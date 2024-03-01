Какие ошибки вы допускаете при выборе зарядки для Android-смартфона

Зарядное устройство — один из самых популярных аксессуаров для смартфона. Да, оно уже идет в комплекте с большинством современных моделей, но со временем стандартное ЗУ приходит в негодность или попросту теряется, что заставляет нас отправляться в магазин за новым. И на этом пути люди допускают массу ошибок при выборе зарядки для телефона. Рассказываем, к чему нужно присмотреться, чтобы не разочароваться в купленном аксессуаре.

Чем опасна дешевая зарядка для телефона

Поскольку зарядка для телефона ломается и теряется неожиданно, а потребность в восстановлении энергии есть всегда, поиск нового ЗУ не терпит промедлений. Из-за этого мы вынуждены брать первый попавшийся блок питания и кабель по низкой цене. Тем самым люди допускают свою первую ошибку.

Почему нельзя экономить на зарядке Android-смартфона

Дешевое зарядное устройство опасно для смартфона, а также для вас самих. С высокой долей вероятности оно лишено контроллеров тока, в чем можно убедиться, просто взвесив хороший и самый простой адаптер питания. Дешевая зарядка при одинаковой мощности легче, что косвенно подтверждает ее низкое качество, а оно становится причиной быстрой поломки или вовсе воспламенения.

Старайтесь не покупать дешевые зарядки для телефона. А в случае, если вам все-таки удастся найти адаптер по очень привлекательной цене, внимательно изучите его характеристики, сравнив вес с более дорогими адаптерами питания схожей мощности. Также обязательно уточните наличие контроллеров и прочитайте отзывы, которые зачастую говорят о товаре больше, чем технические параметры.

Почему не работает быстрая зарядка на Андроид

Главная характеристика зарядного устройства, влияющая на скорость восстановления энергии — мощность, которая измеряется в Ваттах (Вт). Исходя из этого, многие люди ошибочно полагают, будто покупка мощного блока питания гарантирует быстрое восстановление энергии. Но это не так.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Во-первых, ваш смартфон может не поддерживать заявленную производителем аксессуара мощность. Никакой угрозы для Андроида в этом нет, однако быстрая зарядка совсем не гарантирована. Поэтому перед покупкой блока питания обязательно уточните максимальную мощность, поддерживаемую вашим смартфоном. Вся информация представлена на официальном сайте производителя.

Во-вторых, важно принять во внимание протокол быстрой зарядки. Чтобы получить на выходе 18 Вт мощности, можно сделать блок питания на 9 В и 2 А, а можно — на 12 В и 1.5 А. Оба адаптера будут способны выдавать 18 Вт, но в случае, если протокол быстрой зарядки смартфона не совпадает с конфигурацией аксессуара, максимальной скорости достичь не получится.

Как не ошибиться при выборе зарядного кабеля

Зарядный кабель для телефона тоже требует особого отношения. Не думайте, что все закончилось, если вы купили адаптер. Далее к нему нужно найти подходящий кабель. Он должен поддерживать силу тока, измеряемую в амперах, которая заявлена производителем блока питания.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

К примеру, 120-ваттная зарядка Xiaomi работает по протоколу 20 В и 6 А. Значит, кабель для смартфона должен поддерживать пропускной ток силой 6 А (разумеется, такой провод будет толще обычного). Иначе вы не сможете добиться быстрой зарядки. И это еще не все. Также важным критерием является распиновка штекера (расположение контактов). Если она не совпадает с распиновкой фирменного кабеля, то вы вновь можете лишиться быстрой зарядки.

Почему лучше покупать оригинальную зарядку

Покупать фирменное зарядное устройства для телефона от того же бренда не обязательно. Но, если ваш аппарат поддерживает быструю зарядку высокой мощности, и вы хотите восстанавливать энергию своего Андроида на максимальной скорости, покупайте оригинальные аксессуары.

Это избавит вас от необходимости искать среди сотен предложений подходящий по протоколу зарядки блок питания, а также проверять распиновку штекера на конце кабеля. Как правило, если смартфон поддерживает быструю зарядку с уникальным протоколом, адаптер продается в комплекте с проводом.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как правильно выбрать зарядку для телефона

Чтобы не ошибиться при покупке зарядки для смартфона, воспользуйтесь несколькими простыми рекомендациями:

проверьте на сайте производителя, ток какой мощности может принять ваш Андроид;

уточните поддерживаемый протокол быстрой зарядки, если хотите восстанавливать энергию устройства на максимальной мощности;

остерегайтесь дешевых аксессуаров, попутно ориентируясь на вес блока питания и толщину кабеля (при схожих характеристиках чем больше, тем лучше).

И еще раз напомним. Если у вас нет желания тратить время на сопоставление характеристик и проверку всех данный — покупайте оригинальную зарядку от производителя смартфона нужной мощности. Да, она дороже схожего по параметрам зарядного устройства от бренда-универсала, но так вы сэкономите время и будете уверены, что приобрели подходящий аксессуар.