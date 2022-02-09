Как увеличить громкость в наушниках на телефоне

Необходимость увеличения громкости звука хоть раз возникала у каждого пользователя. Причем далеко не всегда причина кроется в проблемах со слухом. Чаще всего такая необходимость возникает либо из-за недобросовестного монтажа роликов, выгружаемых на YouTube или другие площадки, либо из-за каких-то программных ошибок в самом смартфоне. Многие производители намеренно ставят ограничение громкости в свои смартфоны, дабы уберечь ваш слух, поэтому прежде чем увеличивать громкость взвесьте все за и против.

Первое, что необходимо сделать — проверить, не установлено ли в вашем смартфоне ограничение на громкость звука. Особенно это актуально для тех смартфонов, которые были приобретены на сером рынке. Некоторые страны имеют в своем законодательстве пункт, который запрещает производителям выставлять громкость на максимум. Это необходимо учитывать еще при покупке телефона.

Плюс, сегодня мы не будем рассматривать банальные настройки звука. Прежде чем перейти к непосредственной настройке, выкрутите ползунок громкости на максимум и зайдите в Настройки звука. Возможно, что в подпункте Мультимедиа громкость не максимальная.

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Как увеличить громкость наушников на Самсунге

Корейцы позаботились о своих пользователях и предоставили достаточно много разных настроек звука на своих смартфонах. При правильном подходе вы сможете увеличить громкость как через наушники, так и через сам динамик смартфона.

Для начала необходимо зайти в Настройки.

Далее выбираете пункт Звуки и вибрация.

Нажимаете на Качество звука и эффекты.

Затем переходим в Эквалайзер и устанавливаем пресет на Рок.

Плюс, в настройках звука на Samsung есть еще несколько дополнительных параметров, которые могут помочь в увеличении громкости:

Dolby Atmos позволяет настроить пространственное звучание на Android.

позволяет настроить пространственное звучание на Android. UHQ upscaler . Фишка доступна только при подключении проводных наушников ч и позволяет повышать разрядность или разрядность и частоту.

. Фишка доступна только при подключении проводных наушников ч и позволяет повышать разрядность или разрядность и частоту. Adapt sound. Функция позволяет гибко настраивать звук в зависимости от возраста пользователя.

Учтите, что настройки звука на Самсунге сильно зависят от модели смартфона и версии прошивки. Детально изучите каждый из параметров и установите его под себя.

Как увеличить громкость на Xiaomi

Про нативный эквалайзер в смартфонах Xiaomi было сказано уже везде и всеми. Если кто-то не знал, в смартфонах китайского бренда существует специальный инструмент для гибкой настройки звука. Профессионалы точно оценят его по достоинству и смогут гибко настроить звучание под себя, а простые пользователи без проблем сделают звук в наушниках громче.

Чтобы увеличить громкость наушников на Xiaomi, следуйте простой инструкции:

Подключите наушники к вашему смартфону.

Далее откройте Настройки, перейдите в раздел Дополнительно.

Здесь найдите пункт Наушники и звуковые эффекты.

Включите тумблер напротив Усилитель звука Mi Sound.

Затем перейдите в Эквалайзер.

Настройте ползунки по вашему усмотрению.

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Как увеличить громкость на смартфоне

Есть еще один способ увеличить громкость на телефоне, который работает почти на всех устройствах под управлением Android. Чтобы его включить, вам необходимо активировать режим разработчика.

В одной из предыдущих статей мы уже касались этого режима и объясняли, что может пойти не так при его включении. Учтите, что все настройки проводятся исключительно на ваш страх и риск.

Чтобы увеличить громкость в наушниках, вам необходимо:

Перейти в Настройки, О телефоне.

Найти пункт Версия сборки и нажать на него 7 раз.

После этого появится надпись Вы стали разработчиком.

Важно: раздел Версия сборки может называться абсолютно по-разному. На Xiaomi, например, он именуется как Версия MIUI, на Samsung — Номер сборки.

Затем можно приступать к непосредственным изменениям в Настройках. Если вдруг что-то пойдет не так, вы всегда можете отключить режим разработчика в настройках смартфона. Мы рассказывали об этом ранее.

Переходим в Настройки, Расширенные настройки.

Затем заходим в пункт Для разработчиков.

Находим пункт Аудиокодек для передачи через Bluetooth, выбираем LDAC.

Затем переходим в пункт Частота дискретизации через Bluetooth, выбираем 96.0 кГц.

Далее переходим в пункт Глубина кодирования звука, выбираем 32 бит/отсчет.

После этого переходим в Режим аудиоканала Bluetooth — ставим стерео.

Конечно, люди осведомленные в мире музыки, не одобрят изменение на LDAC для всех наушников, ибо нюансов здесь очень много. О том, какой кодек лучше для тех или иных наушников хорошо рассказал автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Рекомендую к прочтению его материал.

Почему наушники Xiaomi работают по отдельности и что с этим делать.

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