Как заставить смартфон автоматически включать музыку, когда надеваешь наушники

Я часто слушаю музыку на телефоне через наушники, когда нахожусь в поездке или иду по улице в гордом одиночестве. При этом меня раздражает, что для воспроизведения недостаточно просто надеть гарнитуру. Нужно обязательно запустить приложение и нажать кнопку «Play», хотя лишний раз доставать смартфон из кармана совсем не хочется (особенно зимой). К счастью, операционная система Android позволяет настроить автоматическое воспроизведение музыки. Но для этого понадобится специальная программа.

Приложение для автоматизации на Android

Я уже рассказывал о приложении MacroDroid в тексте про автоматизацию Андроид. Эта программа позволяет настроить быстрые команды, заставив тем самым смартфон выполнить то или иное действие без непосредственного участия пользователя. Именно ее и нужно скачать.

MacroDroid в Google Play

Скачать APK MacroDroid

MacroDroid разрешает создать бесплатно несколько макросов, то есть алгоритмов действий для выполнения заданного сценария (в нашем случае — автовоспроизведения музыки на Android). Чтобы снять ограничения на количество макросов, нужно оформить подписку, но мы сможем обойтись и без нее.

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Как настроить автовоспроизведение музыки

Теперь перейдем к созданию макроса для автоматического воспроизведения музыки. Чтобы все получилось, действуйте по инструкции:

Запустите MacroDroid. Перейдите в раздел «Мастер создания макроса». Откройте вкладку «Связь», а затем — «Состояние Bluetooth». Среди предложенный опций выберите «Устройство подключено», после чего отметьте наушники, при подключении которых будет играть музыка. Если вы хотите настроить автовоспроизведение в том числе и на проводные наушники, то во вкладке «Связь» откройте «Состояние гарнитуры», а также установите значения «Гарнитура подключена» и «Любой тип». Итак, мы создали триггер — событие, которое запускает наш сценарий. Теперь нужно перейти в меню «Действие». Здесь откройте вкладку «Приложения», а потом — «Запустить приложение». Выберите программу, через которую планируете слушать музыку. Также поставьте галочку напротив пункта «Принудительно заново». Теперь откройте вкладку «Макросы», где выберите «Задержка по времени» и установите значение 2 секунды. Это поможет избежать коллизии, когда при подключении Bluetooth-гарнитуры музыка сначала включается через динамик телефона и только спустя пару секунд через наушники. Далее откройте вкладку «Медиа», а затем — «Управление мультимедиа». В качестве типа медиаконтроля выберите «Эмулировать медиакнопку» или «Эмулировать аудиокнопку», а среди предложенных опций поставьте отметку напротив пункта «Воспроизвести/Пауза» или «Воспроизвести». Я рекомендую использовать первый вариант, чтобы у вас помимо прочего применялась автопауза при отключении наушников. Также укажите приложение, через которое вы планируете слушать музыку. В конце остается лишь сохранить макрос. Для этого нажмите на галочку.

При желании вы можете добавить и другие действия для макроса. Например, включение максимальной громкости, чтобы лишний раз не прикасаться к наушникам и не нажимать кнопки смартфона.

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Что делать, если не работает автоматическое воспроизведение музыки

Многие смартфоны ограничивают работу приложений в фоновом режиме. Поэтому, если у вас автоматическое включение музыки не работает на заблокированном экране или запускается через раз, сделайте следующее:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Найдите MacroDroid. Во вкладке «Контроль активности» выберите «Нет ограничений». Установите то же значение для приложения с песнями.

Если и это не поможет, то принудительно закрепите приложения в фоне:

Поочередно запустите MacroDroid и программу для музыки. Откройте меню фоновых процессов. Задержите палец на MacroDroid. Нажмите кнопку в виде замка. Примените те же настройки для приложения с музыкой.

К сожалению, мне не хватило времени, чтобы оценить, насколько фоновая работа этих программ сказывается на общей автономности устройства. Однако по логике вещей без непосредственной активности подобные приложения не должны потреблять много энергии.