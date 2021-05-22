Какой смартфон купить при переходе с iPhone на Android

Каждый год миллионы пользователей смартфонов меняют свои предпочтения и переходят с iOS на Android и обратно. Если про переход в стан Apple все понятно, а разговоры об этом оставим нашим коллегам с AppleInsider.ru, то переход на Android с iPhone действительно вызывает много вопросов. Прежде всего для тем, кто привык к довольно простой технике Apple, может быть непривычно пользоваться чем-то существенно более сложным. Пусть у Android много возможностей, но он действительно намного более громоздкий. С непривычки это может напугать, и поэтому стоит дать пару советов тем, кто решил совершить переход. Назовем как минимум три смартфона, которые позволят быстро и просто адаптироваться к новому.

Какой телефон выбрать вместо iPhone

Сразу скажу, что в этой статье мы не будем усложнять и называть модели процессоров, характеристики камер и прочие технические особенности. Пользователи iOS привыкли к тому, что им дают продукт, который просто работает и которым легко пользоваться. Вот примерно по этому принципу мы и будем подбирать устройства для этой статьи.

Можно даже сказать, что мы будем делать упор на философию производителей, а не на их конкретные модели. Хотя парочку для примера все же приведем.

Samsung выпустила эмулятор смартфонов Galaxy для iPhone. Что за дичь?

Не будем зацикливаться на стоимости, так как причины перехода бывают разными. Одни делают это для того, чтобы просто попробовать что-то новое, а другие хотят сэкономить и не готовы гнаться за дорогими флагманами. Даже если iPhone и не самый дорогой телефон, то он просто не предполагает бюджетной модели, кроме линейки ”SE”. Так что на ценах мы тоже не будем зацикливаться.

Google Pixel или iPhone

В США, где оба устройства являются представителями домашнего региона, вопрос, что из них купить, возникает буквально постоянно. Особенно, если учитывать, что Google часто подчеркивает, чем ее смартфон выделяется на фоне купертиновского. Особенно хорошо это было заметно во время выхода Google Pixel 3a.

Сейчас актуальными моделями являются Google Pixel 4a и Google Pixel 5. Оба вышли во второй половине прошлого года и могут похвастаться отличными камерами, а с тех пор, как они перестали гнаться за флагманским статусом, еще и хорошей ценой.

Эти смартфоны работают на голом Android, который не перегружен лишними оболочками и позволяет пользователю намного быстрее адаптироваться к новому интерфейсу. При этом вся система работает очень быстро, плавно и довольно логично.

Наверное, именно Google Pixel можно назвать лучшей альтернативой iPhone. Вот только купить их не так просто из-за того, что компания продает свои устройства только в нескольких странах мира. Естественно, российский, украинский и белорусский рынки в него не входят. Но всегда есть перекупщики и доставка. Правда, в обоих случаях придется немного переплатить.

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Samsung vs iPhone

В свое время мне очень не нравились смартфоны Samsung. Они были какими-то сложными, перегруженными, тяжеловесными и просто некрасивыми. Это все я говорю про интерфейс. Бывший пользователь iPhone, который покупал себе это чудо, рисковал настолько разочароваться в Android, что мог выработать к нему стойкую неприязнь до конца жизни.

С переходом смартфонов на оболочку OneUI дела пошли существенно лучше. Такое ощущение, что дизайнеры компании наконец-то встретились с программистами, посидели, все обсудили и пришли к выводу, что нужно сделать иначе. В результате мы получили отличную связку красивых производительных смартфонов и удобную оболочку Android.

Скрытые функции Samsung на OneUI, о которых надо знать.

Она будет приятна не только тем, кто переходит на эти смартфоны с iPhone, но и тем, кто мигрирует внутри мира ”зеленого робота”. Что касается моделей, то тут надо смотреть по возможностям. Если денег много, то лучше взять Galaxy S21. Если привыкли к монстрам, вроде версий iPhone с приставкой ”Max”, то можно обратить внимание на Galaxy S21 Ultra. Если хочется чего-то более бюджетного, можно купить Galaxy S20 FE или подождать выхода S21 FE.

А если хочется еще более бюджетную альтернативу, то тогда к вашим услугам популярнейшая линейка ”А” и новый Galaxy A52. В общем, не думал, что когда-то это скажу, но выбирайте тот новый Samsung, который можете себе позволить, и не пожалеете.

Опыт использования Samsung Galaxy A52 — крутой, но с минусами.

OnePlus против iPhone

Еще одним смартфоном, который можно посоветовать тем, кто устал от iPhone будет OnePlus. В свое время этот бренд предлагал только флагманские решения, но за небольшие деньги. Теперь его топовые модели стоят порой дороже iPhone, но есть и неплохие середнячки, вроде OnePlus Nord.

Самое главное, что эти смартфоны подойдут тем, кто хочет получить быстрый, плавный и отзывчивый телефон с понятным интерфейсом. Многие из тех, кот попробовал эти устройства, остаются с ними навсегда и советуют их друзьям.

Пусть продажи OnePlus и не такие большие, как у первой тройки мировых лидеров по отгрузкам, но они растут. Возможно, через несколько лет компания повторит путь Xiaomi, но до этого пока далеко.

Конечно, есть и другие смартфоны на Android, которые могут понравиться пользователям iPhone, но я привел примеры того, что подойдет им с большой вероятностью. Я сам на постоянной основе пользуюсь двумя смартфонами, один из которых iPhone, и мне есть, с чем сравнивать. Еще раз подчеркну, что в это статье я говорю только об удобстве перехода и освоения новой операционной системы.