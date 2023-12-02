Какие камеры лучше для Android-смартфона: Sony, Samsung или OmniVision

Возможно, для кого-то данный факт станет открытием, но в подавляющем большинстве производители смартфонов не разрабатывают камеры своих устройств. Те самые датчики, благодаря которым вы делаете фото и снимаете видео, выпускают другие компании. Своих сенсоров нет ни у Xiaomi, ни у HUAWEI, ни у Apple. Но кто же тогда их делает, и есть ли отличия между камерами смартфонов от разных производителей?

Кто делает камеры для смартфонов

Среди производителей камер для смартфонов можно выделить трех главных игроков:

Sony . Японская компания, активно занимающаяся разработкой и выпуском фототехники с 1990-х годов.

. Японская компания, активно занимающаяся разработкой и выпуском фототехники с 1990-х годов. Samsung . Южнокорейская фирма, выпустившая свой первый фотоаппарат еще в 1979 году, которая сейчас является главным конкурентом Sony.

. Южнокорейская фирма, выпустившая свой первый фотоаппарат еще в 1979 году, которая сейчас является главным конкурентом Sony. OmniVision. Американская компания, являющаяся дочкой китайской корпорации Will Semiconductor, чья деятельность целиком и полностью посвящена производству камер с начала XXI века.

Также стоит отметить еще две менее заметные фирмы. Во-первых, это китайская GalaxyCore, выпускающая дешевые сенсоры для недорогих смартфонов и макро-камер. Во-вторых, активно набирающий популярность южнокорейский новичок Hynix SK, чьи решения обычно встречаются в бюджетных устройствах.

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Смартфоны с камерой Sony

Безусловным лидером отрасли является компания Sony. Именно она делает эксклюзивные камеры для iPhone, а также для многих производителей Android-смартфонов. За время своего развития Sony представила несколько инновационных технологий, среди которых самой популярной является биннинг пикселей. Ей был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

Почти все флагманы на Android стараются заполучить камеры Sony. Однако линейка компании состоит не только из сенсоров наподобие дюймового IMX IMX989 или ходового IMX766, но и в том числе из скромных матриц вроде IMX596. Так что назвать все камеры Sony идеальными не получится. Многое зависит от конкретной модели сенсора.

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Какие камеры выпускает Samsung

Samsung — главный конкурент Sony на поприще камер для телефонов. Но, если японцы делают упор на физический размер сенсора, реально влияющий на качество фото, то корейцы берут мегапикселями. Samsung выпускает камеры на 108 МП и 200 МП, в то время как Sony редко делает матрицы с разрешением больше 50 МП.

За большим количеством мегапикселей часто скрываются посредственные сенсоры наподобие Samsung JN1 на 50 МП. Но иногда высокое разрешение коррелирует с внушительным размером сенсора, что доказывает почти дюймовый Samsung ISOCELL HP1 на 200 МП. В этом случае мегапиксели отнюдь не являются маркетингом, рассчитанным на глупых покупателей.

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Что умеют сенсоры OmniVision

Камеры OmniVision имеют дурную славу, из-за чего компания была вынуждена изменить нейминг своей продукции. Так, новые флагманы Xiaomi 14 получили сенсоры Light Hunter, производством которых занимается именно OV.

OmniVision преимущественно выпускает камеры для недорогих телефонов. По своему качеству они не могут тягаться с решениями от Sony и Samsung, но есть и хорошие исключения. Например, OmniVision OV50H на 50 МП. Вот только встречаются такие исключения крайне редко.

Какая камера для смартфона лучше

Камеры Sony и Samsung являются предпочтительным вариантом. Но полагаться исключительно на бренд глупо. Куда важнее технические характеристики сенсора, процессор, а также софт производителя смартфона. Поэтому не стоит думать, будто условный Blackview или UMIDIGI с камерой Sony превзойдет в плане фото и видео флагман Xiaomi с OmniVision.

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Если вы хотите узнать больше, прочитайте наш текст, где мы рассказывали, как выбрать смартфон с хорошей камерой. В нем подробно описаны самые важные характеристики и проиллюстрированы способы поиска информации о них.

Как узнать производителя камеры телефона

К сожалению, производители смартфонов указывают модель сенсора камеры только в том случае, если им это выгодно с точки зрения маркетинга. Как уже было сказано ранее, матрицами OmniVision никто хвастаться не хочет, а вот наличие аппаратного компонента от Sony часто становится едва ли не главной продающей фишкой. Раскрыть все секреты поможет приложение Device Info HW. Установите его на смартфон и откройте вкладку «Камера», где находится вся интересующая вас информация.

Если смартфона нет на руках, и вы хотите узнать производителя камеры перед покупкой устройства, воспользуйтесь сайтом nanoreview.net. В поиске введите название модели, а затем изучите характеристики, где в обязательном порядке указывается сенсор камеры.