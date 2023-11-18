Как запретить Google слушать вас через Android-смартфон

Любое устройство, оснащенное микрофоном, вызывает сомнения относительно пользовательской конфиденциальности. Особенно, когда помимо записи звука оно осуществляет выход в интернет, где слитыми могут оказаться все наши разговоры. Больше всего заставляют сомневаться смартфоны на Android, буквально напичканные сервисами Google, которые получают доступ к микрофону и не удаляются без танцев с бубном. Но существует ли прослушка Гугл, и можно ли ее остановить?
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Правда ли, что Гугл прослушивает телефон
Осуществляется ли на телефоне прослушка через Гугл Аккаунт? Да, однако все это происходит с согласия владельца устройства. Когда мы настраиваем смартфон на Андроид, система просит нас принять условия пользовательского соглашения, а также включить сервисы, которые распознают голос. Можно ли от этого отказаться? Да, но обычно люди ставят везде галочки, даже не пытаясь разобраться что к чему.
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Для чего Гугл выполняет прослушку? Делается это с целью улучшения работы голосового ассистента и речевого синтезатора. Кроме того, существует бездоказательное предположение, якобы Гугл слушает нас для подбора релевантной рекламы. Словом, никакого криминала, но осадок все равно остается. Поэтому, если вы переживаете о собственной конфиденциальности, дочитайте материал до конца, чтобы узнать, как отключить прослушку Гугл.
Как отключить Гугл Ассистента на Андроид
Ассистент Google — главный программный компонент смартфона, подслушивающий нас. И, хотя в данном случае использование микрофона вполне объяснимо, ведь помощник должен каким-то образом распознавать голосовые команды, мнительный человек может его отключить:
- Запустите приложение Google.
- Нажмите на аватар своего аккаунта в правом верхней углу и откройте настройки.
- Перейдите в раздел «Google Ассистент», а затем — «Voice Match».
- Отключите функцию «Hey Google».
Ассистент перестанет вести прослушку для распознавания голосовых команд. Однако в случае принудительного запуска другим способом он не только продолжит вас слушать, но и будет сохранять ваш голос для оптимизации работы.
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История голосового поиска
При желании вы можете запретить сохранение голосовых команд, чтобы доступ к вашим разговорам с ассистентом не получил ни один из сотрудников Google. Для этого нужно:
- Открыть настройки смартфона.
- Перейти в раздел «Google».
- Нажать кнопку «Управление аккаунтом Google».
- Через вкладку «Данные и конфиденциальность» перейти в раздел «История приложений и веб-поиска».
- Снять галочку с пункта «Сохранять историю голосового управления».
Теперь голосовой ассистент Google точно не будет вас прослушивать. Но это не все, ведь помимо виртуального помощника наш голос анализируют сервисы синтеза речи.
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Анонимные отчеты о синтезе речи
Синтез речи на Андроид — это встроенный сервис, который озвучивает текст или, напротив, переводит устную речь в письменную. По умолчанию он собирает анонимные отчеты, но подобное можно запретить:
- Откройте настройки устройства.
- Через поиск перейдите в раздел «Синтез речи».
- Откройте настройки синтезатора речи.
- Запретите сбор анонимных отчетов.
Таким образом, мы отключили все сервисы Google, которые потенциально могут прослушивать вас, анализируя голос. Все равно опасаетесь прослушки телефона? Тогда запретите сервисам Гугл доступ к микрофону.
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Доступ к микрофону на Андроид
Если вам кажется, что даже после запрета на запись голоса Google продолжит вести прослушку, для пущей уверенности вы можете запретить сервисам компании доступ к микрофону:
- Откройте настройки телефона.
- Перейдите в раздел «Разрешения приложений».
- Выберите «Микрофон».
- Найдите все приложения, связанные с Google, и запретите им доступ.
Увы, запрет на доступ к микрофону получится выставить не для всех программ. Некоторых из них (например, приложения Google Ассистента) просто не окажется в списке.
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Можно ли удалить Гугл с телефона
И финальное. При наличии опасений относительно прослушки на Андроид вы в праве удалить все приложения Google, о чем мы подробно рассказывали в отдельном материале. Сейчас вкратце напомним, что для этого нужно:
- Скачайте на компьютер пакет ADB и распакуйте его.
- На смартфоне активируйте отладку по USB, а также разрешите установку приложений через USB.
- Подключите Андроид к ПК и разрешите отладку на этом компьютере.
- На компьютере запустите командную строку.
- Введите команду следующего формата:
pm uninstall -k --user 0 XXX
Вместо «XXX» нужно указать имя папки интересующего приложения Google, которое можно подсмотреть через App Inspector.
- Нажмите клавишу «Enter».
Удаление некоторых приложений Google может ограничить работу отдельных функций смартфона. Также не забывайте, что доступ к микрофону запрашивает не только Гугл, но и почти каждая программа, установленная на вашем устройстве. Поэтому чувствовать себя полностью защищенным от прослушки получится только на странном смартфоне Punkt. MC02.