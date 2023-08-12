Как проверить экран смартфона на битые пиксели

Даже незначительный дефект экрана смартфона способен полностью испортить впечатление от устройства. А, пожалуй, самым частым браком являются битые пиксели. На дисплеях со стандартным разрешением 2400×1080 насчитывается свыше 2,5 миллионов маленьких точек, и одна неисправная пускай не сразу бросается в глаза, но стоит ее заметить, как смартфон перестает быть прежним. Чтобы не наткнуться на подобный дефект при покупке нового или б/у-устройства, нужно проверить экран на битые пиксели, благо существует немало способов, позволяющих это сделать.

Почему появляются битые пиксели

Но сначала поговорим о причинах появления битых пикселей. Это заводской брак, механическое воздействие, а также влияние высоких и низких температур, что вполне логично. Но еще интереснее, какие бывают битые пиксели экрана:

Мертвые пиксели. Они не работают, а потому отображаются в виде черных точек.

Они не работают, а потому отображаются в виде черных точек. Горячие пиксели. Обратная ситуация, когда точка все время горит белым цветом.

Обратная ситуация, когда точка все время горит белым цветом. Застрявшие пиксели. Эти точки тоже работают, но отображают красный, зеленый или синий цвет.

Каждый дефект соответствует определенному типу матриц. К примеру, застрявшие пиксели — порок жидкокристаллических (IPS) дисплеев. Его вы вряд ли заметите на OLED-панели.

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Как проверить смартфон на битые пиксели

Чтобы выполнить проверку экрана на битые пиксели, не обязательно обращаться в сервисный центр или обладать серьезными навыками. Можно даже обойтись стандартными средствами смартфона, не устанавливая дополнительные приложения. Также в этом деле помогают самые обычные картинки и, конечно же, специальные программы.

Вне зависимости от способа проверки первым делом вы должны протереть экран, чтобы на нем не осталось ни пылинки.

Картинки для проверки на битые пиксели

Самый простой и банальный способ найти битый пиксель на телефоне — вывести на экран изображения разных цветов. Как правило, достаточно красной, зеленой и синей картинки, но для уверенности можно попытаться выявить дефект еще на белом и черном фоне. Как вывести изображение? Просто скачайте картинки для битых пикселей через Google Drive.

Изображения для проверки битых пикселей

Можете даже не скачивать картинки, выполнив для проверки на битые пиксели несколько простых действий:

Перейдите по ссылке с картинками. Откройте первое изображение. Растяните его на весь экран. Сделайте то же самое с остальными картинками.

Проверяя наличие дефекта, внимательно вглядывайтесь в экран, поскольку высокое разрешение значительно затрудняет поиск битых пикселей. Также желательно выставить яркость на максимум, чтобы брак матрицы быстрее бросился в глаза.

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Тест на битые пиксели в инженерном меню

Более удобным вариантом теста на битые пиксели станет одна из функций инженерного меню Андроид. Чтобы его открыть, введите через номеронабиратель одну из следующих последовательностей:

*#*#6484#*#*;

*#*#4636#*#*;

*#*#3646633#*#*;

*#15963#*;

*#*#800#*#*.

Если ни один код для инженерного меню не подойдет, вы все равно сможете попасть в этот специфический интерфейс и выполнить проверку на битые пиксели по инструкции (актуально для Xiaomi):

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Подробная информация и характеристики». Нажмите несколько раз на пункт «Версия ядра». Перейдите в раздел «Display». Тапните по экрану для начала проверки.

Как правило, стандартный тест на пиксели предлагает 3 варианта цветов: красный, зеленый и синий. Подобную ограниченность можно отнести к минусам, зато изображение сразу выводится на весь экран и полностью соответствует его разрешению.

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Приложение для проверки битых пикселей

В качестве альтернативного варианта проверки экрана на битые пиксели советую приложение Screen Check. Оно переведено на русский язык и даже не требует отдельной инструкции, но на всякий случай вот план действий:

Запустите программу. Нажмите «Начать проверку». Тапните по экрану, когда потребуется переключиться на следующее изображение.

Программа позволяет выполнить расширенный тест на битые пиксели, предлагая изображения сразу 9-ти разных цветов. Так и мертвые точки найдутся, и застрявшие, и даже засветы на экране не утаятся от ваших глаз.

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Как убрать битые пиксели

Возможно, вы удивитесь, но порой лечение битых пикселей получается выполнить в домашних условиях. Для этого нужно установить приложение Dead Pixels Test and Fix, которое находит проблемный участок и подает высокое напряжение на дефектные точки, за счет чего экран удается восстановить:

Запустите программу. Перейдите в раздел «Лечение пикселей». Нажмите кнопку «Старт» для запуска процесса.

Перед лечением нужно зарядить смартфон и набраться терпения, так как по умолчанию процедура занимает 40 минут. Стоит ли говорить, что даже такого количества времени иногда не хватает для решения проблемы, поскольку не все битые пиксели устраняются программным путем. Если приложение Pixels Test and Fix окажется бессильным, можно попытаться «помассировать» дефектный участок мягким предметом, но лучше — обратиться в сервисный центр, где, скорее всего, вам предложат просто заменить матрицу или купить новый смартфон на Android.