Как заставить смартфон автоматически включать музыку, когда надеваешь наушники

Я часто слушаю музыку на телефоне через наушники, когда нахожусь в поездке или иду по улице в гордом одиночестве. При этом меня раздражает, что для воспроизведения недостаточно просто надеть гарнитуру. Нужно обязательно запустить приложение и нажать кнопку «Play», хотя лишний раз доставать смартфон из кармана совсем не хочется (особенно зимой). К счастью, операционная система Android позволяет настроить автоматическое воспроизведение музыки. Но для этого понадобится специальная программа.
Приложение для автоматизации на Android
Я уже рассказывал о приложении MacroDroid в тексте про автоматизацию Андроид. Эта программа позволяет настроить быстрые команды, заставив тем самым смартфон выполнить то или иное действие без непосредственного участия пользователя. Именно ее и нужно скачать.
MacroDroid разрешает создать бесплатно несколько макросов, то есть алгоритмов действий для выполнения заданного сценария (в нашем случае — автовоспроизведения музыки на Android). Чтобы снять ограничения на количество макросов, нужно оформить подписку, но мы сможем обойтись и без нее.
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Как настроить автовоспроизведение музыки
Теперь перейдем к созданию макроса для автоматического воспроизведения музыки. Чтобы все получилось, действуйте по инструкции:
- Запустите MacroDroid.
- Перейдите в раздел «Мастер создания макроса».
- Откройте вкладку «Связь», а затем — «Состояние Bluetooth».
- Среди предложенный опций выберите «Устройство подключено», после чего отметьте наушники, при подключении которых будет играть музыка.
- Если вы хотите настроить автовоспроизведение в том числе и на проводные наушники, то во вкладке «Связь» откройте «Состояние гарнитуры», а также установите значения «Гарнитура подключена» и «Любой тип».
- Итак, мы создали триггер — событие, которое запускает наш сценарий. Теперь нужно перейти в меню «Действие».
- Здесь откройте вкладку «Приложения», а потом — «Запустить приложение».
- Выберите программу, через которую планируете слушать музыку. Также поставьте галочку напротив пункта «Принудительно заново».
- Теперь откройте вкладку «Макросы», где выберите «Задержка по времени» и установите значение 2 секунды. Это поможет избежать коллизии, когда при подключении Bluetooth-гарнитуры музыка сначала включается через динамик телефона и только спустя пару секунд через наушники.
- Далее откройте вкладку «Медиа», а затем — «Управление мультимедиа».
- В качестве типа медиаконтроля выберите «Эмулировать медиакнопку» или «Эмулировать аудиокнопку», а среди предложенных опций поставьте отметку напротив пункта «Воспроизвести/Пауза» или «Воспроизвести». Я рекомендую использовать первый вариант, чтобы у вас помимо прочего применялась автопауза при отключении наушников. Также укажите приложение, через которое вы планируете слушать музыку.
- В конце остается лишь сохранить макрос. Для этого нажмите на галочку.
При желании вы можете добавить и другие действия для макроса. Например, включение максимальной громкости, чтобы лишний раз не прикасаться к наушникам и не нажимать кнопки смартфона.
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Что делать, если не работает автоматическое воспроизведение музыки
Многие смартфоны ограничивают работу приложений в фоновом режиме. Поэтому, если у вас автоматическое включение музыки не работает на заблокированном экране или запускается через раз, сделайте следующее:
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в раздел «Приложения».
- Найдите MacroDroid.
- Во вкладке «Контроль активности» выберите «Нет ограничений».
- Установите то же значение для приложения с песнями.
Если и это не поможет, то принудительно закрепите приложения в фоне:
- Поочередно запустите MacroDroid и программу для музыки.
- Откройте меню фоновых процессов.
- Задержите палец на MacroDroid.
- Нажмите кнопку в виде замка.
- Примените те же настройки для приложения с музыкой.
К сожалению, мне не хватило времени, чтобы оценить, насколько фоновая работа этих программ сказывается на общей автономности устройства. Однако по логике вещей без непосредственной активности подобные приложения не должны потреблять много энергии.