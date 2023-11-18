Как запретить Google слушать вас через Android-смартфон

Любое устройство, оснащенное микрофоном, вызывает сомнения относительно пользовательской конфиденциальности. Особенно, когда помимо записи звука оно осуществляет выход в интернет, где слитыми могут оказаться все наши разговоры. Больше всего заставляют сомневаться смартфоны на Android, буквально напичканные сервисами Google, которые получают доступ к микрофону и не удаляются без танцев с бубном. Но существует ли прослушка Гугл, и можно ли ее остановить?

Правда ли, что Гугл прослушивает телефон

Осуществляется ли на телефоне прослушка через Гугл Аккаунт? Да, однако все это происходит с согласия владельца устройства. Когда мы настраиваем смартфон на Андроид, система просит нас принять условия пользовательского соглашения, а также включить сервисы, которые распознают голос. Можно ли от этого отказаться? Да, но обычно люди ставят везде галочки, даже не пытаясь разобраться что к чему.

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Для чего Гугл выполняет прослушку? Делается это с целью улучшения работы голосового ассистента и речевого синтезатора. Кроме того, существует бездоказательное предположение, якобы Гугл слушает нас для подбора релевантной рекламы. Словом, никакого криминала, но осадок все равно остается. Поэтому, если вы переживаете о собственной конфиденциальности, дочитайте материал до конца, чтобы узнать, как отключить прослушку Гугл.

Как отключить Гугл Ассистента на Андроид

Ассистент Google — главный программный компонент смартфона, подслушивающий нас. И, хотя в данном случае использование микрофона вполне объяснимо, ведь помощник должен каким-то образом распознавать голосовые команды, мнительный человек может его отключить:

Запустите приложение Google. Нажмите на аватар своего аккаунта в правом верхней углу и откройте настройки. Перейдите в раздел «Google Ассистент», а затем — «Voice Match». Отключите функцию «Hey Google».

Ассистент перестанет вести прослушку для распознавания голосовых команд. Однако в случае принудительного запуска другим способом он не только продолжит вас слушать, но и будет сохранять ваш голос для оптимизации работы.

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История голосового поиска

При желании вы можете запретить сохранение голосовых команд, чтобы доступ к вашим разговорам с ассистентом не получил ни один из сотрудников Google. Для этого нужно:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Google». Нажать кнопку «Управление аккаунтом Google». Через вкладку «Данные и конфиденциальность» перейти в раздел «История приложений и веб-поиска». Снять галочку с пункта «Сохранять историю голосового управления».

Теперь голосовой ассистент Google точно не будет вас прослушивать. Но это не все, ведь помимо виртуального помощника наш голос анализируют сервисы синтеза речи.

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Анонимные отчеты о синтезе речи

Синтез речи на Андроид — это встроенный сервис, который озвучивает текст или, напротив, переводит устную речь в письменную. По умолчанию он собирает анонимные отчеты, но подобное можно запретить:

Откройте настройки устройства. Через поиск перейдите в раздел «Синтез речи». Откройте настройки синтезатора речи. Запретите сбор анонимных отчетов.

Таким образом, мы отключили все сервисы Google, которые потенциально могут прослушивать вас, анализируя голос. Все равно опасаетесь прослушки телефона? Тогда запретите сервисам Гугл доступ к микрофону.

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Доступ к микрофону на Андроид

Если вам кажется, что даже после запрета на запись голоса Google продолжит вести прослушку, для пущей уверенности вы можете запретить сервисам компании доступ к микрофону:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Разрешения приложений». Выберите «Микрофон». Найдите все приложения, связанные с Google, и запретите им доступ.

Увы, запрет на доступ к микрофону получится выставить не для всех программ. Некоторых из них (например, приложения Google Ассистента) просто не окажется в списке.

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Можно ли удалить Гугл с телефона

И финальное. При наличии опасений относительно прослушки на Андроид вы в праве удалить все приложения Google, о чем мы подробно рассказывали в отдельном материале. Сейчас вкратце напомним, что для этого нужно:

Скачайте на компьютер пакет ADB и распакуйте его. На смартфоне активируйте отладку по USB, а также разрешите установку приложений через USB. Подключите Андроид к ПК и разрешите отладку на этом компьютере. На компьютере запустите командную строку. Введите команду следующего формата: pm uninstall -k --user 0 XXX Вместо «XXX» нужно указать имя папки интересующего приложения Google, которое можно подсмотреть через App Inspector. Нажмите клавишу «Enter».

Удаление некоторых приложений Google может ограничить работу отдельных функций смартфона. Также не забывайте, что доступ к микрофону запрашивает не только Гугл, но и почти каждая программа, установленная на вашем устройстве. Поэтому чувствовать себя полностью защищенным от прослушки получится только на странном смартфоне Punkt. MC02.