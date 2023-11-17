Это самый маргинальный Android-смартфон. На его фоне даже российский Р-ФОН — крутой аппарат

Все мы устали от однообразных смартфонов. Каждый год мировые бренды выпускают новые устройства, где что-то улучшают, однако кардинальных изменений все равно не происходит. Ничего не удивляет, а потому даже информация о поверхностном монтаже российского Р-ФОНа воспринимается как значимый инфоповод. Но на самом деле мы просто смотрим не туда, что доказывает смартфон Punkt. MC02, на днях представленный в Швейцарии.

Характеристики Punkt. MC02

Если рассуждать о Punkt. MC02, отталкиваясь исключительно от технических характеристик, то ничего странного мы не обнаружим. Здесь типичная начинка для смартфона за 15-25 тысяч рублей.

Характеристики Punkt. MC02 Экран 6,67 дюйма, IPS (2400х1080), 60 Гц Основная камера 64 + 8 + 2 МП Фронтальная камера 24 МП Процессор Dimensity 900 Память 6/128 ГБ Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 18 Вт

До боли знакомая болванка: 6,67-дюймовый экран, процессор Dimensity 900 двухгодичной давности и гордая надпись «Designed in Europe, manufactured in China», которая красуется на официальном сайте производителя. Чем нас тогда собрались удивлять?

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Смартфон с черно-белым экраном

Похоже, создатели Punkt. MC02 не читают AndroidInsider.ru, иначе они бы знали, как сделать черно-белый экран на Андроид, не придумывая для этого собственную оболочку ApostrophyOS. Ее главная визуальная фишка — минимализм. Поэтому весь интерфейс системы черно-белый. Зачем так изгаляться, в компании не объясняют. Просто ставят перед фактом.

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В то же время сам экран Punkt. MC02 не является черно-белым, в отличие от дисплея какой-нибудь читалки. Здесь установлена самая обычная IPS-матрица, отображающая 16 миллионов цветов. Можно лишь предположить, что нарочитый минимализм необходим для того, чтобы владелец не засиживался в телефоне. Но покупать Punkt. MC02 предлагают не по этой причине.

Что такое ApostrophyOS

Помимо визуальных особенностей оболочка ApostrophyOS, построенная на базе Android 13 (AOSP), предлагает небывалую защиту конфиденциальности. Опираясь на Хартию Европейского союза по правам человека, создатели Punkt. MC02 уверяют, что они не продают персональные данные пользователей и помогают их защитить. Каким образом? Банальным удалением сервисов Google.

Это не шутка! Производитель просто вырезал сервисы Google, накатив взамен несколько собственных приложений, которые не собирают данные, в отличие от продуктов коварного Дяди Сэма. О том, что владелец любого смартфона может сам удалить стандартные программы через ADB, разработчики Punkt. MC02 решили умолчать, предложив из коробки:

Контакты;

Электронная почта;

Календарь;

Проводник;

Заметки.

Даже браузера на борту нет! Но для особо страждущих предусмотрен ярлык Мастер GMS, позволяющий установить сервисы Google самостоятельно. Если к нему не прикасаться, все данные будут храниться исключительно под швейцарской юрисдикцией. Только на устройстве владельца или еще на серверах местных спецслужб — не уточняется.

Есть еще более забавная особенность ApostrophyOS и смартфона Punkt. MC02. В оболочке присутствует инструмент для контроля конфиденциальности и — внимание — углеродного следа, который оставляют приложения. Занавес.

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Сколько стоит самый странный смартфон

Хотя нет, есть еще пара интересных моментов. Цена Punkt. MC02 составляет €699 или приблизительно 68 000 ₽. Устройства со схожими техническими характеристиками стоят в 3 раза меньше, но никакой Xiaomi или Google Pixel не предложит вам нулевой углеродный след от Android-приложений. Так что скорее оформляйте предзаказ и получайте этот безопасный для вас и окружающего мира смартфон в январе 2024 года. Именно тогда его обещают доставить.

После этого смартфон Punkt. MC02 все равно кажется вам недостаточно странным? Тогда вот его последняя фишка: владельцу устройства нужно оплачивать подписку. Первый год она предоставляется бесплатно, после чего будьте любезны отстегивать €15 (~ 1 500 ₽) каждый месяц. В противном случае доступ к стандартным приложениям закроют, и вы будете вынуждены загружать софт Google.

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Производитель любезно уточняет, что в нужный момент он напомнит продлить подписку, поэтому блокировка сервисов не должна стать сюрпризом. Далее вам останется ввести свои платежные данные на сайте Apostrophy и оплатить ПО. Вот такой он — самый безопасный Android-смартфон, чьи приложения не оставляют углеродный след.