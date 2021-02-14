Какой шлюз Xiaomi выбрать

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Иван Кузнецов 0

Какой шлюз Xiaomi выбрать? Это один из самых популярных запросов в Google, связанных с популярным производителем электроники из Китая. Он интересен не только тем, что ответ на него может решить многие проблемы, но и тем, что существует довольно обширная категория вполне продвинутых пользователей, которые вообще не подозревают, о каких шлюзах идёт речь, зачем они нужны и, уж тем более, чем они друг от друга отличаются. Стало быть, разберём каждый вопрос по отдельности, дав на них исчерпывающие ответы.

Умный дом

Нормальный умный дом без шлюза работать не будет

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Начнём с того, что шлюз – это устройство, которое пригодится только пользователям умного дома. Оно исполняет роль связующего звена между умным гаджетом и смартфоном либо пультом управления. Почему нельзя было связать смартфон или пульт управления со смарт-устройством напрямую? На это было как минимум две причины.

Зачем нужен шлюз Xiaomi

Умные датчики Xiaomi

Большинство умных устройств Xiaomi не могут работать без шлюза

Первая причина – совместимость. Шлюз обеспечивает совместимость устройств с поддержкой разных протоколов, что в отрасли является чрезвычайно распространённой практикой. Представьте себе умный светильник Xiaomi, который поддерживает только Wi-Fi. Логично, что управлять им при помощи умного выключателя Aqara с поддержкой протокола Zigbee будет невозможно. Но шлюз, который поддерживает и Wi-Fi, и Bluetooth, и Zigbee, связывая умные устройства и гаджеты, служащие для управления ими, в единую сеть, позволяет им с удобством взаимодействовать друг с другом.

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Вторая причина – экономичность. Многие устройства умного дома работают от батареек типа CR2032. Это маленькие аккумуляторы в форм-факторе «таблеток», которые обычно обеспечивают работу кухонных весов, настенных часов или других нетребовательных к ресурсам устройств. Очевидно, что, если бы умный гаджет был постоянно сопряжён со смартфоном по Wi-Fi или Bluetooth, зарядки бы хватало ненадолго. А шлюзы позволяют гаджетам пребывать в состоянии покоя большую часть времени, заставляя их активироваться только в момент передачи команды, отданной пользователем.

Xiaomi Gateway 3

Xiaomi Gateway 3

Xiaomi Gateway 3 — самый новый и самый функциональный шлюз Xiaomi

Другое дело – какой шлюз купить. На сегодня самым новым является Xiaomi Gateway 3, который можно купить на AliExpress примерно за 1800-2000 рублей. Поскольку это самый современный шлюз, он поддерживает все три беспроводных протокола: Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee. Поэтому кажется логичным, что и покупать нужно именно его. Однако всё не так однозначно, поскольку отталкиваться нужно от того, какие устройства умного дома есть в вашем распоряжении и какие из них могут потенциально появиться.

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Если вы хотите пользоваться беспроводными выключателями, которые работают исключительно по Zigbee из-за экономичности протокола, умной камерой, умным термостатом или умными шторами, которые открываются автоматически, вам очевидно нужен шлюз с Zigbee. Лично я сам купил себе такой и не нарадуюсь – это очень маленькое устройство, которое не занимает много места, но при этом решает кучу проблем совместимости всех моих гаджетов из смарт-серии.

Можно ли обойтись без шлюза

Yeelight Ceiling Light 650

Некоторые устройства Xiaomi могут использоваться в качестве шлюза сами по себе

Но есть вариант и не тратиться. Например, если у вас уже есть большой светильник Xiaomi и какие-то умные устройства, работающие по Bluetooth. Дело в том, что некоторые светильники могут работать в качестве Bluetooth-шлюза и могут обеспечивать работу совместимых гаджетов. Таким образом вы можете купить один большой светильник, повесить его в основной комнате, а для туалета, ванной и прихожей докупить умные точечники Xiaomi, которые работают по Bluetooth, и связать их с друг с другом. Это позволит вам сэкономить пару тысяч рублей буквально на ровном месте.

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Вот ещё устройства, которые могут работать как шлюз (некоторых из них уже нет в продаже):

В моём случае, к сожалению, обойтись без шлюза не обошлось. Во-первых, потому что большие светильники у меня не поддерживают соответствующей функции, а, во-вторых, потому что в моём домашнем парке гаджетов есть устройства с поддержкой всех трёх протоколов. Поэтому у меня просто не было возможности не покупать шлюз, и, если вы рассчитываете расширять ассортимент умных гаджетов, планируйте на будущее покупку Gateway 3. Он оптимальнее других, а стоит не так чтобы очень дорого, особенно, если брать будете на AliExpress.

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