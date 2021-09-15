Можно ли перевести голосовое сообщение WhatsApp в текст

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Артем Сутягин 0

В последнее время руководство WhatsApp начало понимать, что для удержания пользователей уже недостаточно просто быть самым популярным мессенджером. Telegram и другие пока еще далеко, но постепенно приближаются, и если не принять меры, постепенно могут стать большой проблемой. Именно поэтому WhatsApp постоянно вводит новые функции и предлагает возможности, которых раньше не было. Сейчас сервис готов представить еще кое-что, что позволит справиться с безумным потоком сообщений, которые отправляют в основном те, кому лень шевелить пальцами. Изменит ли это что-то -сказать сложно, но зато у нас будет новый удобный инструмент.

WhatsApp

WhatsApp снова замахнулся на новую функцию. Не надорвался бы.

Новые функции WhatsApp

Уже известно, что в ближайшее время мессенджер WhatsApp будет поддерживать сквозное шифрование не только самих разговоров в любой форме, но и аналогичную защиту сохраненных резервных копий чатов.

Это позволит повысить уровень безопасности (как минимум ”на бумаге”). Но если такая функция скоро станет доступна всем, то еще одного полезного изменения придется подождать чуть дольше. Пока ее получат только бета-тестеры с iOS (пока).

Как сообщает портал WABetaInfo, помимо возможности шифрования копий чатов, владельцам смартфонов (на первом этапе только iPhone) скоро будет предоставлена ​​возможность конвертировать голосовые сообщения в текст. Эта функция находится в разработке и скоро будет доступна участникам бета-программы.

Зачем нужен безопасный режим на Android.

Естественно, возникает вопрос, где будет происходить обработка файлов? Обычно это делается на серверах компаний, но в данном случае нас уверяют, что WhatsApp не будет отправлять данные голосового чата на серверы Facebook. Сообщается, что трансформация будет происходить на уровне самих смартфонов.

Голосовые сообщения в WhatsApp

Эта функция позволит хотя бы немного сократить поток бессмысленных голосовых сообщений. Их не надо будет слушать, а можно будет прочитать. Я не спорю, что иногда это действительно нужно, но часто люди не задумываются, как правильно пользоваться этим. Когда в рабочий чат от начальника приходит рассказ о какой-то идее, которую долго расписывать, а звонить каждому глупо — вопросов нет. Но когда ты видишь, как люди записывают голосовое сообщение, отправляют его, ждут ответ, слушают, потом снова записывают и так по кругу, возникает много вопросов. Так и хочется спросить, неужели не проще позвонить и сэкономить существенное количество времени. Тем более, вы все равно оба сейчас этим заняты и нет такого, что кому-то неудобно говорить.

телефон

Случаев, когда действительно надо отправить голосовое сообщение существенно меньше, чем случаев их отправки. Но всегда полезно бывает перевести голос в текст.

Безопасно ли пользоваться WhatsApp

WhatsApp предоставит пользователям возможность шифровать резервные копии чатов, которые, в зависимости от используемого устройства, хранятся в незашифрованном виде в облачном пространстве Apple iCloud или Google Drive. Теперь разработчики сделали шаг к устранению одного из способов кражи личной переписки пользователей мессенджера.

5 способов использования WhatsAppю не по назначени.

Несмотря на то, что сообщения имеют сквозное шифрование (хотя сомнения в этом все больше), резервные копии чатов вообще не имеют шифрования. Они являются слабым местом, о котором прекрасно знают те, кто может захотеть украсть их.

Резервные копии чатов WhatsApp в облаке уже давно используются правоохранительными органами по всему миру для доступа к данным подозреваемых пользователей мессенджера. Теперь команда разработчиков заявляет, что подобная дыра в безопасности будет закрыта.

Микрофон

Даже голосовые сообщения и даже в архивах будут надежно защищены.

По имеющимся данным, разработчики WhatsApp создали систему, которая позволяет пользователям мессенджера на устройствах с Android и iOS защищать свои резервные копии чатов с помощью шифрования. В ближайшие несколько недель пользователи смогут сгенерировать 64-символьный ключ для блокировки доступа к резервной копии. Пользователи могут хранить пароль в автономном режиме, в диспетчере паролей или в облачном хранилище резервных ключей, разработанном WhatsApp. Если пользователь не захочет использовать сгенерированный ключ, он сможет указать свою комбинацию символов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Все это звучит красиво, но WhatsApp и Facebook уже не раз демонстрировали, что проблемы с безопасностью все равно есть и будут. Хочется верить, что в этот раз ситуация наладится. С другой стороны, в остальные мессенджеры мы тоже можем верить только на основании обещаний их создателей.

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