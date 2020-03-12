Вы заметили, что в последнее время ажиотаж вокруг ночной темы порядком спал? В первую очередь, это связано с активным распространением Android 10, где ночная тема является системной и распространяется на все установленные приложения. Правда, работает она в автоматическом режиме и либо активирует тёмный интерфейс везде, либо нигде, что многим может казаться неудобным. Ведь если в одних приложениях ночная тема смотрится довольно привлекательно, в других она ну не нужна от слова совсем, не говоря уже о том, что возможность включать и отключать её есть только у владельцев новых устройств. Поэтому Google начала менять парадигму.

Обновление Google Play

После внедрения ночной темы в Google Play, которая активировалась только на смартфонах с Android 10, Google столкнулась с шквалом критики. Ведь владельцы смартфонов, которые не имели возможности установить последнюю версию операционной системы, фактически были лишены ночной темы в каталоге. Не сказать, что она там сильно нужна, но пользователи почему-то решили, что именно ночная тема является лакмусовой бумажкой, определяющей уважительное отношение со стороны поискового гиганта к самим себе, а потому начали требовать у Google открыть доступ к нововведению и им. И у них получилось.

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Сегодня ночью Google выпустила обновление Google Play, которое содержит в себе ночную тему, совместимую со всеми устройствами под управлением Android 5.0 Lollipop и новее. Для этого разработчикам пришлось внедрить в настройки каталога соответствующий переключатель, чтобы пользователи могли активировать ночную тему по своему усмотрению, независимо от времени суток и наличия системной ночной темы. Обновление распространяется автоматически и вам для его установки не потребуется прилагать никаких усилий.

Как включить ночную тему в Google Play

Чтобы включить ночную тему в Google Play, запустите на устройстве сам каталог;

Перейдите в контекстное меню, а затем откройте раздел «Настройки»;

В списке доступных вкладок вы увидите вкладку «Темы» — откройте её;

В открывшемся окне выберите «Тёмная» либо, если у вас Android 10, выберите «По умолчанию (как в системе)».

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На самом деле довольно необычно, почему Google приняла решение сделать ночную тему в Google Play общедоступной, открыв её для пользователей старых версий Android. С одной стороны, в этом не было ничего сложного, ведь разработчикам компании не пришлось прикладывать особенных усилий – всего-то и нужно было, что добавить тумблер активации в настройки каталога. Но, с другой, обычно Google не позволяет себе подобных поблажек, предпочитая снабжать знаковыми нововведениями – а ночная тема, откровенно говоря, относится именно к их числу – только устройства на базе новых версий ОС.

Зачем нужна ночная тема

Правда, теперь остаётся ответить на вопрос, нужна ли в Google Play ночная тема в принципе. В моём представлении, не нужна совершенно. Дело в том, что ночная тема, в общем говоря, служит единственной цели – уменьшению нагрузки на глаза при использовании в условиях недостаточного освещения. Но ведь Google Play – это явно не то приложение, в котором пользователи проводят много времени. Лично я не помню, чтобы я хоть раз задержался там дольше 10-15 секунд: вошёл, нашёл нужное приложение, нажал «Скачать» и вышел. Поэтому, на мой взгляд, появление нововведения в каталоге явно было лишним и, скорее всего, оправдывалось только истерикой пользователей.