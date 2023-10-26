Xiaomi выпустила долгожданные смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro, сделав лучшие флагманы без косяков

26 октября в Китае состоялась презентация Xiaomi 14, на которой китайская компания показала новое поколение своих флагманских смартфонов. По традиции вместе с базовой версией была представлена модель с приставкой «Pro», а выпуск Xiaomi 14 Ultra отложили до следующего года. Тем не менее, и смартфон Xiaomi 14, и его старший брат Xiaomi 14 Pro вызывают неподдельный интерес. В новинках заметно прокачали камеры, установили едва ли не лучший экран в индустрии и подготовили целый ряд других интересных фишек.

Характеристики Xiaomi 14

По аналогии с моделями двух последних поколений смартфон Xiaomi 14 представляет собой компактный флагман. При этом китайцы не отказались от плоских граней и продолжили копировать дизайнерские наработки Apple. В сравнении с Xiaomi 13 визуально изменился лишь блок камер, чего нельзя сказать о технических характеристиках смартфона, получивших серьезный апгрейд.

Характеристики Xiaomi 14 Экран 6,36 дюйма, AMOLED (2670х1200), 1-120 Гц Основная камера 50 + 50 + 50 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 8/256, 12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 4610 мАч Зарядка 90 Вт

Купить Xiaomi 13

Заострять внимание на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 не будем, поскольку мы уже рассказывали о нем в отдельном тексте. А вот об экране Xiaomi 14 поговорить стоит, пускай он сохранил диагональ прошлогодней модели и остался плоским. В новом смартфоне увеличили разрешение матрицы (1200p вместо 1080p), добавили поддержку LTPO (частота обновления меняется в диапазоне 1-120 Гц) и подняли яркость до 3000 нит (рекорд среди всех смартфонов, представленных на рынке).

Главный апгрейд коснулся камеры Xiaomi 14. Фронталку оставили без изменений (здесь установлен знакомый еще по Xiaomi 12 сенсор OV32B), а вот все остальное полностью поменяли:

Основная камера — 50 МП (Sony LYTIA T900) с оптической стабилизацией и размером сенсора 1/1,31″ со светлой диафрагмой f/1.6.

— 50 МП (Sony LYTIA T900) с оптической стабилизацией и размером сенсора 1/1,31″ со светлой диафрагмой f/1.6. Сверхширокоугольная камера — 50 МП (Samsung JN1) с углом захвата 115° и фокусировкой на расстоянии от 10 см для макро-съемки.

— 50 МП (Samsung JN1) с углом захвата 115° и фокусировкой на расстоянии от 10 см для макро-съемки. Телефото-камера — 50 МП (Samsung JN) с оптической стабилизацией и 3,2-кратным приближением.

Отталкиваясь от технических характеристик камер Xiaomi 14, можно с уверенностью сказать, что каждая из них должна лучше снимать в сложных условиях, если сравнивать результаты с Xiaomi 13. Все сенсоры увеличились в размерах, а основа Sony LYTIA T900 получила еще и крайне светосильную оптику с диафрагмой f/1.6. Кроме того, каждая тыльная камера Xiaomi 14 использует новый объектив Leica Summilux.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы читать актуальные новости из мира Андроид

Из других заметных изменений стоит выделить увеличение емкости аккумулятора Xiaomi 14 и мощности зарядки, наличие у смартфона сразу четырех микрофонов, поддержку Wi-Fi 7 и USB 3.2 Gen 1 для быстрого обмена данными по проводу. Влагозащита по стандарту IP68 тоже на месте, так что придраться не к чему.

Продвинутый смартфон Xiaomi 14 Pro

Смартфон Xiaomi 14 Pro — это улучшенная версия базовой модели в увеличенном корпусе. Старший брат отличается от младшего не только размерами, но и реализацией экрана (здесь он изогнутый). Характеристики Xiaomi 14 Pro тоже выглядят солиднее.

