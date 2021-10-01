Как включить исчезающие сообщения в WhatsApp

Говорят, что WhatsApp защищён лучше других мессенджеров. Сквозное шифрование обеспечивает сообщениям более высокий уровень безопасности, чем тот же Telegram, у которого end-to-end-протокол включается только в секретных чатах. Может показаться, что такой подход к защите пользовательских чатов избыточен, ведь именно по этой причине WhatsApp не синхронизируется с несколькими устройствами — ему мешает шифрование. Однако разработчики мессенджера решили, что ему есть куда развиваться.

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Так в WhatsApp появились исчезающие сообщения. Это примерно то же самое, что и секретные чаты в Telegram, но с рядом ключевых отличий. Во-первых, уровень защиты исчезающих сообщений не повышается — это всё то же сквозное шифрование. Во-вторых, исчезающие сообщения отправляются в тот же чат — отдельный для этого не создаётся. В-третьих, период удаления сообщений равен 7 дням, а настроить его, изменив в большую или меньшую сторону, нельзя. Ну, и, в-четвёртых, любой из собеседников может отключить исчезающие сообщения по своему усмотрению.

Как настроить автоудаление сообщений в WhatsApp

Включить исчезающие сообщения можно следующим образом:

Запустите WhatsApp у себя на смартфоне с Android;

Выберите чат с нужным собеседником и откройте его;

Нажмите на имя собеседника и выберите «Исчезающие сообщения»;

Подтвердите включение исчезающих сообщений.

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После этого вы можете вернуться и чат с этим собеседником. Там вы увидите системное оповещение о том, что в чате включены исчезающие сообщения. Это будет не единственное уведомление, предупреждающее о том, что все ваши послания из этого диалога будут удаляться по истечении семи дней. На всякий случай на аватарке вашего собеседника появится небольшая пиктограмма часов. Она подскажет, что ваша с ним переписка не будет храниться вечно, исчезая навсегда по прошествии одной недели с момента отправки.

Автоматическое удаление сообщений в WhatsApp

Да-да, исчезающие сообщения будут удаляться через 7 дней с момента отправки, а не прочтения. Поэтому, если ваш собеседник за неделю не успел зайти в WhatsApp и прочесть, что вы ему написали, послание исчезнет, и он так и не узнает о его содержимом. Правда, есть небольшая оговорка. Пуш-уведомление с исчезающим сообщением, которое поступит вашему собеседнику, всё равно будет включать в себя часть сообщения. Поэтому он сможет увидеть его даже после того, как послание будет стёрто.

По умолчанию сообщения, отправленные в режиме исчезающих, удаляются целиком, будь то текст, голосовая запись, фотография или какой-либо файл. Однако исчезающие сообщения в WhatsApp сложно назвать дополнительным уровнем защиты не только потому, что они удаляются лишь по прошествии недели, но и потому что у получателя есть возможность:

Переслать ваше сообщение другому;

Сделать скриншот вашего сообщения;

Сохранить себе на телефон медиаловжение;

Принудительно отключить функцию автоудаления сообщений.

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Я очень сильно удивился, когда узнал, что исчезающие сообщения имеют одну довольно неприятную особенность. Она заключается в том, что медиафайлы, которые вы присылаете получателю в этом режиме, автоматически сохраняются на его устройстве, и хранятся там даже после удаления сообщения. Это очень странно, учитывая, что предназначение исчезающих сообщений в том и состоит, чтобы донести какую-то информацию до собеседника, а потом исчезнуть навсегда, не оставляя после себя никаких следов.