Разбираем, что такое TWS-наушники, как они работают и надо ли их покупать

TWS-наушники в последнее время обрели самую широкую популярность. Наверное, отправной точкой можно посчитать начало пандемии, когда сотни миллионов человек перешли на удаленную работу, и многие из них начали искать себе наушники для общения с коллегами (и не только) по видеосвязи. Естественно, самым технологичным, удобным и современным вариантом оказались именно TWS-модели. А еще так красиво все сложилось, что они дошли до той отметки, когда оп цене могли сравниться с обычными, классическими наушниками. Отчасти сказанным и можно объяснить их еще больший взлет. Но оказывается, что не все понимают, что это такое, и не знают их плюсов и минусов. Если вы знаете все обо всем, можете дальше не читать. Остальные, давайте начинать.

Что такое TWS-наушники

Иногда этот тип наушников еще называется по-настоящему беспроводным. Выбор такого названия очевиден! Они работают без кабелей и шнуров. Классические беспроводные наушники являются ”беспроводными” только потому, что они не подключаются к устройству, воспроизводящему звук кабелем. Но провод все равное есть. Он тянется от уха до уха или и вовсе от блока, который является приемником Bluetooth.

Итак, по сути, у вас есть что-то вроде гирляндной цепи, где телефон соединяется с одним наушником (обычно правым), а затем ретранслирует это соединение на левый. К сожалению, этот метод не всегда был надежным, из-за него происходили сбои и прерывания звука. Bluetooth 5.0 помог улучшить положение дел. Но есть и некоторые модели, которые подключаются к телефону независимо. То есть, каждый наушник держит свое подключение. Именно такие модели и можно назвать по-настоящему беспроводными.

В чем плюсы TWS-наушников

Самым непосредственным преимуществом является то, что вы не имеете дело с проводами. Нет риска спутать или случайно сломать тонкие кабели. У вас есть два отдельных наушника в футляре, который заряжает их самостоятельно. В кейсе есть аккумулятор, который позволяет продлить время автономной работы. Для сравнения, обычные беспроводные наушники надо заряжать каждые пару часов прослушивания. Современные TWS с учетом зарядки от кейса могу обеспечить больше суток чистого времени звучания.

Можно ли недорого купить хорошие TWS-наушники? Вот, что мы узнали.

Некоторые чехлы поддерживают беспроводную зарядку для большего удобства. Большинство из них также имеют порты USB-C для проводной зарядки, некоторые из них даже включают быструю зарядку. То есть технологии не обошли стороной этот гаджет.

Несмотря на меньший размер, настоящие беспроводные наушники часто обладают теми же функциями, что и обычные беспроводные модели. Они могут включать встроенные элементы управления воспроизведением или даже активное шумоподавление (ANC) и голосовые помощники. Существуют модели с более высокой устойчивостью к воде и поту, а также модели, ориентированные на повышенную точность воспроизведения звука.

Недостатки TWS-наушников

Без кабелей, соединяющих два наушника, всегда есть риск потерять один из них. Более того, отсутствие кабеля, соединяющего эти два наушника, лишает нас гарантий, что звук будет в обоих ушах. То есть соединение одного наушника может кратковременно или надолго прерваться.

Отсутствие кабелей также упрощает использование настоящих беспроводных наушников или тренировки с ними. В таких обстоятельствах всегда важны комфорт и удобство, но вы также должны быть осторожны и обращать внимание на то, есть ли у них соответствующая защита.

Постоянные циклы зарядки, которые так удобны, когда наушники постоянно готовы к использованию, негативно сказываются на сроке службы батареи. Например, некоторые модели будут служить не более пары лет. Правда, у меня до сих пор живы первые AirPods и я сам я на постоянной основе пользуюсь AirPods Pro, купленными в первые дни продаж, и к ним у меня нет никаких вопросов.

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Важна ли версия Bluetooth в наушниках

Версия Bluetooth важна, но не всегда по причинам, о которых вы можете подумать. Например, Bluetooth 5.0 на самом деле не влияет на качество звука, поэтому его наличие на борту не означает, что они будут звучать лучше, чем пара, использующая версию 4.2. Зато увеличится дальность действия и стабильность подключения. А это, может быть, даже более важно.

Так вы сможете свободнее перемещаться по дому, не беря телефон с собой везде. На самом деле скорость передачи данных с выходом новых версий Bluetooth тоже растет, но эту силу не пускают в русло увеличения качества звука.

Какие кодеки лучше всего подходят для беспроводных наушников

Для устройств Android кодеки Qualcomm aptX, aptX LL, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Lossless обычно лучше, чем SBC (кодек поддиапазонов), который является стандартным кодеком, поддерживаемым всеми аудиоустройствами Bluetooth. Основная причина в том, что aptX имеет бОльшую пропускную способность, чем SBC, что может положительно повлиять на качество звука. AptX Adaptive также автоматически регулирует скорость передачи данных в реальном времени, чтобы обеспечить плавное воспроизведение и уменьшить потери.

AAC (Advanced Audio Codec) также широко распространен и является предпочтительным кодеком, который использует YouTube. Хотя пользователи iPhone извлекают из этого выгоду, на телефонах Android это не так важно. У Samsung есть собственный кодек Scalable, впервые представленный в Galaxy Buds. Его цель — быть адаптивным, чтобы скорость передачи данных и скорость соединения не влияли на то, что вы слушаете. Он предназначен только для наушников Samsung, поэтому не принят другими брендами, как LDAC от Sony. Он также имеет переменную скорость передачи данных, хотя пока еще не получил широкого распространения.

Стоит ли покупать беспроводные наушники

Тут каждый решает для себя. Лично я всем, кто выбирает для себя новую модель наушников, советую выбирать именно беспроводные. Качество звука в них уже давно не хуже, чем в проводных. Особенно, когда вы слушаете музыку не в идеальной тишине, а, например, в метро.

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Тут на первое место выходит комфорт использования и отсутствие необходимости обматывать себя проводами. Возможно, тот, кому я советую такой выбор, и не планирует покупать TWS, но даже накладные модели должны быть удобными, и если вы покупаете их, чтобы слушать музыку в дороге, покупайте беспроводные модели и не морочьте себе голову.