Какой шлюз Xiaomi выбрать? Это один из самых популярных запросов в Google, связанных с популярным производителем электроники из Китая. Он интересен не только тем, что ответ на него может решить многие проблемы, но и тем, что существует довольно обширная категория вполне продвинутых пользователей, которые вообще не подозревают, о каких шлюзах идёт речь, зачем они нужны и, уж тем более, чем они друг от друга отличаются. Стало быть, разберём каждый вопрос по отдельности, дав на них исчерпывающие ответы.

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Начнём с того, что шлюз – это устройство, которое пригодится только пользователям умного дома. Оно исполняет роль связующего звена между умным гаджетом и смартфоном либо пультом управления. Почему нельзя было связать смартфон или пульт управления со смарт-устройством напрямую? На это было как минимум две причины.

Зачем нужен шлюз Xiaomi

Первая причина – совместимость. Шлюз обеспечивает совместимость устройств с поддержкой разных протоколов, что в отрасли является чрезвычайно распространённой практикой. Представьте себе умный светильник Xiaomi, который поддерживает только Wi-Fi. Логично, что управлять им при помощи умного выключателя Aqara с поддержкой протокола Zigbee будет невозможно. Но шлюз, который поддерживает и Wi-Fi, и Bluetooth, и Zigbee, связывая умные устройства и гаджеты, служащие для управления ими, в единую сеть, позволяет им с удобством взаимодействовать друг с другом.

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Вторая причина – экономичность. Многие устройства умного дома работают от батареек типа CR2032. Это маленькие аккумуляторы в форм-факторе «таблеток», которые обычно обеспечивают работу кухонных весов, настенных часов или других нетребовательных к ресурсам устройств. Очевидно, что, если бы умный гаджет был постоянно сопряжён со смартфоном по Wi-Fi или Bluetooth, зарядки бы хватало ненадолго. А шлюзы позволяют гаджетам пребывать в состоянии покоя большую часть времени, заставляя их активироваться только в момент передачи команды, отданной пользователем.

Xiaomi Gateway 3

Другое дело – какой шлюз купить. На сегодня самым новым является Xiaomi Gateway 3, который можно купить на AliExpress примерно за 1800-2000 рублей. Поскольку это самый современный шлюз, он поддерживает все три беспроводных протокола: Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee. Поэтому кажется логичным, что и покупать нужно именно его. Однако всё не так однозначно, поскольку отталкиваться нужно от того, какие устройства умного дома есть в вашем распоряжении и какие из них могут потенциально появиться.

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Если вы хотите пользоваться беспроводными выключателями, которые работают исключительно по Zigbee из-за экономичности протокола, умной камерой, умным термостатом или умными шторами, которые открываются автоматически, вам очевидно нужен шлюз с Zigbee. Лично я сам купил себе такой и не нарадуюсь – это очень маленькое устройство, которое не занимает много места, но при этом решает кучу проблем совместимости всех моих гаджетов из смарт-серии.

Можно ли обойтись без шлюза

Но есть вариант и не тратиться. Например, если у вас уже есть большой светильник Xiaomi и какие-то умные устройства, работающие по Bluetooth. Дело в том, что некоторые светильники могут работать в качестве Bluetooth-шлюза и могут обеспечивать работу совместимых гаджетов. Таким образом вы можете купить один большой светильник, повесить его в основной комнате, а для туалета, ванной и прихожей докупить умные точечники Xiaomi, которые работают по Bluetooth, и связать их с друг с другом. Это позволит вам сэкономить пару тысяч рублей буквально на ровном месте.

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Вот ещё устройства, которые могут работать как шлюз (некоторых из них уже нет в продаже):

Настольные часы Xiaomi

Умная камера Aqara

Светильник Yeelight 650

Светильник Xiaomi Philips 500

Светильник Yeelight Halo

Умная колонка Xiaomi

Прикроватная лампа Xiaomi Mijia Bedside

В моём случае, к сожалению, обойтись без шлюза не обошлось. Во-первых, потому что большие светильники у меня не поддерживают соответствующей функции, а, во-вторых, потому что в моём домашнем парке гаджетов есть устройства с поддержкой всех трёх протоколов. Поэтому у меня просто не было возможности не покупать шлюз, и, если вы рассчитываете расширять ассортимент умных гаджетов, планируйте на будущее покупку Gateway 3. Он оптимальнее других, а стоит не так чтобы очень дорого, особенно, если брать будете на AliExpress.