Характеристики Xiaomi 14 Pro Экран 6,73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 1-120 Гц Основная камера 50 + 50 + 50 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 4880 мАч Зарядка 120 Вт

Купить Xiaomi 13 Pro

Несмотря на визуальную разницу, экран Xiaomi 14 Pro отличается от дисплея младшей модели только загнутыми краями и еще более высоким разрешением. При этом смартфон использует аналогичную матрицу CSOT C8 с пиковой яркостью до 3000 нит и поддержкой LTPO. Камеры Xiaomi 14 Pro используют такие же сенсоры, но основу и сверхширик заметно прокачали:

основную камеру Xiaomi 14 Pro оснастили переменной диафрагмой в диапазоне f/1.42-f/4.0, что позволит гибко настраивать сам сенсор под разные сценарии и условия съемки;

оснастили переменной диафрагмой в диапазоне f/1.42-f/4.0, что позволит гибко настраивать сам сенсор под разные сценарии и условия съемки; сверхширик получил автофокусировку на расстоянии от 5 см, чтобы делать макро-снимки.

Помимо емкости аккумулятора и скорости зарядки других отличий между Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro нет. Корпус старшей модели тоже защищен от попадания влаги и пыли, а порт Type-C поддерживает быструю передачу данных по протоколу USB 3.2 Gen 2.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Цена Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro

Дата выхода Xiaomi 14 состоялась в день презентации. Начиная с 26 октября жители Китая уже могут оформить предзаказ. Цена Xiaomi 14 зависит от количества памяти:

8/256 ГБ — 3 999 юаней (~ 51 000 ₽);

— 3 999 юаней (~ 51 000 ₽); 12/256 ГБ — 4 299 юаней (~ 55 000 ₽);

— 4 299 юаней (~ 55 000 ₽); 16/512 ГБ — 4 599 юаней (~ 58 500 ₽);

— 4 599 юаней (~ 58 500 ₽); 16/1024 ГБ — 4 999 юаней (~ 63 500 ₽).

По сравнению с Xiaomi 13 стоимость новинки не изменилась, что очень круто, ведь смартфон 2023 года не только имеет усовершенствованную начинку, но и предлагает по умолчанию сразу 256 ГБ встроенной памяти. Цена Xiaomi 14 Pro, к счастью, тоже осталась прежней:

8/256 ГБ — 4 999 юаней (~ 63 500 ₽);

— 4 999 юаней (~ 63 500 ₽); 16/512 ГБ — 5 499 юаней (~ 70 000 ₽);

— 5 499 юаней (~ 70 000 ₽); 16/1024 ГБ — 5 999 юаней (~ 76 500 ₽);

— 5 999 юаней (~ 76 500 ₽); 16/1024 ГБ (титан) — 6 499 юаней (~ 82 500 ₽).

На выбор будут доступны следующие цвета Xiaomi 14: черный, белый, зеленый, розовый. Купить Xiaomi 14 Pro получится в белом, черном или зеленом цвете, а также в специальной титановой версии (серый цвет).

Когда Xiaomi 14 появится в России

Дата выхода Xiaomi 14 в России и вообще за пределами КНР остается неизвестной. На данный момент смартфон представили только для Китая, а глобалка появится, предположительно, в первом квартале 2024 года. Глобальный Xiaomi 13, презентованный на родине в декабре 2022-го, начал продаваться в марте 2023-го, но на этот раз релиз может состояться раньше (допустим, в январе), поскольку китайская версия Xiaomi 14 была представлена на два месяца раньше обычного.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что касается цены Xiaomi 14 в России и за пределами Китая, то она должна составить $999 или приблизительно 93 000 ₽ без учета скидок, если отталкиваться от прошлогоднего прайса. В таком случае Xiaomi 14 Pro будет стоить $1299 или 121 000 ₽ по текущему курсу. Но это лишь предварительная информация, основанная на опыте прошлых лет. В реальности стоимость Xiaomi 14 может оказаться как менее, так и более демократичной.