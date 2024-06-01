Как в магазине отличить хороший смартфон от плохого, даже если не разбираешься в характеристиках

Чтобы выбрать хороший смартфон, нужно либо разбираться в характеристиках, либо знать человека, который знает толк в этой теме и в любой момент готов дать полезный совет. Полагаться исключительно на мнение консультантов в магазине — плохая затея. Зачастую из-за постоянной текучки кадров они сами не слишком глубоко погружены в тему, а иногда и вовсе преследуют цель продать смартфон определенной марки или даже конкретную модель. Значит, нужно тратить время на изучение характеристик и всех тонкостей рынка ради какой-то покупки? Желательно, но не обязательно. При помощи наших рекомендаций вы сможете отличить хороший смартфон от плохого, даже если не разбираетесь в технических аспектах.

Как проверить экран телефона

Лицо смартфона — не дизайн спинки, а его экран, ведь именно на дисплей вы будете смотреть в процессе эксплуатации устройства, в то время как вся красота задней панели будет спрятана под чехлом. Поэтому в магазине обязательно сравните матрицы разных моделей. Видите, что дисплей телефона тусклый? Значит, это плохое устройство, иначе бы его производитель раскошелился на AMOLED-экран.

Если вы находитесь в магазине, и у вас есть время проверить экран смартфона, проведите тест на битые пиксели. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале на нашем сайте.

Почему я больше никогда не куплю смартфон с IPS-экраном

Проверка камеры смартфона

Если камера телефона играет для вас хоть сколько-нибудь важную роль, не полагайтесь исключительно на количество мегапикселей, а проверьте ее прямо в магазине. Что нужно сделать? Просто не поленитесь запустить приложение «Камера» и сделать несколько снимков.

Обратите внимание, что сегодня даже самые дешевые смартфоны фотографируют более-менее хорошо при идеальном освещении. Но картина превращается в мазню, как только вы попадаете в место с недостаточным количеством света. Поэтому нужно не просто сделать фото, а постараться создать для тестового снимка максимально тяжелые условия.

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Если не получится провести такой тест в магазине, проверьте другие не менее важные возможности камеры смартфона: скорость срабатывания затвора, наличие артефактов при записи видео, кратность зума и так далее.

Как работает Android-смартфон

Пока вы проверяете камеру и экран, обратите внимание на то, как ведет себя смартфон. Запустите хотя бы несколько предустановленных приложений и попробуйте попереключаться между ними. Заметили рывки, просто телефон работает слишком медленно? Тогда лучше смотреть в сторону другой модели.

Сколько баллов в AnTuTu должен набрать ваш смартфон, и почему это важно

Если телефон плохо работает даже в магазине, когда на нем установлено очень мало приложений, представьте, какие трудности он доставит вам, когда вы загрузите все программы со своего старого устройства. Так что не бойтесь немного переплатить за более высокую скорость работы. Особенно, если планируете пользоваться смартфоном 3-4 года, а не год-два.

Почему телефон нагревается

Также не обойдите стороной температуру корпуса телефона. Конечно, брать с собой в магазин бесконтактный термометр не стоит, но попробуйте хотя бы тактильно определить, как сильно нагревается устройство.

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Если после предыдущих тестов смартфон сильно нагрелся, но при этом вы не запускали тяжелые игры, то, скорее всего, перед вами плохая модель. Ведь высокая температура связана с тем, что либо устройство справляется с выполнением повседневных задач из последних сил, выжимая максимум из процессора, либо имеет плохую систему охлаждения или характеризуется посредственной оптимизацией софта.

Как узнать время работы смартфона

К сожалению, вам не удастся проверить автономность телефона в магазине. Но можно положиться на косвенные признаки, которые могут свидетельствовать о низком или высоком энергопотреблении. Если смартфон сильно греется, то при прочих равных он теряет заряд быстрее, чем холодная модель с аналогичной емкостью аккумулятора.

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Признаки, которые мы сегодня разобрали, помогут вам обойти стороной плохие устройства, невзирая на консультантов. Однако, чтобы найти не просто хороший, а отличный или даже лучший смартфон, все равно придется погружаться в дебри характеристик или следить за обновлениями на AndroidInsider.ru. Мы расскажем еще много интересного.