

  1. Нажмите кнопку «Enter Amplifer».
  2. Передвиньте ползунок «Audio Gain» вправо до подходящего значения.
  3. Нажмите кнопку сохранения настроек.

Программа позволяет гибко настраивать чувствительность микрофона

Далее попробуйте снова созвониться со своим собеседником, чтобы проверить чувствительность микрофона. При необходимости вы можете снова изменить значение «Audio Gain». Если чувствительность не улучшится, то не исключено, что причиной возникновения проблемы является низкое качество телефонной связи. Наконец, у вас останется вариант с обращением в сервисный центр, где вам проведут диагностику микрофона и других аппаратных компонентов смартфона.

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