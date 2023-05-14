Как вы портите фотографии, устанавливая неправильные настройки камеры смартфона

Нет ничего плохого в том, чтобы фотографировать в авторежиме на смартфон. Напротив, такой сценарий съемки является наиболее предпочтительным. Ведь устройство самостоятельно подбирает оптимальные параметры, чтобы снимок получился максимально художественным. Однако в руках новичка даже хорошая камера фотографирует плохо. И виной тому неправильная настройка приложения для съемки. Кто-то забывает отключить бесполезные функции, а кто-то, наоборот, устанавливает совершенно лишние параметры.

Как убрать водяной знак с фото

Любой хороший снимок способен испортить водяной знак на фото. На многих китайских смартфонах изображение автоматически сопровождается надписью с названием модели. К счастью, ее можно убрать:

Запустите приложение камеры. Откройте настройки. Перейдите в раздел «Водяной знак». Передвиньте ползунок влево.

Если вы не успели вовремя изменить эту стандартную настройку камеры, а теперь не знаете, как убрать водяной знак на фото с телефона, прочитайте наш материал, посвященный этой теме. В нем мы рассказывали о способах удаления лишних надписей на уже готовых снимках.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Чем плоха камера с улучшением лица

Еще одна дурная привычка китайских производителей смартфонов — использовать функцию улучшения лица. Иногда она включена по умолчанию, а порой владельцы и сами не прочь убрать морщины или нанести макияж при помощи искусственного интеллекта. Вот только подобные настройки способны мальчика превратить в девочку, а девочку — в героиню аниме, не похожую на реального человека. Поэтому перед тем, как сделать фото на телефон, обязательно убедитесь, что на вашем устройстве отключен этот улучшайзер.

Кстати, функция улучшения фото доступна не только во время съемки на фронталку. Также она может применяться, когда вы снимаете на основную камеру. Конечно, с ее помощью смартфон не пытается исправить форму архитектурной достопримечательности, но при этом делает фотографии размытыми, что не идет им в плюс.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Почему не надо делать фото во весь экран

Все смартфоны по умолчанию делают фото с соотношением сторон 4:3. В связи с этим в настройках приложения для съемки многие люди переключаются на 16:9 или вовсе используют полноэкранный режим камеры, чтобы готовый снимок занимал всю площадь дисплея. Вот только делать так ни в коем случае нельзя, и сейчас вы поймете, почему.

Стандарт 4:3 выбран неслучайно. Именно такое соотношение сторон у сенсора камеры, и оно не может быть изменено. Когда вы делаете фото во весь экран, изображение попросту обрезается, из-за чего ухудшается качество снимка, а также уменьшается угол обзора. Так что не выбирайте подобный режим съемки, а лучше воспользуйтесь функцией масштабирования картинки, которая доступна в галерее и делается разведением пальцев на дисплее.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как фотографировать ночью

Если вы не являетесь владельцем флагманского устройства, то наверняка замечали, что смартфон плохо фотографирует вечером. Причина возникновения проблемы — скромный размер сенсора камеры. Частично исправить недостатки слишком темных снимков помогает ночной режим, на который нужно переключаться самостоятельно. Используя длинную выдержку, он склеивает несколько фотографий воедино, пытаясь выжать максимум света из каждого участка изображения, благодаря чему вместо черного пятна мы видим детализированную картинку.

А вот вспышку на телефоне ночью использовать не стоит. Во-первых, она не такая мощная, как на профессиональной фототехнике, из-за чего не делает снимок более светлым. Во-вторых, вспышка камеры только портит изображение, засвечивая его отдельные участки. Прибегать к помощи встроенного фонарика нужно только в том случае, когда вы не преследуете цель сделать художественный снимок, а, например, фотографируете показания счетчика в полной темноте.

Читайте также: Как правильно снимать на телефон так, чтобы получались шедевры

Почему камера искажает лицо

Если вы периодически делаете портретные снимки, фотографируя людей вблизи, обязательно используйте зум. Если снимать в стандартном режиме, просто поднося смартфон к человеку, вы заметите, что камера искажает лицо. Подробно о том, почему такое происходит, мы рассказывали в другом тексте.

Запомните: портретные фото нужно делать на определенном расстоянии от объекта съемки. Отойдите от него, а затем воспользуйтесь приближением камеры, и тогда лицо сохранит естественные пропорции. Другое дело, что в таком случае может немного пострадать детализация. Если для вас это критично, покупайте смартфоны с портретной камерой. Например, Samsung Galaxy S23.