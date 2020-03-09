Google как ни одна другая компания любит всяческие пасхалки, которые скрывает во многих своих продуктах. Они делятся на постоянные, которые позволяют получить к ним доступ в любое время, и временные, которые появляются исключительно на период проведения каких-либо мероприятий или значимых событий. В большинстве случаев пасхалки в исполнении Google – это мини-игры, отличающиеся крайней простотой, но при этом способные увлечь пользователя не на один час. Чего только стоит раннер из Chrome, где стилизованный динозавр преодолевает препятствия. Другое дело, что далеко не все сервисы Google предоставляют доступ к пасхалкам, но со временем их количество постепенно сокращается.

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Google работает над новой пасхалкой для Google Play. Раньше фирменный каталог поискового гиганта не имел никаких скрытых функций вообще, но теперь, вероятно, разработчики компании подумали, что было бы крайне нелогично лишать платформу с приложениями и играми встроенной мини-игры. Но поскольку тратить много времени и усилий на разработку сценария и прорисовку графики — это не в стиле Google, было решено добавить туда мини-игру, исполненную в пиксельной стилистике, у которой пока даже нет собственного названия.

Какая пасхалка скрыта в Google Play

Google Play Store is working on a mini-game Easter Egg The aesthetic resembles Chrome’s Dinosaur game (chrome://dino) pic.twitter.com/R0lebJPqX4 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2020

Мини-игра, которой предстоит исполнить роль пасхалки в Google Play, представляет собой некий гибрид раннера и платформера, где действующим персонажем является воздушный шар, который непрерывно летит вверх. Его цель – собрать как можно больше монеток, преодолевая препятствия в виде планок с острыми шипами, способными проколоть шар и закончить игру. Попутно можно собирать различные бонусы, такие как магнит, который будет притягивать к себе все монетки вокруг вас, дополнительные жизни, которые позволят продолжить игру, даже после прокола, и так далее.

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Возможно, вы заметили, что я говорю об игре в будущем времени. Дело в том, что прямо сейчас пасхалка недоступна в Google Play для всех, а о её существовании узнали разработчики Джейн Манчун Вонг и Алессандро Палуцци, которые хоть и привели в качестве доказательства запись игрового процесса, отказались раскрывать, как они смогли получить к ней доступ. Возможно, игра скрывается в тестовой версии Google Play, которая пока открыта только для разработчиков. Но, поскольку игра, судя по всему, уже полностью готова, скорее всего, в обозримом будущем она выйдет в релиз.

Зачем нужны пасхалки

Нужна ли пользователям эта игра? Именно как игра — нет. Тем не менее, многим очень нравятся всевозможные пасхалки, и они готовы тратить многие часы на их поиск. Именно для них Google и добавляет эти пасхалки, которые хоть и не несут практической нагрузки, всё же являются своего рода наградой для тех, кто не поленился и потратил собственное время на доскональное изучение продукта и открыл все его потаённые ходы и лазейки. Однако, в отличие от подавляющего большинства пасхалок, которые скрываются в играх или приложениях, то, что предлагает Google, действительно может увлечь вас больше чем на минуту.

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Моё личное отношение к пасхалкам Google довольно неоднозначно. С одной стороны, я ни за что не возьмусь искать их самостоятельно, потому что считаю это бесполезной тратой времени. Но, с другой, если во время работы с Chrome мой смартфон или компьютер неожиданно потеряет соединение с Сетью, я с удовольствием позалипаю в раннер Dino, который бежит, преодолевая всевозможные препятствия. Я не могу назвать себя увлекающимся человеком, но неоднократно ловил себя на мысли, что готов проводить с динозавриком и 10, и 20, и даже 30 минут в моменты безделья.

P.S. В этом тексте мы тоже скрыли для вас небольшую пасхалку. Найдите её и напишите, что она из себя представляет, в комментариях.