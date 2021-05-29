Как узнать, где находится человек, без его согласия

Мы все хорошо знаем, что за нами следят. Следят приложения, следят сайты, следят социальные сети. К сожалению, от этого никуда не деться. Единственное, что более-менее успокаивает, — это то, что мы напрямую не замечаем самого факта слежки. То есть, когда то или иное приложение отслеживает нашу активность в интернете или контролирует наши перемещения по городу и заведениям, мы получаем только косвенные тому доказательства в виде таргетированной рекламы. А что, если я скажу вам, что и вы можете отследить местоположение любого человека одной картинкой?

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Да, это так. Существует специальный сервис, который позволяет зашить в картинку скрипт, способный определить текущее местоположение любого, кто перейдёт по ссылке. Конечно, точные координаты вы не увидите, иначе это было бы слишком опасно. Но зато сможете наверняка узнать IP-адрес собеседника, город, где он находится, примерное местоположение (в среднем погрешность от 300м до 3 км), устройством на базе какой ОС он пользуется и какой у него браузер.

Как узнать IP-адрес человека

Сервис, о котором я говорю, называется IPLogger. Вот как он работает:

Найдите в Google любую картинку, которая может быть потенциально интересна вашему собеседнику;

Нажмите на неё правой кнопкой мыши и скопируйте URL-адрес этой картинки;

Откройте сайт IPlogger и вставьте URL-адрес картинки в соответствующую строку, а потом нажмите «Сократить»;

Отправьте полученную ссылку своему собеседнику и дождитесь, пока он откроет её;

Затем вернитесь на сайт IPLogger и зайдите в раздел «Статистика посещений» — там вы увидите всю информацию о своём собеседнике.

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Для большей конспирации я рекомендую в настройках ссылки выбрать доменное имя, отличное от iplogger. Дело в том, что само название сайта, по ссылке которого предлагается перейти, может смутить некоторых пользователей. Поэтому я рекомендую выбрать другой домен, который не будет так сильно отсвечивать. Лично я выбрал 2no.co. Глядя на него, совсем непонятно, что это за сайт, потому что всё выглядит так, как будто это обычный сервис для сжатия ссылок. Это можно сделать во вкладке «Выберите сайт, на который будет ссылаться логгер».

Как найти человека на карте

При желании вы можете даже посмотреть на карте, где находится ваш собеседник. Скорее всего, сервис даст координаты с небольшим смещением, но в целом это позволяет довольно точно определить сам район, где он находится, хоть и не даёт доступ к конкретному адресу. В моём случае погрешность получилась совсем небольшой, однако у моего собеседника, на котором я тестировал работу сервиса, смещение вышло куда больше – около 4 км. Наверное, это связано с тем, что он находится в Москве, где расстояния в принципе больше, чем в Саранске.

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Казалось бы, никакой конфиденциальной информации IPLogger не раскрывает. Максимум, что он показываете, — это район пребывания вашего собеседника, операционку и браузер, которыми он пользуется. Однако именно такой методикой таргетинга пользуются рекламщики, которые встраивают такие трекеры в почтовые рассылки. Как только получатель открывает сообщение, отправитель получает информацию о времени и месте, в котором было прочитано послание. А на основе полученной информации выстраиваются масштабные рекламные кампании.