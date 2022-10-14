Как отключить автоответчик на телефоне. Все способы

Голосовая почта — это довольно распространенная услуга операторов сотовой связи, позволяющая собеседникам, которые не могут вам дозвониться, оставить сообщение. В условиях 2022 года, когда существует огромное количество альтернативных способов связи (социальные сети и мессенджеры), в ней практически нет смысла. Тем более, что порой просьба оставить голосовое сообщение произносится ботом в совершенно неподходящей ситуации. Поэтому важно знать, как отключить автоответчик на телефоне, и мы расскажем обо всех методах, помогающих это сделать.

Как отключить автоответчик на Андроид

Непроизвольная работа автоответчика может быть связана с работой некоторых функций на вашем телефоне Андроид. Следовательно, чтобы отключить автоответчик, предварительно нужно:

деактивировать режим «Не беспокоить»;

выключить переадресацию;

проверить, нет ли номера звонящего вам человека в черном списке;

выбрать более новый стандарт связи (4G).

Подробно об этих функциях и способах их отключения мы говорили в отдельном материале, так что сегодня не будем заострять на них внимание. Лучше давайте разберемся, как отключить услугу голосовой почты у разных операторов сотовой связи.

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Как отключить автоответчик МТС

Голосовая почта МТС является популярной услугой, доставляющей, впрочем, немало неудобств. Чтобы отключить автоответчик на телефоне, вы, будучи клиентом этого оператора, можете отправить СМС-сообщение с текстом «2919» на номер 111 или ввести USSD-запрос *111*2919# через номеронабиратель.

Также отключить автоответчик можно через приложение Мой МТС, доступное для скачивания в магазине Google Play. Авторизуйтесь, перейдите в раздел «Услуги», найдите «Голосовую почту» и деактивируйте опцию. То же самое вы можете сделать в личном кабинете МТС на официальном сайте компании, или позвонив по номеру 0890.

Как отключить автоответчик на МегаФоне

Если у вас работает голосовая почта МегаФон, то нужно действовать схожим образом, но с использованием других запросов и команд. В частности, чтобы отключить автоответчик, требуется ввести USSD-запрос 105*1300# в номеронабирателе или отправить SMS с текстом «1300» на номер 000105.

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Если эти способы кажутся вам неудобными и архаичными, воспользуйтесь приложением МегаФон. Как и аналог от МТС, софт этого оператора тоже позволяет управлять самыми разными услугами, включая автоответчик. Наконец, есть короткий номер МегаФон — 0500. С его помощью можно связаться со службой поддержки или выполнить отключение голосовой почты, опираясь на подсказки бота.

Голосовая почта билайн

На билайне услуга называется иначе — Автоответчик. При этом она выполняет ту же функцию, что и опция на МТС и МегаФоне. Следовательно, и деактивировать ее можно аналогичным образом. Вот, как отключить автоответчик билайн:

воспользуйтесь USSD-командой *110*010#;

наберите короткий номер билайн 0611 и следуйте дальнейшим инструкциям;

деактивируйте опцию через приложение;

откажитесь от услуги в личном кабинете.

В отличие от других операторов сотовой связи, билайн не позволяет отключить голосовую почту при помощи СМС-сообщения. Но вряд ли это станет для вас серьезным препятствием, так как и без SMS способов предостаточно.

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Голосовая почта Теле 2

На Tele2 все предельно просто. Воспользуйтесь USSD-запросом *121*1#, если хотите отключить голосовую почту Теле 2, или *121#, если вы вдруг желаете включить автоответчик. Также не забывайте о приложении Мой Tele2 из Google Play, возможностях официального сайта и о том, что всегда можно позвонить по короткому номеру 611, чтобы получить консультацию или настроить ту или иную опцию.

Как отключить автоответчик Тинькофф

У Тинькофф Мобайл есть автоответчик Олег, который делает все то же самое, что боты голосовой почты у других операторов сотовой связи. Чтобы выключить Олега, нужно:

Запустить приложение Тинькофф Мобайл. Авторизоваться. Открыть настройки. Перейти в раздел «Приложения». Деактивировать опцию «Привет, Олег».

Теперь голосовой помощник Тинькофф больше не будет докучать вашим собеседникам, которые пытаются дозвониться. Но, увы, иным образом отключить автоответчик нельзя, поэтому держите под рукой интернет.

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Как отключить автоответчик Алиса

В этом году мы рассказывали, что после очередного обновления приложение Яндекс обзавелось функцией голосовой почты, которая работает вне зависимости от используемых вами услуг оператора сотовой связи. Вы можете вернуться к тому материалу, чтобы получить больше информации про автоответчик Алиса. А сейчас поговорим о другом. Если голосовая почта надоела, и вы не знаете, как отключить автоответчик Алиса на телефоне, действуйте по инструкции:

Запустите приложение и откройте его настройки. Перейдите в раздел «Настройки», расположенный под пунктом «Телефонный ассистент». Отключите все сценария для автоматического ответа Алисы.

Управление опцией доступно во всех приложениях Яндекса, включая недавно вышедший Яндекс Старт и хорошо известный Yandex Browser. Также изменить необходимые настройки можно через Алису, загрузив на смартфон соответствующий софт.